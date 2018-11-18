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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Перерыв
25' Желтая карточкаNorberto
1:0
31' ГолМоура Рафаэл
42' Желтая карточкаZe Ricardo
1:1
45' ГолГабриэл Барбоза
45' Желтая карточкаМоура Рафаэл
45' Желтая карточкаLuan I
|
25'
31'
1:0
42'
45'
1:1
45'
45'
Состав команд
2
Norberto
4
Messias
6
Carlinho
10
Matheus
XV
11
Luan
I
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
9
Rodrygo
Америка Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joao Ricardo II Вратарь
- 2 Norberto Защитник
- 3 Matheus Ferraz Защитник
- 4 Messias Защитник
- 6 Carlinho Защитник
- 5 Ze Ricardo Полузащитник
- 8 Juninho IX Полузащитник
- 7 Ademir Santos Полузащитник
- 10 Matheus XV Полузащитник
- 11 Luan I Полузащитник
- 9 Моура Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Fernando Leal Вратарь
- 16 Potigar Защитник
- 15 Christian Savio Полузащитник
- 21 Робсон Жануариу Полузащитник
- 13 Силва Адерлан Полузащитник
- 18 Aylon Нападающий
- 23 Wescley X
- 20 Wescley VI
- 14 Giovanni IV
- 25 Paulo III
- 17 Magrao II
- 19 Lincoln II
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 5 Алисон II Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 18 Guilherme Nunes Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 9 Rodrygo Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 34 Жуан Пауло Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 23 Arthur VIII
- 32 Gabriel Calabres
- 13 Kaique
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Америка Минейро (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 16.11.2018 Интернасьональ 2:0 Америка Минейро СA
- 10.11.2018 Америка Минейро 0:1 Парана СA
- 04.11.2018 Америка Минейро 1:2 Крузейро СA
- 28.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Америка Минейро СA
- 20.10.2018 Америка Минейро 1:1 Гремио СA
- 15.10.2018 Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро СA
- 06.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Америка Минейро СA
- 30.09.2018 Америка Минейро 0:0 Коринтианс СA
- 22.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Америка Минейро СA
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Америка Минейро 0:0 Сеара СA
- 07.09.2018 Америка Минейро 2:1 Васко да Гама СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 23.08.2018 Спорт Ресифи 0:2 Америка Минейро СA
- 20.08.2018 Америка Минейро 0:0 Флуминенсе СA
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 05.08.2018 Америка Минейро 0:0 Палмейрас СA
- 30.07.2018 Сантос 0:1 Америка Минейро СA
- 27.07.2018 Америка Минейро 2:1 Интернасьональ СA
Сантос (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 15.11.2018 Фламенго 1:0 Сантос СA
- 13.11.2018 Сантос 0:1 Шапекоэнсе СA
- 04.11.2018 Палмейрас 3:2 Сантос СA
- 27.10.2018 Сантос 3:0 Флуминенсе СA
- 23.10.2018 Интернасьональ 2:2 Сантос СA
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:1
|35
|20
|10
|5
|55 - 24
|70
|2.
|Интернасьональ
|0:1
|35
|18
|11
|6
|47 - 26
|65
|3.
|Фламенго
|0:0
|35
|18
|10
|7
|53 - 27
|64
|4.
|Гремио
|34
|16
|11
|7
|45 - 25
|59
|5.
|Сан-Паулу
|34
|15
|14
|5
|45 - 31
|59
|6.
|Атлетико Минейро
|35
|15
|8
|12
|51 - 39
|53
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|14
|8
|13
|49 - 34
|50
|8.
|Крузейро
|34
|13
|10
|11
|31 - 31
|49
|9.
|Сантос
|1:1
|35
|12
|11
|12
|41 - 34
|47
|10.
|Ботафого
|1:0
|35
|12
|11
|12
|35 - 43
|47
|11.
|Байя
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|35
|11
|10
|14
|34 - 33
|43
|13.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|14.
|Спорт Ресифи
|0:0
|35
|10
|9
|16
|32 - 53
|39
|15.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|16.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|34
|9
|10
|15
|31 - 47
|37
|18.
|Витория
|35
|9
|9
|17
|34 - 57
|36
|19.
|Америка Минейро
|1:1
|35
|8
|11
|16
|28 - 42
|35
|20.
|Парана
|1:0
|35
|5
|9
|21
|16 - 52
|24
Первый тайм
45'
Луан получил желтую карточку от судьи
45'
Моура Рафаэл получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
42'
Ze Ricardo получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
25'
Norberto Neto получил желтую карточку от судьи
10'
Сантос делает замену. Guilherme Nunes уходит с поля, а Ренато Дирней выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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