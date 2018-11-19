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  5. Лига B. Группа 1
2018-2019
Стадион: Зрители: 16623
Чехия
1:0
Конец матча
Словакия
0'
13' Желтая карточка
Павелка Давид
1:0
32' Гол
Шик Патрик
45' Желтая карточка
Шкртел Мартин
69' Желтая карточка
Шкриньяр Милан
89' Желтая карточка
Дочкал Борек
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
93'
Удар от ворот произведет Чехия
93'
Ганцко Давид из команды Словакия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Мак Роберт II из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
92'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
92'
Стох Мирослав из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
92'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Дочкал Борек из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
91'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
91'
Крейчи Ладислав из команды Чехия разыграл угловой с правого угла.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Гамшик Марек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Гамшик Марек из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Соучек Томаш
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 16623 болельщиков
89'
Удар от ворот произведет Словакия
Желтая карточка
89'
Судье надоело, что Дочкал Борек тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
88'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Чехия
87'
ШАНС! Дуда Ондрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Пекарик Петер из команды Словакия сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
87'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Беро Матуш из команды Словакия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Мак Роберт II из команды Словакия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
86'
Немец Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Стох Мирослав из команды Словакия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
86'
Мак Роберт II из команды Словакия сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Соучек Томаш
85'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
84'
Соучек Томаш задерживает мяч рукой
84'
Удар от ворот произведет Словакия
84'
Долежал Мартин из команды Чехия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Долежал Мартин из команды Чехия идет с мячом вперед на обострение...
83'
Долежал Мартин из команды Чехия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
83'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
82'
Тактическая замена. Шик Патрик уходит с поля и его заменяет Долежал Мартин
81'
Удар от ворот произведет Словакия
81'
Шик Патрик из команды Чехия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Зреляк Адам уходит с поля и его заменяет Немец Адам
78'
Удар от ворот произведет Словакия
78'
Дочкал Борек из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Шик Патрик
77'
Чехия контролирует мяч.
76'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Крейчи Ладислав
75'
Ганцко Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Пекарик Петер из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Янкто Якуб
74'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Словакия
73'
Шанс! Калаш Томаш из команды Чехия пробил головой, но мимо
Угловой
73'
Дочкал Борек из команды Чехия подал угловой слева.
73'
Зреляк Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
73'
Дочкал Борек из команды Чехия подал угловой слева.
72'
Янкто Якуб мяч отрикошетил от ворот
71'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
71'
Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Удар от ворот произведет Словакия
69'
Дочкал Борек из команды Чехия пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
69'
Шкриньяр Милан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Шкриньяр Милан из команды Словакия опасно и грубо сыграл. Шик Патрик пострадал.
68'
Стох Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гебреселассие Теодор из команды Чехия отправил кросс в штрафную...
68'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Чехия контролирует мяч.
Офсайд
65'
Шик Патрик из команды Чехия в офсайде
65'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
65'
Гамшик Марек наказан за толчок Дочкал Борек
64'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Тактическая замена. Выдра Матей уходит с поля и его заменяет Гебреселассие Теодор
63'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Словакия контролирует мяч.
62'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Чехия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Зреляк Адам из команды Словакия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Стох Мирослав из команды Словакия делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Удар от ворот произведет Чехия
60'
Дуда Ондрей из команды Словакия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Стох Мирослав из команды Словакия подал угловой справа.
59'
Челюстка Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Ганцко Давид из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
59'
Словакия контролирует мяч.
58'
Тактическая замена. Руснак Альберт уходит с поля и его заменяет Мак Роберт II
58'
Тактическая замена. Грегуш Ян уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Челюстка Ондржей из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Зреляк Адам
58'
Соучек Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Удар от ворот произведет Словакия
56'
Янкто Якуб из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Пекарик Петер из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Новак Филип
56'
Словакия контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
54'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Гамшик Марек из команды Словакия подал угловой слева.
54'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Пекарик Петер из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
54'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ганцко Давид из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Челюстка Ондржей из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Стох Мирослав
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Соучек Томаш из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
52'
Отличный пас сделал Шик Патрик из команды Чехия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Дочкал Борек из команды Чехия подал угловой справа.
51'
Стох Мирослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Кадержабек Павел из команды Чехия идет с мячом вперед на обострение...
50'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Выдра Матей из команды Чехия делает навес прямо в штрафную.
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
Удар от ворот произведет Словакия
49'
Шик Патрик из команды Чехия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Отличные скиллы показывает Шик Патрик, обводя своих соперников
48'
Удар от ворот произведет Словакия
48'
Дочкал Борек нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Янкто Якуб из команды Чехия отправил кросс в штрафную...
48'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
47'
Грегуш Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Шик Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Выдра Матей из команды Чехия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Желтая карточка
45'
Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Шкртел Мартин из команды Словакия опасно и грубо сыграл. Шик Патрик пострадал.
44'
Удар от ворот произведет Чехия
44'
Ганцко Давид из команды Словакия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Дочкал Борек из команды Чехия подал угловой слева.
42'
Дочкал Борек нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
42'
Шик Патрик из команды Чехия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Удар от ворот произведет Словакия
42'
Соучек Томаш из команды Чехия наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Калаш Томаш из команды Чехия делает передачу одноклубнику.
Угловой
41'
Дочкал Борек из команды Чехия подал угловой справа.
41'
Шкриньяр Милан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
41'
Дочкал Борек из команды Чехия подал угловой слева.
40'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Отличные скиллы показывает Шик Патрик, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Словакия контролирует мяч.
Офсайд
39'
Янкто Якуб из команды Чехия в офсайде
39'
Опасность! Новак Филип из команды Чехия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
38'
Дочкал Борек из команды Чехия опасно и грубо сыграл. Грегуш Ян пострадал.
38'
Удар от ворот произведет Словакия
37'
Павелка Давид из команды Чехия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
37'
Плохо сыграл Шкриньяр Милан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Выдра Матей из команды Чехия делает навес прямо в штрафную.
37'
Словакия контролирует мяч.
36'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Шик Патрик из команды команды Чехия.
32'
Шик Патрик из команды Чехия идет с мячом вперед на обострение...
32'
Янкто Якуб разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
Удар от ворот произведет Чехия
32'
Беро Матуш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Ганцко Давид из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
31'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Павелка Давид из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Руснак Альберт
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Кадержабек Павел взял и забрал мяч на выходе
29'
Пекарик Петер из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
28'
Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Зреляк Адам из команды Словакия толкнул локтем оппонента. Это Калаш Томаш заработал фол
26'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Выдра Матей из команды Чехия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
25'
Беро Матуш из команды Словакия играет слишком грубо. Дочкал Борек оказался на газоне.
24'
Удар от ворот произведет Чехия
24'
Отличный пас сделал Грегуш Ян из команды Словакия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Словакия
22'
Соучек Томаш из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Шик Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Кадержабек Павел из команды Чехия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Кадержабек Павел из команды Чехия идет с мячом вперед на обострение...
21'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
21'
Новак Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Руснак Альберт из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Новак Филип
20'
Соучек Томаш бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
20'
Дочкал Борек из команды Чехия делает отличный кросс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
19'
Удар от ворот произведет Чехия
19'
Зреляк Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Ганцко Давид из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
19'
Опасность! Стох Мирослав из команды Словакия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
19'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Гамшик Марек из команды Словакия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Зреляк Адам из команды Словакия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Плохо сыграл Новак Филип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
18'
Гамшик Марек из команды Словакия подал угловой слева.
17'
Челюстка Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Пекарик Петер из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
17'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
17'
Кадержабек Павел из команды Чехия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Грегуш Ян из команды Словакия опасно и грубо сыграл. Янкто Якуб пострадал.
Угловой
16'
Руснак Альберт из команды Словакия подал угловой справа.
16'
Пекарик Петер из команды Словакия навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Стох Мирослав из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
15'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Гамшик Марек из команды Словакия подал угловой слева.
15'
Гамшик Марек бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
Пекарик Петер из команды Словакия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Желтая карточка
13'
Павелка Давид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Павелка Давид из команды Чехия опасно и грубо сыграл. Беро Матуш пострадал.
Офсайд
12'
Зреляк Адам из команды Словакия в офсайде
12'
Грегуш Ян из команды Словакия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
После дальнего удара, который нанес Гамшик Марек мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
11'
Соучек Томаш задерживает мяч рукой
11'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Соучек Томаш задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
10'
Павелка Давид из команды Чехия опасно и грубо сыграл. Грегуш Ян пострадал.
9'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
8'
Ганцко Давид из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
8'
Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Ганцко Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Калаш Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Грегуш Ян из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Гамшик Марек из команды Словакия разыграл угловой с правого угла.
6'
Пекарик Петер из команды Словакия навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
5'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Шик Патрик из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Шкртел Мартин
4'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Чехия контролирует мяч.
2'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Чехия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Чехия 1:0 Словакия
Чехия
71.6% (116)
Ничья:
21% (34)
Словакия
7.4% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Чехия:
45.1% (73)
Ничья:
17.3% (28)
Чехия:
16.7% (27)
Чехия:
6.2% (10)
Словакия:
5.6% (9)
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