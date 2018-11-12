Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Швеция

Стадион: Конья Бююкшехир
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Текстовая онлайн трансляция матча Турция - ШвецияДо начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Турция - Швеция
Турция
48.9% (43)
Ничья:
40.9% (36)
Швеция
10.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.8% (35)
2:1 Турция:
28.4% (25)
1:0 Турция:
13.6% (12)
1:2 Швеция:
8% (7)
2:0 Турция:
4.5% (4)
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