Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Голландия

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Стадион: Фелтинс-Арена
Предыдущие игры
Германия (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.11.2018 Германия 3:0 РОССИЯ ТМС
- 16.10.2018 Франция 2:1 Германия ЛНУ
- 13.10.2018 Голландия 3:0 Германия ЛНУ
- 09.09.2018 Германия 2:1 Перу ТМС
- 06.09.2018 Германия 0:0 Франция ЛНУ
- 27.06.2018 Южная Корея 2:0 Германия ЧМПФ2
- 23.06.2018 Германия 2:1 Швеция ЧМПФ2
- 17.06.2018 Германия 0:1 Мексика ЧМПФ2
- 08.06.2018 Германия 2:1 Саудовская Аравия ТМС
- 02.06.2018 Австрия 2:1 Германия ТМС
- 27.03.2018 Германия 0:1 Бразилия ТМС
- 23.03.2018 Германия 1:1 Испания ТМС
- 14.11.2017 Германия 2:2 Франция ТМС
- 10.11.2017 Англия 0:0 Германия ТМС
- 08.10.2017 Германия 5:1 Азербайджан ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Северная Ирландия 1:3 Германия ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Германия 6:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Чехия 1:2 Германия ОМЧ2Е
- 02.07.2017 Чили 0:1 Германия КК
- 29.06.2017 Германия 4:1 Мексика КК
Голландия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 16.10.2018 Бельгия 1:1 Голландия ТМС
- 13.10.2018 Голландия 3:0 Германия ЛНУ
- 09.09.2018 Франция 2:1 Голландия ЛНУ
- 06.09.2018 Голландия 2:1 Перу ТМС
- 04.06.2018 Италия 1:1 Голландия ТМС
- 31.05.2018 Словакия 1:1 Голландия ТМС
- 26.03.2018 Португалия 0:3 Голландия ТМС
- 23.03.2018 Голландия 0:1 Англия ТМС
- 14.11.2017 Румыния 0:3 Голландия ТМС
- 09.11.2017 Шотландия 0:1 Голландия ТМС
- 10.10.2017 Голландия 2:0 Швеция ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Беларусь 1:3 Голландия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Голландия 3:1 Болгария ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Франция 4:0 Голландия ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Голландия 5:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Голландия 5:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 31.05.2017 Марокко 1:2 Голландия ТМС
- 28.03.2017 Голландия 1:2 Италия ТМС
- 25.03.2017 Болгария 2:0 Голландия ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Люксембург 1:3 Голландия ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Германия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Голландия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
- 13.10.2018 Голландия 3:0 Германия Лига наций УЕФА
- 11.07.2013 Германия 0:0 Голландия Международные матчи
- 14.11.2012 Голландия 0:0 Германия Международные матчи
- 13.06.2012 Голландия 1:2 Германия ЕВРО 2012
- 16.05.2012 Германия 1:1 Голландия Международные матчи
- 15.11.2011 Германия 3:0 Голландия Товарищеские матчи. Сборные
Лига A. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|2.
|Голландия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Германия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - ГолландияДо начала игры, которая состоится 19.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.
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Прогнозы на матч Германия - Голландия
Германия
76.5% (52)
Ничья:
11.8% (8)
Голландия
11.8% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Германия:
55.9% (38)
2:0 Германия:
13.2% (9)
1:2 Голландия:
7.4% (5)
1:1 Ничья:
7.4% (5)
3:1 Германия:
4.4% (3)
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