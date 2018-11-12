Текстовая онлайн трансляция матча Гибралтар - Армения

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Стадион: Виктория (Гибралтар)
Предыдущие игры
Гибралтар (последние 20 матчей: +3 =1 -16)
- 16.10.2018 Гибралтар 2:1 Лихтенштейн ЛНУ
- 13.10.2018 Армения 0:1 Гибралтар ЛНУ
- 09.09.2018 Лихтенштейн 2:0 Гибралтар ЛНУ
- 06.09.2018 Гибралтар 0:2 Македония ЛНУ
- 25.03.2018 Гибралтар 1:0 Латвия ТМС
- 10.10.2017 Греция 4:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Гибралтар 0:6 Эстония ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Бельгия 9:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Гибралтар 1:2 Кипр ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Босния и Герцеговина 5:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Кипр 3:1 Гибралтар ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Гибралтар 0:6 Бельгия ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Эстония 4:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Гибралтар 1:4 Греция ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Португалия 5:0 Гибралтар ТМС
- 29.03.2016 Гибралтар 0:5 Латвия ТМС
- 23.03.2016 Гибралтар 0:0 Лихтенштейн ТМС
- 11.10.2015 Гибралтар 0:6 Шотландия Е2ОМ
- 08.10.2015 Грузия 4:0 Гибралтар Е2ОМ
Армения (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 16.10.2018 Армения 4:0 Македония ЛНУ
- 13.10.2018 Армения 0:1 Гибралтар ЛНУ
- 09.09.2018 Македония 2:0 Армения ЛНУ
- 06.09.2018 Армения 2:1 Лихтенштейн ЛНУ
- 04.06.2018 Армения 0:0 Молдова ТМС
- 29.05.2018 Мальта 1:1 Армения ТМС
- 27.03.2018 Армения 0:1 Литва ТМС
- 24.03.2018 Армения 0:0 Эстония ТМС
- 13.11.2017 Армения 3:2 Кипр ТМС
- 09.11.2017 Армения 4:1 Беларусь ТМС
- 08.10.2017 Казахстан 1:1 Армения ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Армения 1:6 Польша ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Армения 1:4 Дания ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Румыния 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Черногория 4:1 Армения ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Армения 5:0 Сент-Китс и Невис ТМС
- 26.03.2017 Армения 2:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.11.2016 Армения 3:2 Черногория ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Польша 2:1 Армения ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Армения 0:5 Румыния ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Гибралтар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 13.10.2018 Армения 0:1 Гибралтар Лига наций УЕФА
Лига D. Группа 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Македония
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Армения
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|3.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|4.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Гибралтар - АрменияДо начала игры, которая состоится 16.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Гибралтар - Армения
Гибралтар
6.7% (6)
Ничья:
11.2% (10)
Армения
82% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Армения:
31.5% (28)
1:2 Армения:
20.2% (18)
0:1 Армения:
12.4% (11)
0:3 Армения:
9% (8)
1:1 Ничья:
9% (8)
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