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2018-2019
Стадион:
Грузия
 
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Казахстан
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Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Казахстан

До начала игры, которая состоится 19.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.
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Прогнозы на матч Грузия - Казахстан
Грузия
67.1% (51)
Ничья:
22.4% (17)
Казахстан
10.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Грузия:
30.3% (23)
Грузия:
25% (19)
Ничья:
19.7% (15)
Грузия:
10.5% (8)
Казахстан:
5.3% (4)
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