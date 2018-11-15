Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Тамбов

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Нижний Новгород (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 14.11.2018 Чертаново 3:1 Нижний Новгород ФПД
- 10.11.2018 Луч 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 04.11.2018 Тюмень 2:1 Нижний Новгород ФПД
- 31.10.2018 Урал 2:0 Нижний Новгород К
- 28.10.2018 Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 24.10.2018 Краснодар-2 0:2 Нижний Новгород ФПД
- 20.10.2018 Нижний Новгород 1:0 Армавир ФПД
- 13.10.2018 Сибирь 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 06.10.2018 Балтика 1:2 Нижний Новгород ФПД
- 30.09.2018 Нижний Новгород 1:0 Зенит-2 ФПД
- 26.09.2018 Нижний Новгород 0:0 Уфа К
- 23.09.2018 Ротор 2:1 Нижний Новгород ФПД
- 19.09.2018 Нижний Новгород 1:1 Химки ФПД
- 15.09.2018 Факел 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 08.09.2018 Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФПД
- 01.09.2018 Шинник 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 26.08.2018 Нижний Новгород 0:1 Авангард Курск ФПД
- 22.08.2018 Челябинск 0:1 Нижний Новгород К
- 18.08.2018 Сочи 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
Тамбов (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 14.11.2018 Тамбов 0:1 Армавир ФПД
- 10.11.2018 Краснодар-2 2:0 Тамбов ФПД
- 04.11.2018 Тамбов 2:0 Балтика ФПД
- 28.10.2018 Ротор 1:2 Тамбов ФПД
- 24.10.2018 Тамбов 3:0 Химки ФПД
- 20.10.2018 Факел 0:0 Тамбов ФПД
- 13.10.2018 Тамбов 2:0 Спартак-2 ФПД
- 06.10.2018 Шинник 3:0 Тамбов ФПД
- 01.10.2018 Тамбов 3:1 Авангард Курск ФПД
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 23.09.2018 Сочи 0:0 Тамбов ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|30 - 13
|45
|2.
|Тамбов
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|36 - 20
|44
|3.
|Авангард Курск
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|30 - 21
|39
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 26
|36
|5.
|Чертаново
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|42 - 34
|35
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|30 - 24
|35
|7.
|Сочи
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|39 - 27
|34
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|21 - 19
|32
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 24
|32
|10.
|Шинник
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|21 - 20
|31
|11.
|Луч
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|18 - 13
|31
|12.
|Мордовия
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|25 - 24
|30
|13.
|Химки
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|28 - 38
|27
|14.
|Ротор
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|20 - 24
|27
|15.
|Факел
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|25 - 24
|26
|16.
|Тюмень
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|17.
|Балтика
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|23 - 35
|22
|18.
|Армавир
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 37
|21
|19.
|Сибирь
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 32
|16
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|22
|1
|5
|16
|12 - 35
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - ТамбовДо начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Нижний Новгород - Тамбов
Нижний Новгород
42.6% (29)
Ничья:
23.5% (16)
Тамбов
33.8% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Нижний Новгород:
22.1% (15)
1:1 Ничья:
19.1% (13)
1:0 Нижний Новгород:
17.6% (12)
1:2 Тамбов:
14.7% (10)
0:1 Тамбов:
13.2% (9)
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