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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Конец матча
7' Желтая карточкаАндре Филипе
1:0
24' ГолCicero II
33' Желтая карточкаКантерос Гектор
41' Желтая карточкаОливейра Марсело II
69' Желтая карточкаBruno Pacheco III
2:0
75' ГолЭвертон Соуза
|
7'
24'
1:0
33'
75'
2:0
86'
Состав команд
12
Кортез
Бруно
77
Cicero
II
23
Alisson
II
31
Jean
Pyerre
90
Андре
Филипе
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 2 Лео Моура Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 77 Cicero II Полузащитник
- 23 Alisson II Полузащитник
- 31 Jean Pyerre Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Грасси Бруно Вратарь
- 33 Пепе Кеплер Защитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 32 Матеус Энрике Полузащитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- 70 Marinho II
- 27 Thonny Anderson
- 21 Madson II
- 10 Douglas X
- 29 Juninho Capixaba
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 2 Eduardo VI Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 14 Бруно Фабрисио Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 34 Agustin Doffo Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Nery Ruben Bareiro Защитник
- 21 Отавио Луис Защитник
- 28 Русшел Алан Защитник
- 97 Винисиус Маркос Защитник
- 48 Capixaba Полузащитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 95 Gustavo Barreto Полузащитник
- 77 Osman Junior Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 72 Diego Torres II
- 84 Ivan IV
- 19 Vinicius XII
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 16.11.2018 Сан-Паулу 1:1 Гремио СA
- 11.11.2018 Гремио 2:1 Васко да Гама СA
- 03.11.2018 Атлетико Минейро 0:1 Гремио СA
- 31.10.2018 Гремио 1:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.10.2018 Гремио 3:4 Спорт Ресифи СA
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 20.10.2018 Америка Минейро 1:1 Гремио СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 15.11.2018 Шапекоэнсе 0:1 Ботафого СA
- 13.11.2018 Сантос 0:1 Шапекоэнсе СA
- 05.11.2018 Байя 1:0 Шапекоэнсе СA
- 28.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Америка Минейро СA
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 01.10.2018 Сеара 3:1 Шапекоэнсе СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Парана 1:1 Шапекоэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 27.08.2018 Васко да Гама 3:1 Шапекоэнсе СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
Последние игры между собой
Гремио: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|35
|20
|11
|4
|56 - 24
|71
|2.
|Фламенго
|35
|19
|9
|7
|54 - 27
|66
|3.
|Интернасьональ
|35
|18
|11
|6
|47 - 26
|65
|4.
|Гремио
|35
|17
|11
|7
|47 - 25
|62
|5.
|Сан-Паулу
|35
|16
|14
|5
|46 - 31
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|35
|15
|8
|12
|51 - 39
|53
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|14
|8
|13
|49 - 34
|50
|8.
|Крузейро
|35
|13
|10
|12
|31 - 32
|49
|9.
|Ботафого
|35
|12
|11
|12
|35 - 43
|47
|10.
|Сантос
|35
|12
|10
|13
|41 - 35
|46
|11.
|Байя
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|35
|11
|10
|14
|34 - 33
|43
|13.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|14.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|15.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|16.
|Спорт Ресифи
|35
|10
|8
|17
|32 - 54
|38
|17.
|Америка Минейро
|35
|9
|10
|16
|29 - 42
|37
|18.
|Шапекоэнсе
|35
|9
|10
|16
|31 - 49
|37
|19.
|Витория
|35
|9
|9
|17
|34 - 57
|36
|20.
|Парана
|35
|4
|10
|21
|16 - 53
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Гремио делает замену. Jean Pyerre уходит с поля, а Дос Сантос Дуглас выходит на его замену.
82'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Barreto выходит на его замену.
77'
Гремио делает замену. Эвертон Соуза уходит с поля, а Marinho выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Эвертон Соуза бьет в цель!
69'
Bruno Pacheco получил желтую карточку от судьи
67'
Гремио делает замену. Андре Филипе уходит с поля, а Жаэл Феррейра выходит на его замену.
67'
Шапекоэнсе делает замену. Соуза Сантос Эликарлос уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Шапекоэнсе делает замену. Agustin Doffo уходит с поля, а Capixaba выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Оливейра Марсело II получил желтую карточку от судьи
33'
Кантерос Гектор получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Сисеро бьет в цель!
7'
Андре Филипе получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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