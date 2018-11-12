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2018-2019
Стадион:
Азербайджан
 
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Фарерские острова
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Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Фарерские острова

До начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 17 минут.
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:
Прогнозы на матч Азербайджан - Фарерские острова
Азербайджан
94.1% (80)
Ничья:
4.7% (4)
Фарерские острова
1.2% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Азербайджан:
37.6% (32)
Азербайджан:
23.5% (20)
Азербайджан:
14.1% (12)
Азербайджан:
11.8% (10)
Азербайджан:
4.7% (4)
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