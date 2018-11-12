  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига B. Группа 2
2018-2019
Стадион:
Турция
 
Позже
Швеция
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Швеция

До начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 17 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Турция - Швеция
Турция
48.9% (43)
Ничья:
40.9% (36)
Швеция
10.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.8% (35)
Турция:
28.4% (25)
Турция:
13.6% (12)
Швеция:
8% (7)
Турция:
4.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация