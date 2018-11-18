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Атлетико Минейро
1:0
Второй тайм: 75'
Байя
0'
45' Желтая карточка
Fabio Santos IV
49' Желтая карточка
Нилтон Феррейра
1:0
51' Гол
Касарес Хуан
53' Вторая желтая карточка
Fabio Santos IV
64' Желтая карточка
Vinicius X
75'
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Второй тайм
71'
Байя делает замену. Рамирес Сантос уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Vinicius получил желтую карточку от судьи
59'
Байя делает замену. Нилтон Феррейра уходит с поля, а Vinicius выходит на его замену.
58'
Атлетико Минейро делает замену. Оливейра Рикардо II уходит с поля, а Gabriel выходит на его замену.
53'
Ромеу Фабио Сантос получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Нилтон Феррейра получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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