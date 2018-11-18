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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Перерыв
24' Желтая карточкаМоледо Родриго
1:0
42' ГолErik IV
|
24'
42'
1:0
Состав команд
11
Erik
IV
9
Brenner
37
Зе
Карлос
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
Ботафого 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Роберто Фернандес Вратарь
- 4 Silva Marsinio III Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Moises VII Защитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 11 Erik IV Полузащитник
- 8 Matheus Fernandes Полузащитник
- 10 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 7 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 9 Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Marcelo Conceicao Защитник
- 13 Luis Richardo Защитник
- 16 Yuri VI Защитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 21 Gustavo Costa Полузащитник
- 19 Ренато Сантос Полузащитник
- 17 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 18 Kieza Нападающий
- 12 Jefferson de Oliveira II
- 20 Marcos Vinicius III
- 15 Yago IV
- 23 Rickson
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 37 Зе Карлос Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Фузато Даниэл Вратарь
- 20 Эмерсон Рамос Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 2 Дуду Эдуардо Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 35 Charles Matos Полузащитник
- 47 Жуан Бланко Полузащитник
- 86 Jonatan Alvez Нападающий
- 21 Camilo III
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 15.11.2018 Шапекоэнсе 0:1 Ботафого СA
- 11.11.2018 Ботафого 2:1 Фламенго СA
- 04.11.2018 Ботафого 1:0 Коринтианс СA
- 28.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого СA
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 16.10.2018 Сеара 0:0 Ботафого СA
- 10.10.2018 Ботафого 1:1 Васко да Гама СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
Интернасьональ (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 16.11.2018 Интернасьональ 2:0 Америка Минейро СA
- 11.11.2018 Сеара 1:1 Интернасьональ СA
- 05.11.2018 Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 27.10.2018 Васко да Гама 1:1 Интернасьональ СA
- 23.10.2018 Интернасьональ 2:2 Сантос СA
- 14.10.2018 Интернасьональ 3:1 Сан-Паулу СA
- 06.10.2018 Спорт Ресифи 2:1 Интернасьональ СA
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Интернасьональ 1:0 Парана СA
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Америка Минейро 2:1 Интернасьональ СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:1
|35
|20
|10
|5
|55 - 24
|70
|2.
|Интернасьональ
|0:1
|35
|18
|11
|6
|47 - 26
|65
|3.
|Фламенго
|0:0
|35
|18
|10
|7
|53 - 27
|64
|4.
|Гремио
|34
|16
|11
|7
|45 - 25
|59
|5.
|Сан-Паулу
|34
|15
|14
|5
|45 - 31
|59
|6.
|Атлетико Минейро
|35
|15
|8
|12
|51 - 39
|53
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|14
|8
|13
|49 - 34
|50
|8.
|Крузейро
|34
|13
|10
|11
|31 - 31
|49
|9.
|Сантос
|1:1
|35
|12
|11
|12
|41 - 34
|47
|10.
|Ботафого
|1:0
|35
|12
|11
|12
|35 - 43
|47
|11.
|Байя
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|35
|11
|10
|14
|34 - 33
|43
|13.
|Флуминенсе
|34
|11
|8
|15
|31 - 42
|41
|14.
|Спорт Ресифи
|0:0
|35
|10
|9
|16
|32 - 53
|39
|15.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|16.
|Сеара
|34
|9
|11
|14
|29 - 36
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|34
|9
|10
|15
|31 - 47
|37
|18.
|Витория
|35
|9
|9
|17
|34 - 57
|36
|19.
|Америка Минейро
|1:1
|35
|8
|11
|16
|28 - 42
|35
|20.
|Парана
|1:0
|35
|5
|9
|21
|16 - 52
|24
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Erik Lima бьет в цель!
24'
Моледо Родриго получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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