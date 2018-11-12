Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Люксембург

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Молдова (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 15.10.2018 Беларусь 0:0 Молдова ЛНУ
- 12.10.2018 Молдова 2:0 Сан-Марино ЛНУ
- 11.09.2018 Молдова 0:0 Беларусь ЛНУ
- 08.09.2018 Люксембург 4:0 Молдова ЛНУ
- 04.06.2018 Армения 0:0 Молдова ТМС
- 27.03.2018 Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова ТМС
- 26.02.2018 Саудовская Аравия 3:0 Молдова ТМС
- 30.01.2018 Азербайджан 0:0 Молдова ТМС
- 27.01.2018 Молдова 0:1 Южная Корея ТМС
- 09.10.2017 Молдова 0:1 Австрия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Ирландия 2:0 Молдова ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Молдова 0:2 Уэльс ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Сербия 3:0 Молдова ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Молдова 2:2 Грузия ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Израиль 1:1 Молдова ТМС
- 27.03.2017 Турция 3:1 Молдова ТМС
- 24.03.2017 Австрия 2:0 Молдова ОМЧ2Е
- 19.03.2017 Сан-Марино 0:2 Молдова ТМС
- 17.01.2017 Катар 1:1 Молдова ТМС
- 12.11.2016 Грузия 1:1 Молдова ОМЧ2Е
Люксембург (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.10.2018 Люксембург 3:0 Сан-Марино ЛНУ
- 12.10.2018 Беларусь 1:0 Люксембург ЛНУ
- 11.09.2018 Сан-Марино 0:3 Люксембург ЛНУ
- 08.09.2018 Люксембург 4:0 Молдова ЛНУ
- 05.06.2018 Люксембург 1:0 Грузия ТМС
- 31.05.2018 Люксембург 0:0 Сенегал ТМС
- 27.03.2018 Люксембург 0:4 Австрия ТМС
- 22.03.2018 Мальта 0:1 Люксембург ТМС
- 09.11.2017 Люксембург 2:1 Венгрия ТМС
- 10.10.2017 Люксембург 1:1 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швеция 8:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Франция 0:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Люксембург 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Голландия 5:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Люксембург 2:1 Албания ТМС
- 28.03.2017 Люксембург 0:2 Кабо-Верде ТМС
- 25.03.2017 Люксембург 1:3 Франция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Люксембург 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Беларусь 1:1 Люксембург ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Люксембург 0:1 Швеция ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Люксембург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
- 08.09.2018 Люксембург 4:0 Молдова Лига наций УЕФА
- 09.06.2015 Люксембург 0:0 Молдова Товарищеские матчи. Сборные
- 05.09.2009 Молдова 0:0 Люксембург Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 15.10.2008 Люксембург 0:0 Молдова Чемпионат Мира. Отборочные матчи
Лига D. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 0
|11
|2.
|Люксембург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 3
|9
|3.
|Молдова
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|4.
|Сан-Марино
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - ЛюксембургДо начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Молдова - Люксембург
Молдова
74.6% (53)
Ничья:
19.7% (14)
Люксембург
5.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Молдова:
25.4% (18)
2:1 Молдова:
23.9% (17)
2:0 Молдова:
21.1% (15)
1:1 Ничья:
11.3% (8)
0:0 Ничья:
7% (5)
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