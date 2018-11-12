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2018-2019
Стадион:
Голландия
 
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Франция
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Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Франция

До начала игры, которая состоится 16.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.
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:
Прогнозы на матч Голландия - Франция
Голландия
14.8% (13)
Ничья:
30.7% (27)
Франция
54.5% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
38.6% (34)
Ничья:
20.5% (18)
Голландия:
6.8% (6)
Франция:
6.8% (6)
Ничья:
5.7% (5)
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