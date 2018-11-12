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Стадион:
Сан-Марино
 
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Беларусь
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Текстовая онлайн трансляция матча Сан-Марино - Беларусь

До начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.
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:
Прогнозы на матч Сан-Марино - Беларусь
Сан-Марино
4.2% (3)
Ничья:
11.3% (8)
Беларусь
84.5% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Беларусь:
45.1% (32)
Беларусь:
11.3% (8)
Беларусь:
9.9% (7)
Беларусь:
9.9% (7)
Ничья:
7% (5)
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