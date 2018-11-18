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1:0
Второй тайм: 75'
45' Желтая карточкаFabio Santos IV
49' Желтая карточкаНилтон Феррейра
1:0
51' ГолКасарес Хуан
53' Вторая желтая карточкаFabio Santos IV
64' Желтая карточкаVinicius X
|
45'
49'
51'
1:0
53'
64'
Состав команд
28
Iago
Maidana
29
Patric
II
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
11
Чара
Йимми
22
Виейра
Бруно
4
Жаксон
16
Виктор
Пауло
26
Gregore
11
Edigar
Junio
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 28 Iago Maidana Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 29 Patric II Защитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 11 Чара Йимми Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 26 Jose Ferreira Защитник
- 22 Carlos Gabriel Защитник
- 23 Натан Аллан Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 55 David Terans Полузащитник
- 31 Майкл Полузащитник
- 94 Эдинью Арналду Нападающий
- 8 Tomas Andrade Нападающий
- 44 Alerrandro
- 4 Gabriel Paulista XVI
- 43 Bruno Roberto
- Главный тренер: Кульпи Левир
Байя 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 22 Виейра Бруно Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 4 Жаксон Защитник
- 16 Виктор Пауло Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 18 Рамирес Сантос Полузащитник
- 5 Flavio IX Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 43 Pelezinho
- 21 Ignacio
- 14 Luiz Henrique
- 29 Vinicius X
- 6 Leo XV
- 15 Edson III
- 23 Junior Brumado
- 9 Gilberto IV
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 15.11.2018 Парана 0:1 Атлетико Минейро СA
- 11.11.2018 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.11.2018 Атлетико Минейро 0:1 Гремио СA
- 30.10.2018 Сеара 2:1 Атлетико Минейро СA
- 21.10.2018 Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 15.10.2018 Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 30.09.2018 Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи СA
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Атлетико Минейро 0:0 Васко да Гама СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Атлетико Минейро 2:0 Парана СA
Байя (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 15.11.2018 Байя 2:1 Сеара СA
- 11.11.2018 Витория 2:2 Байя СA
- 05.11.2018 Байя 1:0 Шапекоэнсе СA
- 01.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя КС
- 28.10.2018 Коринтианс 2:1 Байя СA
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 14.10.2018 Байя 2:0 Парана СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|34
|20
|10
|4
|55 - 23
|70
|2.
|Интернасьональ
|34
|18
|11
|5
|47 - 25
|65
|3.
|Фламенго
|34
|18
|9
|7
|53 - 27
|63
|4.
|Гремио
|34
|16
|11
|7
|45 - 25
|59
|5.
|Сан-Паулу
|34
|15
|14
|5
|45 - 31
|59
|6.
|Атлетико Минейро
|1:0
|35
|15
|8
|12
|51 - 39
|53
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|14
|8
|13
|49 - 34
|50
|8.
|Крузейро
|34
|13
|10
|11
|31 - 31
|49
|9.
|Сантос
|34
|12
|10
|12
|40 - 33
|46
|10.
|Ботафого
|34
|11
|11
|12
|34 - 43
|44
|11.
|Байя
|0:1
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|35
|11
|10
|14
|34 - 33
|43
|13.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|14.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|34
|10
|8
|16
|32 - 53
|38
|16.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|34
|9
|10
|15
|31 - 47
|37
|18.
|Витория
|35
|9
|9
|17
|34 - 57
|36
|19.
|Америка Минейро
|34
|8
|10
|16
|27 - 41
|34
|20.
|Парана
|34
|4
|9
|21
|15 - 52
|21
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Второй тайм
71'
Байя делает замену. Рамирес Сантос уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
64'
Vinicius получил желтую карточку от судьи
59'
Байя делает замену. Нилтон Феррейра уходит с поля, а Vinicius выходит на его замену.
58'
Атлетико Минейро делает замену. Оливейра Рикардо II уходит с поля, а Gabriel выходит на его замену.
53'
Ромеу Фабио Сантос получает вторую желтую карточку. Удаление.
51'
Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
49'
Нилтон Феррейра получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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