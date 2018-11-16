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2018-2019
Стадион:
Кипр
1:1
Конец матча
Болгария
0'
1:0
24' Гол
Panayiotis Zachariou
68' Желтая карточка
Маргаса Ренату
73' Желтая карточка
Неделев Тодор
86' Желтая карточка
Рушиас Онисифорос
1:1
89' Пенальти
Димитров Николай
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Димитров Николай из команды Болгария забивает с точки!
Желтая карточка
86'
Рушиас Онисифорос получил желтую карточку от судьи
82'
Болгария делает замену. Славчев Симеон уходит с поля, а Костов Станислав выходит на его замену.
78'
Кипр делает замену. Эфрем Георгиос уходит с поля, а Папафотис Вассилис выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Неделев Тодор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Маргаса Ренату получил желтую карточку от судьи
67'
Кипр делает замену. Panayiotis Zachariou уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
59'
Кипр делает замену. Авраам Андреас уходит с поля, а Иоанну Николас выходит на его замену.
56'
Болгария делает замену. Иванов Галин уходит с поля, а Димитров Николай выходит на его замену.
56'
Болгария делает замену. Краев Божидар уходит с поля, а Делев Спас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Panayiotis Zachariou бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кипр 1:1 Болгария
Кипр
11.2% (19)
Ничья:
35.3% (60)
Болгария
53.5% (91)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.9% (56)
Болгария:
25.3% (43)
Болгария:
19.4% (33)
Кипр:
8.8% (15)
Болгария:
7.1% (12)
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