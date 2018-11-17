Стадион: Илие Оана
1:0
7' ГолПушкаш Георге
24' Желтая карточкаБанку Никусор
35' Желтая карточкаПушкаш Георге
44' Желтая карточкаНовиковас Арвидас
2:0
47' ГолКешерю Клаудиу
3:0
65' ГолСтанчу Николае
78' Желтая карточкаГирдвайнис Эдвинас
81' Желтая карточкаПаул-Виорел Антон
82' Желтая карточкаДяк Чиприан
88' Вторая желтая карточкаНовиковас Арвидас
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Новиковас Арвидас получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Дяк Чиприан получил желтую карточку от судьи
81'
Паул-Виорел Антон получил желтую карточку от судьи
80'
Литва делает замену. Петравичюс Деймантас уходит с поля, а Казлаускас Донатас выходит на его замену.
78'
Гирдвайнис Эдвинас получил желтую карточку от судьи
73'
Литва делает замену. Черных Фёдор уходит с поля, а Шярнас Дарвидас выходит на его замену.
72'
Румыния делает замену. Станчу Николае уходит с поля, а Кикэлдэу Александру выходит на его замену.
68'
Румыния делает замену. Кешерю Клаудиу уходит с поля, а Хаджи Янис выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Станчу Николае бьет в цель!
65'
Литва делает замену. Шимкус Домантас уходит с поля, а Сливка Выкинтас выходит на его замену.
65'
Румыния делает замену. Кипчу Александру уходит с поля, а Дяк Чиприан выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Кешерю Клаудиу бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Новиковас Арвидас получил желтую карточку от судьи
35'
Пушкаш Георге получил желтую карточку от судьи
24'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Румыния 3:0 Литва
Румыния
96.5% (166)
Ничья:
1.2% (2)
Литва
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Румыния:
50.6% (87)
1:0 Румыния:
19.2% (33)
2:1 Румыния:
17.4% (30)
3:0 Румыния:
3.5% (6)
3:1 Румыния:
2.9% (5)
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