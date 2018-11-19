Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

93' Удар от ворот произведет Чехия

93' Ганцко Давид из команды Словакия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

93' Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе

92' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Гамшик Марек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

89' Сегодняшная посещаемость составляет 16623 болельщиков

89' Удар от ворот произведет Словакия

89' Судье надоело, что Дочкал Борек тянет время и он наказал его горчичником

88' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Чехия

87' ШАНС! Дуда Ондрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

87' Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

84' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Словакия

84' Долежал Мартин из команды Чехия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

83' Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Удар от ворот произведет Словакия

81' Шик Патрик из команды Чехия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

81' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

80' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Словакия

78' Дочкал Борек из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Ганцко Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

74' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Словакия

73' Зреляк Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

71' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

70' Удар от ворот произведет Словакия

69' Шкриньяр Милан получил желтую карточку от судьи

68' Стох Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

64' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Чехия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Зреляк Адам из команды Словакия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

60' Удар от ворот произведет Чехия

60' Дуда Ондрей из команды Словакия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Челюстка Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Удар от ворот произведет Словакия

56' Янкто Якуб из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

54' Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Отличный пас сделал Шик Патрик из команды Чехия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

51' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Стох Мирослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

50' Удар от ворот произведет Словакия

49' Шик Патрик из команды Чехия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

49' Отличные скиллы показывает Шик Патрик , обводя своих соперников

48' Удар от ворот произведет Словакия

48' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Грегуш Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля