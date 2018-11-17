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0:1
Второй тайм: 50'
0:1
26' Гол в свои воротаRamon XII
31' Желтая карточкаJefferson de Oliveira XI
31' Желтая карточкаRhayner
33' Желтая карточкаBruno Moura
41' Желтая карточкаЛео Перейра
|
26'
0:1
31'
33'
41'
Состав команд
40
Ramon
XII
26
Leo
Gomes
11
Erick
90
Rhayner
18
Leo
VII
96
Лео
Перейра
39
Bruno
Moura
92
Pablo
I
10
Marcelo
XIII
9
Roni
III
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 34 Joao Gabriel I Вратарь
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 14 Lucas Ribeiro Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 20 Фабиано Медина Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 26 Leo Gomes Полузащитник
- 11 Erick Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 19 Lucas Fernandes III Полузащитник
- 18 Leo VII Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 55 Арука Маркос Полузащитник
- 97 Rodrigo Andrade Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 77 Yago I
- 95 Eronildo
- 31 Nickson
- 6 Bryan Garcia II
Атлетико Паранаэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 2 Jonatan VII Защитник
- 25 Wanderson VIII Защитник
- 96 Лео Перейра Защитник
- 6 Азеведо Марсио Защитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 39 Bruno Moura Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 92 Pablo I Полузащитник
- 10 Marcelo XIII Полузащитник
- 9 Roni III Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felipe Alves Вратарь
- 27 Ivaldo Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 12 Renan Lodi Защитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 5 Веллингтон III Полузащитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 30 Bergson Нападающий
- 33 Diego Ribas da Cunha VI
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 15.11.2018 Спорт Ресифи 0:0 Витория СA
- 11.11.2018 Витория 2:2 Байя СA
- 04.11.2018 Парана 1:1 Витория СA
- 27.10.2018 Витория 0:1 Сан-Паулу СA
- 21.10.2018 Витория 2:2 Коринтианс СA
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 10.09.2018 Витория 1:0 Васко да Гама СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 15.11.2018 Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Крузейро СA
- 08.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе КС
- 05.11.2018 Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 01.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя КС
- 28.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого СA
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 21.10.2018 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Спорт Ресифи СA
- 06.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Америка Минейро СA
- 04.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Каракас КС
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 23.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Парана СA
- 20.09.2018 Каракас 0:2 Атлетико Паранаэнсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Васко да Гама СA
Последние игры между собой
Витория: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|34
|20
|10
|4
|55 - 23
|70
|2.
|Интернасьональ
|34
|18
|11
|5
|47 - 25
|65
|3.
|Фламенго
|34
|18
|9
|7
|53 - 27
|63
|4.
|Гремио
|34
|16
|11
|7
|45 - 25
|59
|5.
|Сан-Паулу
|34
|15
|14
|5
|45 - 31
|59
|6.
|Атлетико Минейро
|34
|14
|8
|12
|50 - 39
|50
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|35
|14
|8
|13
|48 - 33
|50
|8.
|Крузейро
|34
|13
|10
|11
|31 - 31
|49
|9.
|Сантос
|34
|12
|10
|12
|40 - 33
|46
|10.
|Байя
|34
|11
|11
|12
|37 - 39
|44
|11.
|Ботафого
|34
|11
|11
|12
|34 - 43
|44
|12.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|13.
|Коринтианс
|0:0
|35
|10
|11
|14
|33 - 33
|41
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|35
|9
|13
|13
|39 - 46
|40
|15.
|Спорт Ресифи
|34
|10
|8
|16
|32 - 53
|38
|16.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|34
|9
|10
|15
|31 - 47
|37
|18.
|Витория
|0:1
|35
|9
|9
|17
|33 - 56
|36
|19.
|Америка Минейро
|34
|8
|10
|16
|27 - 41
|34
|20.
|Парана
|34
|4
|9
|21
|15 - 52
|21
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
33'
Bruno Moura получил желтую карточку от судьи
31'
Райнер получил желтую карточку от судьи
31'
Jefferson получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Ramon уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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