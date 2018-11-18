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  5. Лига C. Группа 2
2018-2019
Стадион:
Греция
0:1
Конец матча
Эстония
0'
0:1
44' Гол в свои ворота
Лабропулос Вассилис
76' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
76' Желтая карточка
Дмитриев Артём
81' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
89' Желтая карточка
Лепметс Сергей
90' Желтая карточка
Оямаа Хенрик
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Оямаа Хенрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Лепметс Сергей получил желтую карточку от судьи
86'
Эстония делает замену. Саппинен Рауно уходит с поля, а Оямаа Хенрик выходит на его замену.
81'
Эстония делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Пикк Артур выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Папастатопулос Сократис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Бакасетас Тасос получил желтую карточку от судьи
71'
Греция делает замену. Бухалакис Андреас уходит с поля, а Манталос Петрос выходит на его замену.
68'
Эстония делает замену. Леписту Брент уходит с поля, а Антонов Илья выходит на его замену.
57'
Греция делает замену. Масурас Гиоргос уходит с поля, а Фортунис Костас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Греция делает замену. Бакакис Михалис уходит с поля, а Торосидис Василис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Лабропулос Вассилис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Греция 0:1 Эстония
Греция
97% (162)
Ничья:
1.8% (3)
Эстония
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Греция:
58.7% (98)
Греция:
23.4% (39)
Греция:
8.4% (14)
Греция:
4.2% (7)
Греция:
2.4% (4)
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