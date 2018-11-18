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Спорт Ресифи
0:0
Перерыв
Фламенго
0'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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