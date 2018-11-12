Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Португалия

Стадион: Сан-Сиро
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Текстовая онлайн трансляция матча Италия - ПортугалияДо начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 2 минуты.
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Прогнозы на матч Италия - Португалия
Италия
68.2% (60)
Ничья:
19.3% (17)
Португалия
12.5% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Италия:
33% (29)
1:0 Италия:
27.3% (24)
1:1 Ничья:
12.5% (11)
2:0 Италия:
5.7% (5)
1:2 Португалия:
4.5% (4)
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