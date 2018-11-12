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Молдова
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Люксембург

До начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Молдова - Люксембург
Молдова
74.6% (53)
Ничья:
19.7% (14)
Люксембург
5.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Молдова:
25.4% (18)
Молдова:
23.9% (17)
Молдова:
21.1% (15)
Ничья:
11.3% (8)
Ничья:
7% (5)
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