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Витория
0:1
Второй тайм: 50'
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
26' Гол в свои ворота
Ramon XII
31' Желтая карточка
Jefferson de Oliveira XI
31' Желтая карточка
Rhayner
33' Желтая карточка
Bruno Moura
41' Желтая карточка
Лео Перейра
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Bruno Moura получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Райнер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Jefferson получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Ramon уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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