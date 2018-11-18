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Ботафого
1:0
Перерыв
Интернасьональ
0'
24' Желтая карточка
Моледо Родриго
1:0
42' Гол
Erik IV
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Erik Lima бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Моледо Родриго получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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