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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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17' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
1:0
31' ГолСоуза Диего
42' Желтая карточкаРобиньо Робсон
63' Желтая карточкаЭдилсон Мендеш
86' Желтая карточкаBruno VI
|
17'
31'
1:0
42'
63'
66'
86'
Состав команд
1
Jean
V
15
Перес
Бруно
34
Bruno
VI
20
Shaylon
22
Ewerthon
VI
30
Тиаго
Невес
11
David
VI
28
Баркос
Эрнан
Сан-Паулу 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jean V Вратарь
- 15 Перес Бруно Защитник
- 5 Арболеда Роберт Защитник
- 34 Bruno VI Защитник
- 14 Рейналдо Мануэл Защитник
- 8 Жусилей Да Силва Полузащитник
- 25 Хадсон Родригес Полузащитник
- 20 Shaylon Полузащитник
- 10 Нене Андерсон Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 9 Соуза Диего Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Aparecido Ramos da Silva Sidney Вратарь
- 3 Кайо Родриго Защитник
- 28 Felipe Araruna Защитник
- 16 Эдимар Куритиба Защитник
- 7 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- 31 Lizeiro
- 39 Antony
- 37 Helio Junio
- 4 Anderson IV
- 18 Henrique Souza Ewerthon III
- 30 Brenner da Silva
- 38 Lucas Melo
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 11 David VI Полузащитник
- 28 Баркос Эрнан Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Кака Лукас Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 17 Raniel Нападающий
- 15 Patrick Brey
- 99 Sassa II
- 12 Рафаэл Пирес
- 2 Esekel Kriado II
- 34 Gustavo Rissi
- 16 Lucas Silva IV
Предыдущие игры
Сан-Паулу (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 16.11.2018 Сан-Паулу 1:1 Гремио СA
- 10.11.2018 Коринтианс 1:1 Сан-Паулу СA
- 04.11.2018 Сан-Паулу 2:2 Фламенго СA
- 27.10.2018 Витория 0:1 Сан-Паулу СA
- 21.10.2018 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 14.10.2018 Интернасьональ 3:1 Сан-Паулу СA
- 07.10.2018 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас СA
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 22.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Америка Минейро СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 26.08.2018 Сан-Паулу 1:0 Сеара СA
- 23.08.2018 Парана 1:1 Сан-Паулу СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 12.08.2018 Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу СA
- 05.08.2018 Сан-Паулу 2:1 Васко да Гама СA
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
Крузейро (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 15.11.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс СA
- 11.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Крузейро СA
- 04.11.2018 Америка Минейро 1:2 Крузейро СA
- 28.10.2018 Крузейро 3:1 Парана СA
- 25.10.2018 Крузейро 0:2 Сеара СA
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Васко да Гама 2:0 Крузейро СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Крузейро: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 29.07.2018 Крузейро 0:2 Сан-Паулу Серия A
- 25.01.2018 Сан-Паулу 1:2 Крузейро Гаушо
- 13.08.2017 Сан-Паулу 3:2 Крузейро Серия A
- 14.05.2017 Крузейро 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 20.04.2017 Крузейро 1:2 Сан-Паулу Кубок
- 14.04.2017 Сан-Паулу 0:2 Крузейро Кубок
- 12.02.2017 Крузейро 1:1 Сан-Паулу Гаушо 1
- 16.09.2016 Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A
- 06.06.2016 Крузейро 0:1 Сан-Паулу Серия A
- 26.03.2016 Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо
- 08.11.2015 Крузейро 2:1 Сан-Паулу Серия A
- 26.07.2015 Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A
- 14.05.2015 Крузейро 1:0 Сан-Паулу Кубок Либертадорес
- 07.05.2015 Сан-Паулу 1:0 Крузейро Кубок Либертадорес
- 08.03.2015 Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо
- 14.09.2014 Сан-Паулу 2:0 Крузейро Бразилейро Серия А
- 27.04.2014 Крузейро 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 10.10.2013 Крузейро 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 21.07.2013 Сан-Паулу 0:3 Крузейро Бразилейро Серия А
- 23.09.2012 Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|35
|20
|11
|4
|56 - 24
|71
|2.
|Фламенго
|35
|19
|9
|7
|54 - 27
|66
|3.
|Интернасьональ
|35
|18
|11
|6
|47 - 26
|65
|4.
|Гремио
|35
|17
|11
|7
|47 - 25
|62
|5.
|Сан-Паулу
|35
|16
|14
|5
|46 - 31
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|35
|15
|8
|12
|51 - 39
|53
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|14
|8
|13
|49 - 34
|50
|8.
|Крузейро
|35
|13
|10
|12
|31 - 32
|49
|9.
|Ботафого
|35
|12
|11
|12
|35 - 43
|47
|10.
|Сантос
|35
|12
|10
|13
|41 - 35
|46
|11.
|Байя
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|35
|11
|10
|14
|34 - 33
|43
|13.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|14.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|15.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|16.
|Спорт Ресифи
|35
|10
|8
|17
|32 - 54
|38
|17.
|Америка Минейро
|35
|9
|10
|16
|29 - 42
|37
|18.
|Шапекоэнсе
|35
|9
|10
|16
|31 - 49
|37
|19.
|Витория
|35
|9
|9
|17
|34 - 57
|36
|20.
|Парана
|35
|4
|10
|21
|16 - 53
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Bruno Alves получил желтую карточку от судьи
84'
Крузейро делает замену. Алехандро Кабрал уходит с поля, а Raniel выходит на его замену.
80'
Сан-Паулу делает замену. Хадсон Родригес уходит с поля, а Felipe Araruna выходит на его замену.
74'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а Собис Рафаэл выходит на его замену.
67'
Сан-Паулу делает замену. Рейналдо Мануэл уходит с поля, а Эдимар Куритиба выходит на его замену.
66'
Крузейро делает замену. Баркос Эрнан уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
65'
Сан-Паулу делает замену. Shaylon уходит с поля, а Brenner da Silva выходит на его замену.
63'
Эдилсон Мендеш получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
17'
Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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