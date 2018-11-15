  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. ФНЛ - Первый дивизион
Ротор
 
Позже
Томь
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Томь

До начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ротор - Томь
Ротор
29% (20)
Ничья:
40.6% (28)
Томь
30.4% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (23)
Томь:
18.8% (13)
Ротор:
14.5% (10)
Ротор:
11.6% (8)
Томь:
7.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация