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Стадион:
Сербия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Черногория

До начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Сербия - Черногория
Сербия
86.2% (75)
Ничья:
9.2% (8)
Черногория
4.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сербия:
34.5% (30)
Сербия:
27.6% (24)
Сербия:
19.5% (17)
Ничья:
5.7% (5)
Ничья:
2.3% (2)
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