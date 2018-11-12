  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига D. Группа 4
2018-2019
Стадион:
Лихтенштейн
 
Позже
Армения
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Армения

До начала игры, которая состоится 19.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Лихтенштейн - Армения
Лихтенштейн
1.5% (1)
Ничья:
20.6% (14)
Армения
77.9% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Армения:
30.9% (21)
Армения:
22.1% (15)
Армения:
16.2% (11)
Ничья:
13.2% (9)
Ничья:
5.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация