  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига B. Группа 4
2018-2019
Стадион: Зрители: 11130
Дания
0:0
Конец матча
Ирландия
0'
85' Желтая карточка
Кристи Сайрус
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
92'
Бьеллан Андреас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Гюткьяр Кристиан задерживает мяч рукой
92'
Корнелиус Андреас из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Ирландия
91'
ШАНС! Гюткьяр Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Лерагер Лукас из команды Дания делает пас партнеру.
90'
Анкерсен Петер из команды Дания отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
90'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
89'
Йоргенсен Николай из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Гюткьяр Кристиан
87'
Удар от ворот произведет Ирландия
87'
Шанс! Кнудсен Йонас из команды Дания пробил головой, но мимо
87'
Плохо сыграл Хендрик Джефф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
87'
Анкерсен Петер из команды Дания отправил кросс в штрафную...
87'
Шоне Лассе из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
86'
Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
85'
Кристи Сайрус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Кристи Сайрус из команды Ирландия опасно и грубо сыграл. Шоне Лассе пострадал.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 11130 болельщиков
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
85'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания поставил подножку. Пострадал Робинсон Каллум
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Гюткьяр Кристиан из команды Дания поставил подножку. Пострадал Кио Ричард
83'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания делает пас партнеру.
83'
Дания начинает контратаку
83'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Ирландия
82'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
81'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Шоне Лассе из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
81'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
81'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Обафеми Майкл из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
80'
Удар от ворот произведет Ирландия
80'
Тактическая замена. О'Дуда Каллум уходит с поля и его заменяет Обафеми Майкл
80'
Кнудсен Йонас не смог попасть в створ ударом издали
80'
Гюткьяр Кристиан из команды Дания делает пас партнеру.
80'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
78'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Шоне Лассе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
77'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Робинсон Каллум из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
77'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
76'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
75'
Робинсон Каллум из команды Ирландия в офсайде
74'
Удар от ворот произведет Ирландия
74'
Лерагер Лукас из команды Дания навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
Удар от ворот произведет Дания
73'
Коулмэн Шеймус из команды Ирландия делает неудачный навес.
73'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
73'
Плохо сыграл Даффи Шейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Анкерсен Петер из команды Дания отправил кросс в штрафную...
73'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Йоргенсен Матиас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Назначен штрафной. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль, его свалил Хендрик Джефф.
Офсайд
72'
Робинсон Каллум из команды Ирландия в офсайде
71'
Удар от ворот произведет Ирландия
71'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
71'
Лерагер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Кио Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
70'
Шоне Лассе из команды Дания делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Удар от ворот произведет Ирландия
69'
ШАНС! Лерагер Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Йоргенсен Николай видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
68'
Кио Ричард ошибается в защите.
67'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Брайтвайт Мартин из команды Дания отправил кросс в штрафную...
67'
Гюткьяр Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
65'
Тактическая замена. Брэйди Роберт уходит с поля и его заменяет Робинсон Каллум
65'
Тактическая замена. Поульсен Юссуф уходит с поля и его заменяет Гюткьяр Кристиан
65'
Тактическая замена. О’Брайен Эйден уходит с поля и его заменяет Ronan Curtis
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что О'Дуда Каллум из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
64'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Стивенс Энда делает длинную передачу вперед
63'
Удар от ворот произведет Дания
63'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Коулмэн Шеймус из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
61'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Офсайд
61'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия в офсайде
Офсайд
61'
Брайтвайт Мартин из команды Дания в офсайде
61'
Лерагер Лукас из команды Дания делает пас партнеру.
61'
Шоне Лассе из команды Дания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что О'Дуда Каллум из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
60'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Йоргенсен Матиас делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
59'
Брайтвайт Мартин из команды Дания опасно и грубо сыграл. Хендрик Джефф пострадал.
58'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бьеллан Андреас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Лонг Кевин из команды Ирландия толкнул локтем оппонента. Это Поульсен Юссуф заработал фол
56'
Удар от ворот произведет Ирландия
56'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
56'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Лерагер Лукас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
56'
Дания нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
55'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой слева.
