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Нижний Новгород
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Тамбов

До начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.
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:
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Тамбов
Нижний Новгород
42.6% (29)
Ничья:
23.5% (16)
Тамбов
33.8% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Нижний Новгород:
22.1% (15)
Ничья:
19.1% (13)
Нижний Новгород:
17.6% (12)
Тамбов:
14.7% (10)
Тамбов:
13.2% (9)
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