Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Босния и Герцеговина

Стадион: Гран Канария
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Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Босния и ГерцеговинаДо начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 21 час 26 минут.
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Прогнозы на матч Испания - Босния и Герцеговина
Испания
89% (65)
Ничья:
4.1% (3)
Босния и Герцеговина
6.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Испания:
37% (27)
3:1 Испания:
16.4% (12)
3:0 Испания:
12.3% (9)
2:1 Испания:
11% (8)
1:0 Испания:
8.2% (6)
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