- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Перерыв
Состав команд
32
Mailson
34
Adryelson
14
Эрнандо
77
Marcao
VI
88
Jair
II
9
Hernane
37
Cesar
II
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
23
Жеуванио
Спорт Ресифи 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Mailson Вратарь
- 2 Винк Клаудио Защитник
- 3 Ronaldo Alves Защитник
- 34 Adryelson Защитник
- 14 Эрнандо Защитник
- 77 Marcao VI Полузащитник
- 88 Jair II Полузащитник
- 30 Gabriel Paulista VI Полузащитник
- 22 Galiano da Costa Mateus III Полузащитник
- 8 Бастос Мишел Полузащитник
- 9 Hernane Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Luan Polli Вратарь
- 7 Andrigo Защитник
- 38 Жадсон Родригес Защитник
- 10 Marlone Полузащитник
- 5 Бастос Фернандр Феллипе Полузащитник
- 37 Элиас Мендес Полузащитник
- 70 Matheus Peixoto
- 15 Márquez Rafael V
- 25 Neto XI
- 33 Leo Ortiz
- 55 David II
- 13 Matheus Ferreira
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 43 Leo Duarte Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 14 Витиньо Виктор Полузащитник
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 22 Matheus Savio Нападающий
- 7 Рибейро Эвертон Нападающий
- 18 Jean Lucas
- 31 Klebinho
- 30 Thiago Xavier IV
- 45 Gabriel Batista
- 26 Matheus Thuler
- 16 Ronaldo VI
Предыдущие игры
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 15.11.2018 Спорт Ресифи 0:0 Витория СA
- 12.11.2018 Флуминенсе 0:0 Спорт Ресифи СA
- 06.11.2018 Спорт Ресифи 1:0 Сеара СA
- 27.10.2018 Гремио 3:4 Спорт Ресифи СA
- 21.10.2018 Спорт Ресифи 2:1 Васко да Гама СA
- 15.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Спорт Ресифи СA
- 06.10.2018 Спорт Ресифи 2:1 Интернасьональ СA
- 30.09.2018 Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи СA
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Спорт Ресифи 1:0 Парана СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Спорт Ресифи 0:2 Америка Минейро СA
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 12.08.2018 Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 29.07.2018 Фламенго 4:1 Спорт Ресифи СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
Фламенго (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 15.11.2018 Фламенго 1:0 Сантос СA
- 11.11.2018 Ботафого 2:1 Фламенго СA
- 04.11.2018 Сан-Паулу 2:2 Фламенго СA
- 28.10.2018 Фламенго 1:1 Палмейрас СA
- 22.10.2018 Парана 0:4 Фламенго СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
- 29.07.2018 Фламенго 4:1 Спорт Ресифи Серия A
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Серия A
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго Серия A
- 13.08.2016 Спорт Ресифи 1:0 Фламенго Серия A
- 14.05.2016 Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Серия A
- 30.08.2015 Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A
- 17.05.2015 Фламенго 2:2 Спорт Ресифи Серия A
- 09.11.2014 Спорт Ресифи 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А
- 10.08.2014 Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А
- 31.08.2012 Фламенго 1:1 Спорт Ресифи Серия A
- 20.05.2012 Спорт Ресифи 1:1 Фламенго Серия A
- 13.09.2009 Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A
- 07.06.2009 Спорт Ресифи 4:2 Фламенго Серия A
- 28.09.2008 Фламенго 2:1 Спорт Ресифи Серия A
- 29.06.2008 Спорт Ресифи 1:2 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:1
|35
|20
|10
|5
|55 - 24
|70
|2.
|Интернасьональ
|0:1
|35
|18
|11
|6
|47 - 26
|65
|3.
|Фламенго
|0:0
|35
|18
|10
|7
|53 - 27
|64
|4.
|Гремио
|34
|16
|11
|7
|45 - 25
|59
|5.
|Сан-Паулу
|34
|15
|14
|5
|45 - 31
|59
|6.
|Атлетико Минейро
|35
|15
|8
|12
|51 - 39
|53
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|14
|8
|13
|49 - 34
|50
|8.
|Крузейро
|34
|13
|10
|11
|31 - 31
|49
|9.
|Сантос
|1:1
|35
|12
|11
|12
|41 - 34
|47
|10.
|Ботафого
|1:0
|35
|12
|11
|12
|35 - 43
|47
|11.
|Байя
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|35
|11
|10
|14
|34 - 33
|43
|13.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|14.
|Спорт Ресифи
|0:0
|35
|10
|9
|16
|32 - 53
|39
|15.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|16.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|34
|9
|10
|15
|31 - 47
|37
|18.
|Витория
|35
|9
|9
|17
|34 - 57
|36
|19.
|Америка Минейро
|1:1
|35
|8
|11
|16
|28 - 42
|35
|20.
|Парана
|1:0
|35
|5
|9
|21
|16 - 52
|24
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация