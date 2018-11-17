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2018-2019
Стадион:
Румыния
3:0
Конец матча
Литва
0'
1:0
7' Гол
Пушкаш Георге
24' Желтая карточка
Банку Никусор
35' Желтая карточка
Пушкаш Георге
44' Желтая карточка
Новиковас Арвидас
2:0
47' Гол
Кешерю Клаудиу
3:0
65' Гол
Станчу Николае
78' Желтая карточка
Гирдвайнис Эдвинас
81' Желтая карточка
Паул-Виорел Антон
82' Желтая карточка
Дяк Чиприан
88' Вторая желтая карточка
Новиковас Арвидас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Новиковас Арвидас получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
82'
Дяк Чиприан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Паул-Виорел Антон получил желтую карточку от судьи
80'
Литва делает замену. Петравичюс Деймантас уходит с поля, а Казлаускас Донатас выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Гирдвайнис Эдвинас получил желтую карточку от судьи
73'
Литва делает замену. Черных Фёдор уходит с поля, а Шярнас Дарвидас выходит на его замену.
72'
Румыния делает замену. Станчу Николае уходит с поля, а Кикэлдэу Александру выходит на его замену.
68'
Румыния делает замену. Кешерю Клаудиу уходит с поля, а Хаджи Янис выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Станчу Николае бьет в цель!
65'
Литва делает замену. Шимкус Домантас уходит с поля, а Сливка Выкинтас выходит на его замену.
65'
Румыния делает замену. Кипчу Александру уходит с поля, а Дяк Чиприан выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Кешерю Клаудиу бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Новиковас Арвидас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Пушкаш Георге получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Румыния 3:0 Литва
Румыния
96.5% (166)
Ничья:
1.2% (2)
Литва
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Румыния:
50.6% (87)
Румыния:
19.2% (33)
Румыния:
17.4% (30)
Румыния:
3.5% (6)
Румыния:
2.9% (5)
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