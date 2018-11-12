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Стадион:
Испания
 
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Босния и Герцеговина
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Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Босния и Герцеговина

До начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 21 час 26 минут.
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Прогнозы на матч Испания - Босния и Герцеговина
Испания
89% (65)
Ничья:
4.1% (3)
Босния и Герцеговина
6.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
37% (27)
Испания:
16.4% (12)
Испания:
12.3% (9)
Испания:
11% (8)
Испания:
8.2% (6)
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