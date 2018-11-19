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  5. Серия A
Сан-Паулу
1:0
Конец матча
Крузейро
0'
17' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
1:0
31' Гол
Соуза Диего
42' Желтая карточка
Робиньо Робсон
63' Желтая карточка
Эдилсон Мендеш
86' Желтая карточка
Bruno VI
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Bruno Alves получил желтую карточку от судьи
84'
Крузейро делает замену. Алехандро Кабрал уходит с поля, а Raniel выходит на его замену.
80'
Сан-Паулу делает замену. Хадсон Родригес уходит с поля, а Felipe Araruna выходит на его замену.
74'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а Собис Рафаэл выходит на его замену.
67'
Сан-Паулу делает замену. Рейналдо Мануэл уходит с поля, а Эдимар Куритиба выходит на его замену.
66'
Крузейро делает замену. Баркос Эрнан уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
65'
Сан-Паулу делает замену. Shaylon уходит с поля, а Brenner da Silva выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Эдилсон Мендеш получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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