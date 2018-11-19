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  5. Серия A
Гремио
2:0
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
7' Желтая карточка
Андре Филипе
1:0
24' Гол
Cicero II
33' Желтая карточка
Кантерос Гектор
41' Желтая карточка
Оливейра Марсело II
69' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
2:0
75' Гол
Эвертон Соуза
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Гремио делает замену. Jean Pyerre уходит с поля, а Дос Сантос Дуглас выходит на его замену.
82'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Barreto выходит на его замену.
77'
Гремио делает замену. Эвертон Соуза уходит с поля, а Marinho выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Эвертон Соуза бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Bruno Pacheco получил желтую карточку от судьи
67'
Гремио делает замену. Андре Филипе уходит с поля, а Жаэл Феррейра выходит на его замену.
67'
Шапекоэнсе делает замену. Соуза Сантос Эликарлос уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Шапекоэнсе делает замену. Agustin Doffo уходит с поля, а Capixaba выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Оливейра Марсело II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Кантерос Гектор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Сисеро бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Андре Филипе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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