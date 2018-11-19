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Стадион: Васил Левски
57' Желтая карточкаБезьяк Роман
1:0
68' ГолИванов Галин
71' Желтая карточкаПопов Страхил
1:1
75' ГолЗайц Миха
90' Желтая карточкаБийол Яка
90' Желтая карточкаСлавчев Симеон
|
57'
68'
1:0
71'
75'
1:1
87'
90'
90'
Состав команд
10
Попов
Ивелин
13
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
11
Безьяк
Роман
10
Зайц
Миха
Болгария 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Петков Георгий II Вратарь
- 2 Попов Страхил Защитник
- 5 Бодуров Николай Защитник
- 15 Божиков Васил Защитник
- 14 Недялков Антон Защитник
- 7 Костадинов Георги Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 9 Делев Спас Полузащитник
- 10 Попов Ивелин Полузащитник
- 22 Димитров Николай Полузащитник
- 17 Костов Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Макенджиев Благой Вратарь
- 23 Евтимов Димитар Вратарь
- 4 Чорбаджийски Божидар Защитник
- 21 Kamen Hadziev Защитник
- 3 Занев Петар Защитник
- 11 Бандаловски Иван Защитник
- 8 Ковачев Светослав Полузащитник
- 16 Малинов Кристиян Полузащитник
- 20 Райнов Мартин Полузащитник
- 18 Иванов Галин Полузащитник
- 12 Цветков Александар Полузащитник
- 19 Василев Радослав Нападающий
- Главный тренер: Хубчев Петар
Словения 4-4-2
- Основной состав
- 1 Белек Вид Вратарь
- 2 Скубич Нейц Защитник
- 13 Блажич Миха Защитник
- 17 Мевля Миха Защитник
- 14 Струна Андраж Защитник
- 7 Иличич Йосип Полузащитник
- 8 Дервишевич Амир Полузащитник
- 6 Ротман Райко Полузащитник
- 21 Вербич Беньямин Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- 10 Зайц Миха Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 16 Сорчан Грега Вратарь
- 4 Стоянович Петар Защитник
- 3 Балковец Юре Защитник
- 23 Крайнц Лука Защитник
- 9 Бийол Яка Полузащитник
- 20 Ванцаш-Пожег Руди Полузащитник
- 22 Штулац Лео Полузащитник
- 18 Захович Лука Нападающий
- 19 Берич Роберт Нападающий
- Главный тренер: Бенедейчич Игор
Предыдущие игры
Болгария (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 16.11.2018 Кипр 1:1 Болгария ЛНУ
- 16.10.2018 Норвегия 1:0 Болгария ЛНУ
- 13.10.2018 Болгария 2:1 Кипр ЛНУ
- 09.09.2018 Болгария 1:0 Норвегия ЛНУ
- 06.09.2018 Словения 1:2 Болгария ЛНУ
- 26.03.2018 Болгария 2:1 Казахстан ТМС
- 23.03.2018 Болгария 0:1 Босния и Герцеговина ТМС
- 13.11.2017 Болгария 1:0 Саудовская Аравия ТМС
- 10.10.2017 Люксембург 1:1 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Болгария 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Голландия 3:1 Болгария ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Болгария 3:2 Швеция ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Беларусь 2:1 Болгария ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Болгария 2:0 Голландия ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Болгария 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Швеция 3:0 Болгария ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Франция 4:1 Болгария ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Болгария 4:3 Люксембург ОМЧ2Е
- 07.06.2016 Дания 4:0 Болгария ТМС
- 03.06.2016 Япония 7:2 Болгария ТМС
Словения (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 16.11.2018 Словения 1:1 Норвегия ЛНУ
- 16.10.2018 Словения 1:1 Кипр ЛНУ
- 13.10.2018 Норвегия 1:0 Словения ЛНУ
- 09.09.2018 Кипр 2:1 Словения ЛНУ
- 06.09.2018 Словения 1:2 Болгария ЛНУ
- 02.06.2018 Черногория 0:2 Словения ТМС
- 27.03.2018 Словения 0:2 Беларусь ТМС
- 23.03.2018 Австрия 3:0 Словения ТМС
- 08.10.2017 Словения 2:2 Шотландия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Англия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Словения 4:0 Литва ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Словакия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Словения 2:0 Мальта ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Шотландия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 13.01.2017 Словения 2:0 Финляндия ТМС
- 10.01.2017 Саудовская Аравия 0:0 Словения ТМС
- 14.11.2016 Польша 1:1 Словения ТМС
- 11.11.2016 Мальта 0:1 Словения ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Словения 0:0 Англия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Словения 1:0 Словакия ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Болгария
Словения
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Лига C. Группа 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Болгария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Кипр
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|4.
|Словения
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Славчев Симеон получил желтую карточку от судьи
90'
Бийол Яка получил желтую карточку от судьи
87'
Словения делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Штулац Лео выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
72'
Болгария делает замену. Делев Спас уходит с поля, а Занев Петар выходит на его замену.
72'
Словения делает замену. Вербич Беньямин уходит с поля, а Ванцаш-Пожег Руди выходит на его замену.
71'
Попов Страхил получил желтую карточку от судьи
68'
Г О О О О Л - Иванов Галин бьет в цель!
64'
Болгария делает замену. Димитров Николай уходит с поля, а Иванов Галин выходит на его замену.
59'
Болгария делает замену. Костов Станислав уходит с поля, а Василев Радослав выходит на его замену.
57'
Словения делает замену. Дервишевич Амир уходит с поля, а Бийол Яка выходит на его замену.
57'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болгария 1:1 Словения
Болгария
78.5% (128)
Ничья:
13.5% (22)
Словения
8% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Болгария:
33.7% (55)
2:1 Болгария:
31.9% (52)
1:1 Ничья:
11.7% (19)
2:0 Болгария:
8.6% (14)
1:2 Словения:
4.9% (8)
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