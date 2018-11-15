Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Томь

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Ротор (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 14.11.2018 Сочи 4:2 Ротор ФПД
- 10.11.2018 Ротор 1:0 Авангард Курск ФПД
- 04.11.2018 Луч 1:0 Ротор ФПД
- 28.10.2018 Ротор 1:2 Тамбов ФПД
- 24.10.2018 Тюмень 0:1 Ротор ФПД
- 20.10.2018 Ротор 1:1 Мордовия ФПД
- 13.10.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Ротор ФПД
- 06.10.2018 Ротор 1:0 Краснодар-2 ФПД
- 30.09.2018 Армавир 2:2 Ротор ФПД
- 23.09.2018 Ротор 2:1 Нижний Новгород ФПД
- 19.09.2018 Балтика 1:1 Ротор ФПД
- 15.09.2018 Ротор 1:1 Зенит-2 ФПД
- 08.09.2018 Сибирь 1:1 Ротор ФПД
- 31.08.2018 Химки 1:1 Ротор ФПД
- 26.08.2018 Ротор 1:2 Факел ФПД
- 22.08.2018 Сызрань-2003 1:1 Ротор К
- 19.08.2018 Спартак-2 2:0 Ротор ФПД
- 12.08.2018 Шинник 0:0 Ротор ФПД
- 08.08.2018 Авангард Курск 1:0 Ротор ФПД
- 04.08.2018 Ротор 1:1 Сочи ФПД
Томь (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 14.11.2018 Зенит-2 0:1 Томь ФПД
- 10.11.2018 Балтика 1:0 Томь ФПД
- 04.11.2018 Томь 2:0 Химки ФПД
- 28.10.2018 Спартак-2 1:1 Томь ФПД
- 24.10.2018 Томь 2:0 Шинник ФПД
- 20.10.2018 Авангард Курск 0:0 Томь ФПД
- 13.10.2018 Томь 1:0 Сочи ФПД
- 06.10.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 30.09.2018 Луч 2:2 Томь ФПД
- 23.09.2018 Томь 3:1 Чертаново ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
Последние игры между собой
Ротор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Томь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|30 - 13
|45
|2.
|Тамбов
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|36 - 20
|44
|3.
|Авангард Курск
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|30 - 21
|39
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 26
|36
|5.
|Чертаново
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|42 - 34
|35
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|30 - 24
|35
|7.
|Сочи
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|39 - 27
|34
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|21 - 19
|32
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 24
|32
|10.
|Шинник
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|21 - 20
|31
|11.
|Луч
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|18 - 13
|31
|12.
|Мордовия
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|25 - 24
|30
|13.
|Химки
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|28 - 38
|27
|14.
|Ротор
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|20 - 24
|27
|15.
|Факел
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|25 - 24
|26
|16.
|Тюмень
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|17.
|Балтика
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|23 - 35
|22
|18.
|Армавир
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 37
|21
|19.
|Сибирь
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 32
|16
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|22
|1
|5
|16
|12 - 35
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - ТомьДо начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Ротор - Томь
Ротор
29% (20)
Ничья:
40.6% (28)
Томь
30.4% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (23)
1:2 Томь:
18.8% (13)
1:0 Ротор:
14.5% (10)
2:1 Ротор:
11.6% (8)
0:1 Томь:
7.2% (5)
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