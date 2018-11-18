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Америка Минейро
1:1
Перерыв
Сантос
0'
25' Желтая карточка
Norberto
1:0
31' Гол
Моура Рафаэл
42' Желтая карточка
Ze Ricardo
1:1
45' Гол
Габриэл Барбоза
45' Желтая карточка
Моура Рафаэл
45' Желтая карточка
Luan I
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Луан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Моура Рафаэл получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Ze Ricardo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Norberto Neto получил желтую карточку от судьи
10'
Сантос делает замену. Guilherme Nunes уходит с поля, а Ренато Дирней выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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