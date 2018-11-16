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Стадион: Джи Эс Пи
1:0
24' ГолPanayiotis Zachariou
68' Желтая карточкаМаргаса Ренату
73' Желтая карточкаНеделев Тодор
86' Желтая карточкаРушиас Онисифорос
1:1
89' ПенальтиДимитров Николай
|
24'
1:0
68'
73'
89'
1:1
Состав команд
13
Кусулос
Янис
Кипр 4-3-3
- Основной состав
- 1 Панайи Костас Вратарь
- 13 Кусулос Янис Защитник
- 4 Меркис Георге Защитник
- 19 Лаифис Костас Защитник
- 17 Маргаса Ренату Защитник
- 15 Panayiotis Zachariou Полузащитник
- 8 Кириаку Хараламбос Полузащитник
- 18 Артиматас Костакис Полузащитник
- 11 Авраам Андреас Нападающий
- 6 Макрис Андреас Нападающий
- 7 Эфрем Георгиос Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Пардо Урко Вратарь
- 22 Христодулу Андреас Вратарь
- 5 Сиелис Валентинос Защитник
- 20 Вилер Христос Защитник
- 3 Иоанну Николас Защитник
- 9 Рушиас Онисифорос Полузащитник
- 21 Папафотис Вассилис Полузащитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 16 Филакту Герасимос Полузащитник
- 14 Лабан Венсан Полузащитник
- 10 Сотириу Пиерос Нападающий
- 2 Andreas Karo
- Главный тренер: Бен Шимон Ран
Болгария 4-4-2
- Основной состав
- 1 Петков Георгий II Вратарь
- 2 Попов Страхил Защитник
- 15 Божиков Васил Защитник
- 5 Бодуров Николай Защитник
- 14 Недялков Антон Защитник
- 8 Неделев Тодор Полузащитник
- 7 Костадинов Георги Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 18 Иванов Галин Полузащитник
- 10 Попов Ивелин Нападающий
- 12 Краев Божидар Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Макенджиев Благой Вратарь
- 23 Евтимов Димитар Вратарь
- 21 Kamen Hadziev Защитник
- 11 Бандаловски Иван Защитник
- 4 Чорбаджийски Божидар Защитник
- 20 Райнов Мартин Полузащитник
- 22 Димитров Николай Полузащитник
- 16 Малинов Кристиян Полузащитник
- 3 Цветков Александар Полузащитник
- 9 Делев Спас Полузащитник
- 17 Костов Станислав Нападающий
- 19 Василев Радослав Нападающий
- Главный тренер: Хубчев Петар
Предыдущие игры
Кипр (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 16.10.2018 Словения 1:1 Кипр ЛНУ
- 13.10.2018 Болгария 2:1 Кипр ЛНУ
- 09.09.2018 Кипр 2:1 Словения ЛНУ
- 06.09.2018 Норвегия 2:0 Кипр ЛНУ
- 20.05.2018 Иордания 3:0 Кипр ТМС
- 23.03.2018 Кипр 0:0 Черногория ТМС
- 13.11.2017 Армения 3:2 Кипр ТМС
- 10.11.2017 Грузия 1:0 Кипр ТМС
- 10.10.2017 Бельгия 4:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Кипр 1:2 Греция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Эстония 1:0 Кипр ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Кипр 3:2 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Гибралтар 1:2 Кипр ОМЧ2Е
- 03.06.2017 Португалия 4:0 Кипр ТМС
- 25.03.2017 Кипр 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Кипр 3:1 Казахстан ТМС
- 13.11.2016 Кипр 3:1 Гибралтар ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Босния и Герцеговина 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Кипр 0:3 Бельгия ОМЧ2Е
Болгария (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 16.10.2018 Норвегия 1:0 Болгария ЛНУ
- 13.10.2018 Болгария 2:1 Кипр ЛНУ
- 09.09.2018 Болгария 1:0 Норвегия ЛНУ
- 06.09.2018 Словения 1:2 Болгария ЛНУ
- 26.03.2018 Болгария 2:1 Казахстан ТМС
- 23.03.2018 Болгария 0:1 Босния и Герцеговина ТМС
- 13.11.2017 Болгария 1:0 Саудовская Аравия ТМС
- 10.10.2017 Люксембург 1:1 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Болгария 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Голландия 3:1 Болгария ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Болгария 3:2 Швеция ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Беларусь 2:1 Болгария ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Болгария 2:0 Голландия ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Болгария 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Швеция 3:0 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Франция 4:1 Болгария ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Болгария 4:3 Люксембург ОМЧ2Е
- 07.06.2016 Дания 4:0 Болгария ТМС
- 03.06.2016 Япония 7:2 Болгария ТМС
- 29.03.2016 Македония 0:2 Болгария ТМС
Последние игры между собой
Кипр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Болгария: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Кипр
Болгария
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
1 Угловые 10
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
Лига C. Группа 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Болгария
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|4.
|Словения
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Димитров Николай из команды Болгария забивает с точки!
86'
Рушиас Онисифорос получил желтую карточку от судьи
82'
Болгария делает замену. Славчев Симеон уходит с поля, а Костов Станислав выходит на его замену.
78'
Кипр делает замену. Эфрем Георгиос уходит с поля, а Папафотис Вассилис выходит на его замену.
73'
Неделев Тодор получил желтую карточку от судьи
68'
Маргаса Ренату получил желтую карточку от судьи
67'
Кипр делает замену. Panayiotis Zachariou уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
59'
Кипр делает замену. Авраам Андреас уходит с поля, а Иоанну Николас выходит на его замену.
56'
Болгария делает замену. Иванов Галин уходит с поля, а Димитров Николай выходит на его замену.
56'
Болгария делает замену. Краев Божидар уходит с поля, а Делев Спас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Panayiotis Zachariou бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кипр 1:1 Болгария
Кипр
11.2% (19)
Ничья:
35.3% (60)
Болгария
53.5% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.9% (56)
1:2 Болгария:
25.3% (43)
0:1 Болгария:
19.4% (33)
2:1 Кипр:
8.8% (15)
0:2 Болгария:
7.1% (12)
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