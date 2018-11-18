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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
0:1
44' Гол в свои воротаЛабропулос Вассилис
76' Желтая карточкаБакасетас Тасос
76' Желтая карточкаДмитриев Артём
81' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
89' Желтая карточкаЛепметс Сергей
90' Желтая карточкаОямаа Хенрик
|
44'
0:1
76'
76'
89'
90'
Состав команд
19
Калласте
Кен
10
Зенёв
Сергей
17
Лутс
Сиим
Греция 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Баркас Василис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 19 Папастатопулос Сократис Защитник
- 3 Лабропулос Вассилис Защитник
- 21 Яннулис Димитрис Защитник
- 22 Самарис Андреас Полузащитник
- 8 Зека Родригес Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 6 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 17 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 7 Карелис Никос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 12 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 5 Сиовас Димитрис Защитник
- 15 Торосидис Василис Защитник
- 4 Рисванис Спирос Защитник
- 23 Кутрис Леонардо Защитник
- 10 Фортунис Костас Полузащитник
- 16 Курбелис Димитрис Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 18 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 9 Кулурис Эфтимос Нападающий
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- Главный тренер: Анастасиадис Ангелос
Эстония 3-4-3
- Основной состав
- 12 Лепметс Сергей Вратарь
- 21 Баранов Никита Защитник
- 5 Вихманн Мадис Защитник
- 4 Тамм Йоонас Защитник
- 2 Камс Герт Полузащитник
- 20 Дмитриев Артём Полузащитник
- 13 Леписту Брент Полузащитник
- 19 Калласте Кен Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Нападающий
- 15 Саппинен Рауно Нападающий
- 17 Лутс Сиим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аксалу Михкель Вратарь
- 22 Меэритс Марко Вратарь
- 6 Кальюмяэ Марек Защитник
- 23 Тенисте Тайо Защитник
- 18 Артюнин Артём Защитник
- 3 Пикк Артур Защитник
- 7 Пури Сандер Полузащитник
- 11 Оямаа Хенрик Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 16 Антонов Илья Полузащитник
- 9 Пурье Атс Нападающий
- Главный тренер: Рейм Мартин
Предыдущие игры
Греция (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.11.2018 Греция 1:0 Финляндия ЛНУ
- 15.10.2018 Финляндия 2:0 Греция ЛНУ
- 12.10.2018 Греция 1:0 Венгрия ЛНУ
- 11.09.2018 Венгрия 2:1 Греция ЛНУ
- 08.09.2018 Эстония 0:1 Греция ЛНУ
- 15.05.2018 Саудовская Аравия 2:0 Греция ТМС
- 27.03.2018 Египет 0:1 Греция ТМС
- 23.03.2018 Греция 0:1 Швейцария ТМС
- 12.11.2017 Греция 0:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Хорватия 4:1 Греция ОМЧ2Е
- 10.10.2017 Греция 4:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Кипр 1:2 Греция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Греция 1:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Греция 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Босния и Герцеговина 0:0 Греция ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Бельгия 1:1 Греция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Греция 1:1 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Греция 0:1 Беларусь ТМС
- 10.10.2016 Эстония 0:2 Греция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
Эстония (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 15.11.2018 Венгрия 2:0 Эстония ЛНУ
- 15.10.2018 Эстония 3:3 Венгрия ЛНУ
- 12.10.2018 Эстония 0:1 Финляндия ЛНУ
- 11.09.2018 Финляндия 1:0 Эстония ЛНУ
- 08.09.2018 Эстония 0:1 Греция ЛНУ
- 09.06.2018 Эстония 1:3 Марокко ТМС
- 02.06.2018 Латвия 1:0 Эстония ТМС
- 30.05.2018 Эстония 2:0 Литва ТМС
- 27.03.2018 Грузия 2:0 Эстония ТМС
- 24.03.2018 Армения 0:0 Эстония ТМС
- 07.01.2018 Швеция 1:1 Эстония ТМС
- 26.11.2017 Новая Каледония 1:1 Эстония ТМС
- 23.11.2017 Вануату 0:1 Эстония ТМС
- 19.11.2017 Фиджи 0:2 Эстония ТМС
- 12.11.2017 Мальта 0:3 Эстония ТМС
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония ТМС
- 10.10.2017 Эстония 1:2 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Гибралтар 0:6 Эстония ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Эстония 1:0 Кипр ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Греция 0:0 Эстония ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Греция
Эстония
-
7 Удары по воротам 2
-
14 Удары в створ 2
-
15 Угловые 0
-
4 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Лига C. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 3
|12
|2.
|Венгрия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|3.
|Греция
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|4.
|Эстония
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Оямаа Хенрик получил желтую карточку от судьи
89'
Лепметс Сергей получил желтую карточку от судьи
86'
Эстония делает замену. Саппинен Рауно уходит с поля, а Оямаа Хенрик выходит на его замену.
81'
Эстония делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Пикк Артур выходит на его замену.
81'
Папастатопулос Сократис получил желтую карточку от судьи
76'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи
76'
Бакасетас Тасос получил желтую карточку от судьи
71'
Греция делает замену. Бухалакис Андреас уходит с поля, а Манталос Петрос выходит на его замену.
68'
Эстония делает замену. Леписту Брент уходит с поля, а Антонов Илья выходит на его замену.
57'
Греция делает замену. Масурас Гиоргос уходит с поля, а Фортунис Костас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Греция делает замену. Бакакис Михалис уходит с поля, а Торосидис Василис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Лабропулос Вассилис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Греция 0:1 Эстония
Греция
97% (162)
Ничья:
1.8% (3)
Эстония
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Греция:
58.7% (98)
1:0 Греция:
23.4% (39)
2:1 Греция:
8.4% (14)
3:1 Греция:
4.2% (7)
3:0 Греция:
2.4% (4)
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