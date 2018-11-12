Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Казахстан

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Стадион: Борис Пайчадзе
Предыдущие игры
Грузия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 15.11.2018 Андорра 1:1 Грузия ЛНУ
- 16.10.2018 Латвия 0:3 Грузия ЛНУ
- 13.10.2018 Грузия 3:0 Андорра ЛНУ
- 09.09.2018 Грузия 1:0 Латвия ЛНУ
- 06.09.2018 Казахстан 0:2 Грузия ЛНУ
- 05.06.2018 Люксембург 1:0 Грузия ТМС
- 01.06.2018 Мальта 0:1 Грузия ТМС
- 27.03.2018 Грузия 2:0 Эстония ТМС
- 24.03.2018 Грузия 4:0 Литва ТМС
- 13.11.2017 Грузия 2:2 Беларусь ТМС
- 10.11.2017 Грузия 1:0 Кипр ТМС
- 09.10.2017 Сербия 1:0 Грузия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Грузия 0:1 Уэльс ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Австрия 1:1 Грузия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Грузия 1:1 Ирландия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Молдова 2:2 Грузия ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Грузия 3:0 Сент-Китс и Невис ТМС
- 28.03.2017 Грузия 5:0 Латвия ТМС
- 24.03.2017 Грузия 1:3 Сербия ОМЧ2Е
- 25.01.2017 Грузия 0:1 Иордания ТМС
Казахстан (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 15.11.2018 Казахстан 1:1 Латвия ЛНУ
- 16.10.2018 Казахстан 4:0 Андорра ЛНУ
- 13.10.2018 Латвия 1:1 Казахстан ЛНУ
- 10.09.2018 Андорра 1:1 Казахстан ЛНУ
- 06.09.2018 Казахстан 0:2 Грузия ЛНУ
- 05.06.2018 Казахстан 3:0 Азербайджан ТМС
- 26.03.2018 Болгария 2:1 Казахстан ТМС
- 23.03.2018 Венгрия 2:3 Казахстан ТМС
- 08.10.2017 Казахстан 1:1 Армения ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Румыния 3:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Польша 3:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Казахстан 0:3 Черногория ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Казахстан 1:3 Дания ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Армения 2:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Кипр 3:1 Казахстан ТМС
- 11.11.2016 Дания 4:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Казахстан 0:0 Румыния ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Черногория 5:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Казахстан 2:2 Польша ОМЧ2Е
- 30.08.2016 Кыргызстан 2:0 Казахстан ТМС
Последние игры между собой
Лига D. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Казахстан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|3.
|Латвия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Андорра
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - КазахстанДо начала игры, которая состоится 19.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.
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Прогнозы на матч Грузия - Казахстан
Грузия
67.1% (51)
Ничья:
22.4% (17)
Казахстан
10.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Грузия:
30.3% (23)
1:0 Грузия:
25% (19)
1:1 Ничья:
19.7% (15)
2:0 Грузия:
10.5% (8)
1:2 Казахстан:
5.3% (4)
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