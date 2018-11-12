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2018-2019
Стадион:
Албания
 
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Шотландия
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Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Шотландия

До начала игры, которая состоится 17.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 2 минуты.
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:
Прогнозы на матч Албания - Шотландия
Албания
10.5% (9)
Ничья:
36% (31)
Шотландия
53.5% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.9% (30)
Шотландия:
22.1% (19)
Шотландия:
19.8% (17)
Шотландия:
8.1% (7)
Албания:
5.8% (5)
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