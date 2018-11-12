Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Франция

Стадион: Stadion Feijenoord
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Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - ФранцияДо начала игры, которая состоится 16.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Голландия - Франция
Голландия
14.8% (13)
Ничья:
30.7% (27)
Франция
54.5% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Франция:
38.6% (34)
1:1 Ничья:
20.5% (18)
2:1 Голландия:
6.8% (6)
0:1 Франция:
6.8% (6)
2:2 Ничья:
5.7% (5)
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