Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Армения

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Стадион: Рейнпарк
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Лихтенштейн (последние 20 матчей: +2 =1 -17)
- 16.10.2018 Гибралтар 2:1 Лихтенштейн ЛНУ
- 13.10.2018 Македония 4:1 Лихтенштейн ЛНУ
- 09.09.2018 Лихтенштейн 2:0 Гибралтар ЛНУ
- 06.09.2018 Армения 2:1 Лихтенштейн ЛНУ
- 25.03.2018 Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн ТМС
- 21.03.2018 Лихтенштейн 0:1 Андорра ТМС
- 14.12.2017 Катар 1:2 Лихтенштейн ТМС
- 09.10.2017 Македония 4:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Лихтенштейн 0:1 Израиль ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Лихтенштейн 0:8 Испания ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Албания 2:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Италия 5:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Финляндия 1:1 Лихтенштейн ТМС
- 24.03.2017 Лихтенштейн 0:3 Македония ОМЧ2Е
- 12.11.2016 Лихтенштейн 0:4 Италия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Израиль 2:1 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Лихтенштейн 0:2 Албания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Испания 8:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Дания 5:0 Лихтенштейн ТМС
- 06.06.2016 Исландия 4:0 Лихтенштейн ТМС
Армения (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 16.10.2018 Армения 4:0 Македония ЛНУ
- 13.10.2018 Армения 0:1 Гибралтар ЛНУ
- 09.09.2018 Македония 2:0 Армения ЛНУ
- 06.09.2018 Армения 2:1 Лихтенштейн ЛНУ
- 04.06.2018 Армения 0:0 Молдова ТМС
- 29.05.2018 Мальта 1:1 Армения ТМС
- 27.03.2018 Армения 0:1 Литва ТМС
- 24.03.2018 Армения 0:0 Эстония ТМС
- 13.11.2017 Армения 3:2 Кипр ТМС
- 09.11.2017 Армения 4:1 Беларусь ТМС
- 08.10.2017 Казахстан 1:1 Армения ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Армения 1:6 Польша ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Армения 1:4 Дания ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Румыния 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Черногория 4:1 Армения ОМЧ2Е
- 04.06.2017 Армения 5:0 Сент-Китс и Невис ТМС
- 26.03.2017 Армения 2:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.11.2016 Армения 3:2 Черногория ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Польша 2:1 Армения ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Армения 0:5 Румыния ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Армения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.09.2018 Армения 2:1 Лихтенштейн Лига наций УЕФА
Лига D. Группа 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Македония
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Армения
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|3.
|Гибралтар
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|4.
|Лихтенштейн
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - АрменияДо начала игры, которая состоится 19.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.
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Прогнозы на матч Лихтенштейн - Армения
Лихтенштейн
1.5% (1)
Ничья:
20.6% (14)
Армения
77.9% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Армения:
30.9% (21)
0:2 Армения:
22.1% (15)
0:1 Армения:
16.2% (11)
1:1 Ничья:
13.2% (9)
0:0 Ничья:
5.9% (4)
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