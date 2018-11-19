Стадион: Ceres Park Зрители: 11130
85' Желтая карточкаКристи Сайрус
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
92'
Бьеллан Андреас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
92'
Гюткьяр Кристиан задерживает мяч рукой
92'
Корнелиус Андреас из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
91'
ШАНС! Гюткьяр Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Лерагер Лукас из команды Дания делает пас партнеру.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
90'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
89'
Йоргенсен Николай из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
88'
Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Гюткьяр Кристиан
87'
87'
Шанс! Кнудсен Йонас из команды Дания пробил головой, но мимо
87'
Плохо сыграл Хендрик Джефф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
87'
87'
Шоне Лассе из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
86'
86'
Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку
85'
Кристи Сайрус получил желтую карточку от судьи
85'
Кристи Сайрус из команды Ирландия опасно и грубо сыграл. Шоне Лассе пострадал.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 11130 болельщиков
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
85'
84'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания поставил подножку. Пострадал Робинсон Каллум
83'
Судья сигнализирует, что Гюткьяр Кристиан из команды Дания поставил подножку. Пострадал Кио Ричард
83'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания делает пас партнеру.
83'
Дания начинает контратаку
83'
Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
82'
81'
81'
Шоне Лассе из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
81'
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
81'
Судья сигнализирует, что Обафеми Майкл из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
80'
80'
Тактическая замена. О'Дуда Каллум уходит с поля и его заменяет Обафеми Майкл
80'
Кнудсен Йонас не смог попасть в створ ударом издали
80'
Гюткьяр Кристиан из команды Дания делает пас партнеру.
80'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
78'
78'
Шоне Лассе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Робинсон Каллум из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
77'
76'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
76'
75'
75'
Робинсон Каллум из команды Ирландия в офсайде
74'
74'
Лерагер Лукас из команды Дания навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
73'
Коулмэн Шеймус из команды Ирландия делает неудачный навес.
73'
73'
Плохо сыграл Даффи Шейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
73'
73'
Йоргенсен Матиас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
72'
Назначен штрафной. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль, его свалил Хендрик Джефф.
72'
Робинсон Каллум из команды Ирландия в офсайде
71'
71'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
71'
Лерагер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Кио Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
70'
Шоне Лассе из команды Дания делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
69'
ШАНС! Лерагер Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Йоргенсен Николай видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
68'
Кио Ричард ошибается в защите.
67'
67'
67'
67'
Брайтвайт Мартин из команды Дания отправил кросс в штрафную...
67'
Гюткьяр Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
65'
Тактическая замена. Брэйди Роберт уходит с поля и его заменяет Робинсон Каллум
65'
Тактическая замена. Поульсен Юссуф уходит с поля и его заменяет Гюткьяр Кристиан
65'
Тактическая замена. О’Брайен Эйден уходит с поля и его заменяет Ronan Curtis
65'
Судья сигнализирует, что О'Дуда Каллум из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
64'
63'
Стивенс Энда делает длинную передачу вперед
63'
63'
62'
Коулмэн Шеймус из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
61'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
61'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия в офсайде
61'
Брайтвайт Мартин из команды Дания в офсайде
61'
Лерагер Лукас из команды Дания делает пас партнеру.
61'
Шоне Лассе из команды Дания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Судья сигнализирует, что О'Дуда Каллум из команды Ирландия поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
60'
60'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
59'
59'
Йоргенсен Матиас делает длинную передачу вперед
59'
Брайтвайт Мартин из команды Дания опасно и грубо сыграл. Хендрик Джефф пострадал.
58'
58'
Бьеллан Андреас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
57'
Лонг Кевин из команды Ирландия толкнул локтем оппонента. Это Поульсен Юссуф заработал фол
56'
56'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
56'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Лерагер Лукас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
56'
Дания нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
55'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
54'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой слева.
54'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает пас партнеру.
54'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
53'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Кристи Сайрус из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
53'
Кристи Сайрус из команды Ирландия идет с мячом вперед на обострение...
52'
Рэндолф Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
52'
51'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания поставил подножку. Пострадал Кристи Сайрус
49'
Шоне Лассе из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
49'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает пас партнеру.
49'
47'
47'
Поульсен Юссуф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Кнудсен Йонас из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
46'
46'
Брайтвайт Мартин из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
О'Дуда Каллум из команды Ирландия делает неудачный навес.
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Эриксен Кристиан уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Дания играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
44'
44'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
43'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
Эриксен Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Судья свистит. Лонг Кевин атаковал сзади соперника. Это Поульсен Юссуф заработал своей команде штрафной
41'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
40'
40'
Плохо сыграл Рэндолф Даррен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
39'
38'
38'
37'
О’Брайен Эйден нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Игрок из команды Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
37'
Лонг Кевин из команды Ирландия делает неудачный навес.
36'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
35'
35'
Йоргенсен Николай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания делает пас партнеру.
35'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Брэйди Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
33'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Хендрик Джефф
33'
Кнудсен Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кристи Сайрус из команды Ирландия идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
Брайтвайт Мартин из команды Дания навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
31'
Йоргенсен Матиас нанес удар головой, но Рэндолф Даррен спокойно отбил мяч.
31'
Шоне Лассе из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
31'
30'
30'
30'
29'
Бьеллан Андреас из команды Дания делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Игра в одни ворота сейчас. Дания доминирует и владеет мячом
28'
28'
Опасность предотвращена - О'Дуда Каллум из команды Ирландия вступил в отбор удачно
28'
27'
27'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
27'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Безумный фол. Даффи Шейн грубо играет против соперника. Пострадал Эриксен Кристиан
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
25'
Кристи Сайрус из команды Ирландия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Шоне Лассе из команды Дания направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
24'
23'
23'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Кио Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
22'
Эриксен Кристиан из команды Дания отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
20'
20'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает неудачный навес.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
19'
19'
18'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Эриксен Кристиан из команды Дания плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
17'
17'
16'
Поульсен Юссуф из команды Дания находит одноклубника четким пасом пяткой.
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
15'
15'
15'
15'
Кнудсен Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Рэндолф Даррен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания толкнул локтем оппонента. Это Кристи Сайрус заработал фол
14'
14'
Опасность предотвращена - Йоргенсен Матиас из команды Дания вступил в отбор удачно
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Брэйди Роберт из команды Ирландия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
Опасность предотвращена - Стивенс Энда из команды Ирландия вступил в отбор удачно
12'
11'
11'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
10'
10'
Шоне Лассе делает длинную передачу вперед
9'
9'
9'
Лонг Кевин делает длинную передачу вперед
8'
Рённов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Брайтвайт Мартин из команды Дания в офсайде
7'
6'
6'
Поульсен Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
6'
Эриксен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
5'
Стивенс Энда из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Эриксен Кристиан из команды Дания навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Опасность предотвращена - Стивенс Энда из команды Ирландия вступил в отбор удачно
4'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Петер, обводя своих соперников
4'
Брайтвайт Мартин из команды Дания отправил кросс в штрафную...
3'
Брайтвайт Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
О’Брайен Эйден из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
2'
Рённов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Опасность предотвращена - Йоргенсен Матиас из команды Дания вступил в отбор удачно
2'
Отличные скиллы показывает Стивенс Энда, обводя своих соперников
1'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
1'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
1'
Дания контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Дания начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дания 0:0 Ирландия
Дания
88.2% (142)
Ничья:
7.5% (12)
Ирландия
4.3% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дания:
35.4% (57)
2:1 Дания:
28% (45)
2:0 Дания:
20.5% (33)
1:1 Ничья:
6.2% (10)
1:2 Ирландия:
3.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация