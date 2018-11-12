Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Хорватия

Стадион: Уэмбли
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Текстовая онлайн трансляция матча Англия - ХорватияДо начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Англия - Хорватия
Англия
61.8% (47)
Ничья:
30.3% (23)
Хорватия
7.9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Англия:
42.1% (32)
1:1 Ничья:
23.7% (18)
2:0 Англия:
6.6% (5)
1:0 Англия:
6.6% (5)
3:1 Англия:
5.3% (4)
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