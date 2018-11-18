Стадион: Уиндзор Парк Зрители: 17895
1:2
Конец матча
0:1
49' ГолШлагер Ксавер
53' Желтая карточкаБаумгартлингер Юлиан
1:1
57' ГолЭванс Корри
79' Желтая карточкаМакаули Гарет
79' Желтая карточкаАлаба Давид
1:2
90' ГолЛазаро Валентино
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
93'
Арнаутович Марко сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Лазаро Валентино изменил счет на табло!
93'
Арнаутович Марко из команды Австрия увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
92'
Джонс Джордан из команды Сев.Ирландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
Арнаутович Марко из команды Австрия играет в стеночку с партнером по команде. Алаба Давид это был.
91'
Плохо сыграл Эванс Джонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Даллас Стюарт из команды Сев.Ирландия делает неудачный навес.
90'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Эванс Корри уходит с поля и его заменяет Макнейр Пэдди
87'
Карсон Тревор взял и забрал мяч на выходе
87'
Баумгартлингер Юлиан из команды Австрия забрасывает мяч в штрафную.
87'
Шлагер Ксавер из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает пас партнеру.
86'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
86'
Карсон Тревор взял и забрал мяч на выходе
86'
Ульмер Андреас из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Судья сигнализирует, что Цуль Петер из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Сэвилл Джордж
84'
84'
84'
Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Лайнер Штефан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
83'
Шлагер Ксавер из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
82'
82'
81'
81'
Дэвис Стивен из команды Сев.Ирландия пробил со штрафного, но очень мимо цели.
81'
Драгович Александр из команды Австрия играет слишком грубо. Лафферти Кайл оказался на газоне.
80'
Арнаутович Марко из команды Австрия в офсайде
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Матч возобновлен
79'
Алаба Давид получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Макаули Гарет получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
78'
Арнаутович Марко из команды Австрия играет слишком грубо. Макаули Гарет оказался на газоне.
77'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
76'
76'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
76'
Плохо сыграл Баумгартлингер Юлиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Лафферти Кайл из команды Сев.Ирландия опасно и грубо сыграл. Баумгартлингер Юлиан пострадал.
74'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
74'
Тактическая замена. Макгинн Найалл уходит с поля и его заменяет Уайт Гэвин
74'
Тактическая замена. Бойс Лайам уходит с поля и его заменяет Лафферти Кайл
73'
ШАНС! Алаба Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает пас партнеру.
73'
Судья сигнализирует, что Смит Майкл из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Цуль Петер
73'
Бойс Лайам из команды Сев.Ирландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
72'
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72'
Лазаро Валентино из команды Австрия в офсайде
71'
71'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
71'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Арнаутович Марко
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Алаба Давид не смог попасть в створ ударом издали
70'
Эванс Корри из команды Сев.Ирландия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Даллас Стюарт из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
68'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Джонс Джордан из команды Сев.Ирландия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Джонс Джордан из команды Сев.Ирландия идет с мячом вперед на обострение...
68'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
68'
ШАНС! Шлагер Ксавер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Судья сигнализирует, что Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
67'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Судья сигнализирует, что Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Шлагер Ксавер
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
65'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
64'
Грегорич Михаэль из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
64'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
63'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Алаба Давид из команды Австрия играет слишком грубо. Сэвилл Джордж оказался на газоне.
62'
61'
61'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
60'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Макгинн Найалл из команды Сев.Ирландия делает пас партнеру.
58'
Безумный фол. Лайнер Штефан грубо играет против соперника. Пострадал Бойс Лайам
58'
57'
Джонс Джордан сделал результативную передачу.
57'
ГОЛ! - Эванс Корри из команды Сев.Ирландия наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
57'
Джонс Джордан из команды Сев.Ирландия делает пас партнеру.
56'
Бойс Лайам из команды Сев.Ирландия отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Бойс Лайам наказан за толчок Хинтереггер Мартин
54'
54'
ШАНС! Макгинн Найалл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Дэвис Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Макгинн Найалл из команды Сев.Ирландия делает пас партнеру.
53'
53'
Баумгартлингер Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Судья сигнализирует, что Баумгартлингер Юлиан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Джонс Джордан
52'
51'
51'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Цуль Петер сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Шлагер Ксавер изменил счет на табло!
49'
Цуль Петер из команды Австрия делает пас партнеру.
49'
49'
Бойс Лайам наказан за толчок Баумгартлингер Юлиан
48'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
48'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
47'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
46'
46'
Тактическая замена. Ильзанкер Штефан уходит с поля и его заменяет Цуль Петер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Макаули Гарет из команды Сев.Ирландия в офсайде
47'
Дэвис Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Бойс Лайам
46'
Лайнер Штефан из команды Австрия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Ильзанкер Штефан делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Эванс Джонни из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
45'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
44'
Макгинн Найалл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
43'
Судья сигнализирует, что Шлагер Ксавер из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Сэвилл Джордж
42'
Ульмер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
42'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Баумгартлингер Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
38'
38'
37'
Джонс Джордан из команды Сев.Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Баумгартлингер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Макгинн Найалл из команды Сев.Ирландия отправил кросс в штрафную...
35'
Макгинн Найалл из команды Сев.Ирландия разыграл угловой с левого угла.
35'
Лазаро Валентино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Матч возобновлен
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Бойс Лайам возвращается на поле.
33'
Макгинн Найалл нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Эванс Корри из команды Сев.Ирландия делает пас партнеру.
32'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Бойс Лайам получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Бойс Лайам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
29'
29'
Алаба Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Судья сигнализирует, что Дэвис Стивен из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Алаба Давид
27'
27'
Эванс Корри из команды Сев.Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Смит Майкл из команды Сев.Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Дэвис Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Шлагер Ксавер из команды Австрия играет слишком грубо. Сэвилл Джордж оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
23'
Баумгартлингер Юлиан из команды Австрия сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Грегорич Михаэль не смог удачно сыграть.
23'
23'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
23'
21'
21'
Баумгартлингер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Лайнер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Эванс Джонни из команды Сев.Ирландия в офсайде
19'
Макгинн Найалл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья свистит. Алаба Давид атаковал сзади соперника. Это Даллас Стюарт заработал своей команде штрафной
17'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
17'
16'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
15'
Шлагер Ксавер не смог попасть в створ ударом издали
15'
Сэвилл Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Алаба Давид из команды Австрия подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Грегорич Михаэль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
Удар от ворот произведет Сев.Ирландия
14'
Алаба Давид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
13'
Судья сигнализирует, что Сэвилл Джордж из команды Сев.Ирландия поставил подножку. Пострадал Алаба Давид
12'
12'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Алаба Давид из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
10'
Шлагер Ксавер из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
9'
Алаба Давид из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
9'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
8'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
7'
Смит Майкл из команды Сев.Ирландия разыграл угловой с левого угла.
7'
Эванс Корри нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
6'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
4'
Сев.Ирландия контролирует мяч.
3'
3'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Шлагер Ксавер наказан за толчок Дэвис Стивен
2'
2'
Сев.Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сев.Ирландия начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Северная Ирландия 1:2 Австрия
Северная Ирландия
16.4% (27)
Ничья:
46.1% (76)
Австрия
37.6% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.8% (64)
1:2 Австрия:
18.8% (31)
0:1 Австрия:
15.8% (26)
2:1 Северная Ирландия:
7.9% (13)
1:0 Северная Ирландия:
7.3% (12)
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