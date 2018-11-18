  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига C. Группа 2
2018-2019
Стадион:
Венгрия
2:0
Конец матча
Финляндия
0'
17' Желтая карточка
Гранлунд Альбин
1:0
29' Гол
Сцалай Адам
2:0
37' Гол
Надь Адам
42' Желтая карточка
Барат Ботонд
75' Желтая карточка
Ланг Адам
78' Желтая карточка
Кальмар Жолт
86' Желтая карточка
Лод Робин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Лод Робин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Кальмар Жолт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Ланг Адам получил желтую карточку от судьи
74'
Финляндия делает замену. Тейлор Роберт уходит с поля, а Форселль Петтери выходит на его замену.
60'
Финляндия делает замену. Лам Томас уходит с поля, а Кауко Йони выходит на его замену.
54'
Венгрия делает замену. Корхут Михай уходит с поля, а Filip Holender выходит на его замену.
52'
Венгрия делает замену. Барат Ботонд уходит с поля, а Ланг Адам выходит на его замену.
46'
Финляндия делает замену. Гранлунд Альбин уходит с поля, а Тойвио Йоона выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Венгрия делает замену. Кадар Томаш уходит с поля, а Винисиус Пауло II выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Барат Ботонд получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Надь Адам бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Сцалай Адам бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Гранлунд Альбин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Венгрия 2:0 Финляндия
Венгрия
68.5% (113)
Ничья:
23% (38)
Финляндия
8.5% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Венгрия:
31.5% (52)
Венгрия:
30.3% (50)
Ничья:
20.6% (34)
Венгрия:
4.8% (8)
Финляндия:
4.8% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация