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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Групама Арена
17' Желтая карточкаГранлунд Альбин
1:0
29' ГолСцалай Адам
2:0
37' ГолНадь Адам
42' Желтая карточкаБарат Ботонд
75' Желтая карточкаЛанг Адам
78' Желтая карточкаКальмар Жолт
86' Желтая карточкаЛод Робин
|
17'
29'
1:0
37'
2:0
42'
60'
75'
78'
86'
Состав команд
11
Кальмар
Жолт
18
Уронен
Йере
19
Лам
Томас
10
Пукки
Теэму
Венгрия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гулач Петер Вратарь
- 5 Барат Ботонд Защитник
- 6 Орбан Вилли Защитник
- 4 Кадар Томаш Защитник
- 3 Корхут Михай Защитник
- 15 Кляйнхайслер Ласло Полузащитник
- 8 Надь Адам Полузащитник
- 11 Кальмар Жолт Полузащитник
- 14 Ловренчич Герге Нападающий
- 9 Сцалай Адам Нападающий
- 7 Джуджак Балаж Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Ковачик Адам Вратарь
- 12 Дибус Денеш Вратарь
- 2 Ланг Адам Защитник
- 20 Винисиус Пауло II Защитник
- 10 Ковач Иштван Полузащитник
- 17 Варга Роланд Полузащитник
- 21 Нодь Доминик Полузащитник
- 23 Daniel Gazdag Полузащитник
- 19 Хольман Дэвид Полузащитник
- 18 Filip Holender Нападающий
- 13 Бёде Даниэль Нападающий
- Главный тренер: Marco Rossi
Финляндия 4-4-2
- Основной состав
- 12 Йоронен Йессе Вратарь
- 3 Гранлунд Альбин Защитник
- 2 Араюури Паулус Защитник
- 5 Вяйсянен Саули Защитник
- 18 Уронен Йере Защитник
- 7 Лод Робин Полузащитник
- 6 Камара Глен Полузащитник
- 19 Лам Томас Полузащитник
- 8 Тейлор Роберт Полузащитник
- 20 Туоминен Яссе Нападающий
- 10 Пукки Теэму Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Яаккола Ансси Вратарь
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 22 Саксела Янне Защитник
- 16 Пиринен Юха Защитник
- 4 Тойвио Йоона Защитник
- 15 Халсти Маркус Защитник
- 13 Соири Пюрю Полузащитник
- 11 Кауко Йони Полузащитник
- 21 Форселль Петтери Нападающий
- 14 Йенсен Фредрик Нападающий
- 9 Маркканен Ээро Нападающий
- Главный тренер: Канерва Маркку
Предыдущие игры
Венгрия (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 15.11.2018 Венгрия 2:0 Эстония ЛНУ
- 15.10.2018 Эстония 3:3 Венгрия ЛНУ
- 12.10.2018 Греция 1:0 Венгрия ЛНУ
- 11.09.2018 Венгрия 2:1 Греция ЛНУ
- 08.09.2018 Финляндия 1:0 Венгрия ЛНУ
- 09.06.2018 Венгрия 1:2 Австралия ТМС
- 06.06.2018 Беларусь 1:1 Венгрия ТМС
- 27.03.2018 Венгрия 0:1 Шотландия ТМС
- 23.03.2018 Венгрия 2:3 Казахстан ТМС
- 14.11.2017 Венгрия 1:0 Коста-Рика ТМС
- 09.11.2017 Люксембург 2:1 Венгрия ТМС
- 10.10.2017 Венгрия 1:0 Фарерские острова ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швейцария 5:2 Венгрия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Венгрия 0:1 Португалия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Венгрия 3:1 Латвия ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Андорра 1:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 05.06.2017 Венгрия 0:3 РОССИЯ ТМС
- 25.03.2017 Португалия 3:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Венгрия 0:2 Швеция ТМС
- 13.11.2016 Венгрия 4:0 Андорра ОМЧ2Е
Финляндия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 15.11.2018 Греция 1:0 Финляндия ЛНУ
- 15.10.2018 Финляндия 2:0 Греция ЛНУ
- 12.10.2018 Эстония 0:1 Финляндия ЛНУ
- 11.09.2018 Финляндия 1:0 Эстония ЛНУ
- 08.09.2018 Финляндия 1:0 Венгрия ЛНУ
- 09.06.2018 Финляндия 2:0 Беларусь ТМС
- 05.06.2018 Румыния 2:0 Финляндия ТМС
- 26.03.2018 Финляндия 5:0 Мальта ТМС
- 23.03.2018 Македония 0:0 Финляндия ТМС
- 11.01.2018 Иордания 1:2 Финляндия ТМС
- 09.11.2017 Финляндия 3:0 Эстония ТМС
- 09.10.2017 Финляндия 2:2 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Косово 0:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Финляндия 1:0 Исландия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Финляндия 1:2 Украина ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Финляндия 1:1 Лихтенштейн ТМС
- 28.03.2017 Австрия 1:1 Финляндия ТМС
- 24.03.2017 Турция 2:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 13.01.2017 Словения 2:0 Финляндия ТМС
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 08.09.2018 Финляндия 1:0 Венгрия Лига наций УЕФА
- 13.06.2015 Финляндия 0:1 Венгрия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 14.11.2014 Венгрия 1:0 Финляндия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
- 05.03.2014 Венгрия 1:2 Финляндия Международные матчи
- 11.10.2011 Венгрия 0:0 Финляндия ЕВРО 2012
- 12.10.2010 Финляндия 1:2 Венгрия ЕВРО 2012
Венгрия
Финляндия
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Лига C. Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 3
|12
|2.
|Венгрия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|3.
|Греция
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|4.
|Эстония
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Лод Робин получил желтую карточку от судьи
78'
Кальмар Жолт получил желтую карточку от судьи
75'
Ланг Адам получил желтую карточку от судьи
74'
Финляндия делает замену. Тейлор Роберт уходит с поля, а Форселль Петтери выходит на его замену.
60'
Финляндия делает замену. Лам Томас уходит с поля, а Кауко Йони выходит на его замену.
54'
Венгрия делает замену. Корхут Михай уходит с поля, а Filip Holender выходит на его замену.
52'
Венгрия делает замену. Барат Ботонд уходит с поля, а Ланг Адам выходит на его замену.
46'
Финляндия делает замену. Гранлунд Альбин уходит с поля, а Тойвио Йоона выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Венгрия делает замену. Кадар Томаш уходит с поля, а Винисиус Пауло II выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Барат Ботонд получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Надь Адам бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Сцалай Адам бьет в цель!
17'
Гранлунд Альбин получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Венгрия 2:0 Финляндия
Венгрия
68.5% (113)
Ничья:
23% (38)
Финляндия
8.5% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Венгрия:
31.5% (52)
1:0 Венгрия:
30.3% (50)
1:1 Ничья:
20.6% (34)
2:0 Венгрия:
4.8% (8)
1:2 Финляндия:
4.8% (8)
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