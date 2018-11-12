Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Черногория

Стадион: Райко Митич
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Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - ЧерногорияДо начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Сербия - Черногория
Сербия
86.2% (75)
Ничья:
9.2% (8)
Черногория
4.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сербия:
34.5% (30)
1:0 Сербия:
27.6% (24)
2:0 Сербия:
19.5% (17)
1:1 Ничья:
5.7% (5)
2:2 Ничья:
2.3% (2)
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