54'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает пас партнеру.
54'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
53'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Кристи Сайрус из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
53'
Кристи Сайрус из команды Ирландия идет с мячом вперед на обострение...
52'
Рэндолф Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
52'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания поставил подножку. Пострадал Кристи Сайрус
49'
Шоне Лассе из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает пас партнеру.
49'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Ирландия
47'
Поульсен Юссуф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Кнудсен Йонас из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Анкерсен Петер из команды Дания отправил кросс в штрафную...
46'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Брайтвайт Мартин из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
О'Дуда Каллум из команды Ирландия делает неудачный навес.
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Эриксен Кристиан уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Дания играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
44'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Удар от ворот произведет Ирландия
43'
Эриксен Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Лонг Кевин атаковал сзади соперника. Это Поульсен Юссуф заработал своей команде штрафной
41'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
Удар от ворот произведет Ирландия
40'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Плохо сыграл Рэндолф Даррен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Анкерсен Петер из команды Дания отправил кросс в штрафную...
39'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
О’Брайен Эйден нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Лонг Кевин из команды Ирландия делает неудачный навес.
36'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
35'
Удар от ворот произведет Ирландия
35'
Йоргенсен Николай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания делает пас партнеру.
35'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Дания
34'
Брэйди Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Хендрик Джефф
33'
Кнудсен Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кристи Сайрус из команды Ирландия идет с мячом вперед на обострение...
32'
Удар от ворот произведет Ирландия
32'
Брайтвайт Мартин из команды Дания навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
31'
Йоргенсен Матиас нанес удар головой, но Рэндолф Даррен спокойно отбил мяч.
31'
Шоне Лассе из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
31'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
29'
Бьеллан Андреас из команды Дания делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Игра в одни ворота сейчас. Дания доминирует и владеет мячом
28'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Опасность предотвращена - О'Дуда Каллум из команды Ирландия вступил в отбор удачно
28'
Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
27'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Даффи Шейн грубо играет против соперника. Пострадал Эриксен Кристиан
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
Удар от ворот произведет Дания
25'
Кристи Сайрус из команды Ирландия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Шоне Лассе из команды Дания направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Ирландия
23'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
23'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Кио Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
22'
Эриксен Кристиан из команды Дания отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает неудачный навес.
20'
Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания отправил кросс в штрафную...
18'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эриксен Кристиан из команды Дания плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Поульсен Юссуф из команды Дания находит одноклубника четким пасом пяткой.
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Удар от ворот произведет Ирландия
15'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
15'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
15'
Кнудсен Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Рэндолф Даррен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания толкнул локтем оппонента. Это Кристи Сайрус заработал фол
14'
Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
14'
Опасность предотвращена - Йоргенсен Матиас из команды Дания вступил в отбор удачно
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Брэйди Роберт из команды Ирландия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Опасность предотвращена - Стивенс Энда из команды Ирландия вступил в отбор удачно
12'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе
10'
Шоне Лассе делает длинную передачу вперед
9'
Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
9'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лонг Кевин делает длинную передачу вперед
8'
Рённов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
8'
Брайтвайт Мартин из команды Дания в офсайде
7'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Ирландия
6'
Поульсен Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
6'
Эриксен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
5'
Стивенс Энда из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Ирландия
4'
Эриксен Кристиан из команды Дания навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Опасность предотвращена - Стивенс Энда из команды Ирландия вступил в отбор удачно
4'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Петер, обводя своих соперников
4'
Брайтвайт Мартин из команды Дания отправил кросс в штрафную...
3'
Брайтвайт Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
2'
Рённов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Опасность предотвращена - Йоргенсен Матиас из команды Дания вступил в отбор удачно
2'
Отличные скиллы показывает Стивенс Энда, обводя своих соперников
Офсайд
1'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
1'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
1'
Дания контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Дания начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дания 0:0 Ирландия
Дания
88.2% (142)
Ничья:
7.5% (12)
Ирландия
4.3% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Дания:
35.4% (57)
Дания:
28% (45)
Дания:
20.5% (33)
Ничья:
6.2% (10)
Ирландия:
3.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация