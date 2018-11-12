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Стадион:
Швейцария
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Бельгия

До начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 21 час 25 минут.
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:
Прогнозы на матч Швейцария - Бельгия
Швейцария
9.9% (7)
Ничья:
26.8% (19)
Бельгия
63.4% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
40.8% (29)
Ничья:
21.1% (15)
Бельгия:
7% (5)
Бельгия:
5.6% (4)
Бельгия:
5.6% (4)
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