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2018-2019
Стадион:
Германия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Голландия

До начала игры, которая состоится 19.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.
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:
Прогнозы на матч Германия - Голландия
Германия
76.5% (52)
Ничья:
11.8% (8)
Голландия
11.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
55.9% (38)
Германия:
13.2% (9)
Голландия:
7.4% (5)
Ничья:
7.4% (5)
Германия:
4.4% (3)
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