Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Фарерские острова

Стадион: Олимпийский (Баку)
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Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Фарерские островаДо начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Азербайджан - Фарерские острова
Азербайджан
94.1% (80)
Ничья:
4.7% (4)
Фарерские острова
1.2% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Азербайджан:
37.6% (32)
1:0 Азербайджан:
23.5% (20)
2:1 Азербайджан:
14.1% (12)
3:0 Азербайджан:
11.8% (10)
3:1 Азербайджан:
4.7% (4)
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