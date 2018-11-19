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2018-2019
Стадион:
Болгария
1:1
Конец матча
Словения
0'
57' Желтая карточка
Безьяк Роман
1:0
68' Гол
Иванов Галин
71' Желтая карточка
Попов Страхил
1:1
75' Гол
Зайц Миха
90' Желтая карточка
Бийол Яка
90' Желтая карточка
Славчев Симеон
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Славчев Симеон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Бийол Яка получил желтую карточку от судьи
87'
Словения делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Штулац Лео выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
72'
Болгария делает замену. Делев Спас уходит с поля, а Занев Петар выходит на его замену.
72'
Словения делает замену. Вербич Беньямин уходит с поля, а Ванцаш-Пожег Руди выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Попов Страхил получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Иванов Галин бьет в цель!
64'
Болгария делает замену. Димитров Николай уходит с поля, а Иванов Галин выходит на его замену.
59'
Болгария делает замену. Костов Станислав уходит с поля, а Василев Радослав выходит на его замену.
57'
Словения делает замену. Дервишевич Амир уходит с поля, а Бийол Яка выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болгария 1:1 Словения
Болгария
78.5% (128)
Ничья:
13.5% (22)
Словения
8% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Болгария:
33.7% (55)
Болгария:
31.9% (52)
Ничья:
11.7% (19)
Болгария:
8.6% (14)
Словения:
4.9% (8)
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