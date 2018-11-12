Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Бельгия

Стадион: Свисспорарена
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Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - БельгияДо начала игры, которая состоится 18.11.2018, осталось 2 дня 21 час 25 минут.
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Прогнозы на матч Швейцария - Бельгия
Швейцария
9.9% (7)
Ничья:
26.8% (19)
Бельгия
63.4% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бельгия:
40.8% (29)
1:1 Ничья:
21.1% (15)
1:3 Бельгия:
7% (5)
0:2 Бельгия:
5.6% (4)
0:1 Бельгия:
5.6% (4)
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