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Стадион:
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Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Португалия

До начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 2 минуты.
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:
Прогнозы на матч Италия - Португалия
Италия
68.2% (60)
Ничья:
19.3% (17)
Португалия
12.5% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Италия:
33% (29)
Италия:
27.3% (24)
Ничья:
12.5% (11)
Италия:
5.7% (5)
Португалия:
4.5% (4)
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