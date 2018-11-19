Стадион: Эден Арена Зрители: 16623
13' Желтая карточкаПавелка Давид
1:0
32' ГолШик Патрик
45' Желтая карточкаШкртел Мартин
69' Желтая карточкаШкриньяр Милан
89' Желтая карточкаДочкал Борек
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
93'
93'
Ганцко Давид из команды Словакия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
93'
Мак Роберт II из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
92'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
92'
Стох Мирослав из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Судья сигнализирует, что Дочкал Борек из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
91'
91'
Крейчи Ладислав из команды Чехия разыграл угловой с правого угла.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Гамшик Марек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
90'
Судья сигнализирует, что Гамшик Марек из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Соучек Томаш
89'
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89'
89'
Судье надоело, что Дочкал Борек тянет время и он наказал его горчичником
88'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
88'
88'
87'
87'
ШАНС! Дуда Ондрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Пекарик Петер из команды Словакия сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
87'
87'
Беро Матуш из команды Словакия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Мак Роберт II из команды Словакия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
86'
Немец Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Стох Мирослав из команды Словакия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
86'
Мак Роберт II из команды Словакия сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
85'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Соучек Томаш
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
84'
84'
84'
Долежал Мартин из команды Чехия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Долежал Мартин из команды Чехия идет с мячом вперед на обострение...
83'
Долежал Мартин из команды Чехия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
83'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
82'
Тактическая замена. Шик Патрик уходит с поля и его заменяет Долежал Мартин
81'
81'
Шик Патрик из команды Чехия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
80'
79'
Тактическая замена. Зреляк Адам уходит с поля и его заменяет Немец Адам
78'
78'
Дочкал Борек из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Шик Патрик
77'
76'
76'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Крейчи Ладислав
75'
Ганцко Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
74'
Судья сигнализирует, что Пекарик Петер из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Янкто Якуб
74'
73'
73'
Шанс! Калаш Томаш из команды Чехия пробил головой, но мимо
73'
73'
Зреляк Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Янкто Якуб мяч отрикошетил от ворот
71'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
71'
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
69'
Дочкал Борек из команды Чехия пробил со штрафного, но очень мимо цели.
69'
Шкриньяр Милан получил желтую карточку от судьи
69'
Шкриньяр Милан из команды Словакия опасно и грубо сыграл. Шик Патрик пострадал.
68'
Стох Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гебреселассие Теодор из команды Чехия отправил кросс в штрафную...
68'
68'
67'
67'
65'
Шик Патрик из команды Чехия в офсайде
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
Гамшик Марек наказан за толчок Дочкал Борек
64'
64'
Тактическая замена. Выдра Матей уходит с поля и его заменяет Гебреселассие Теодор
63'
63'
62'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Чехия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
61'
Зреляк Адам из команды Словакия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Стох Мирослав из команды Словакия делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
60'
Дуда Ондрей из команды Словакия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Стох Мирослав из команды Словакия подал угловой справа.
59'
Челюстка Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
58'
Тактическая замена. Руснак Альберт уходит с поля и его заменяет Мак Роберт II
58'
Тактическая замена. Грегуш Ян уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
58'
Судья сигнализирует, что Челюстка Ондржей из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Зреляк Адам
58'
Соучек Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Янкто Якуб из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Судья сигнализирует, что Пекарик Петер из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Новак Филип
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
54'
54'
54'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
53'
53'
Судья сигнализирует, что Челюстка Ондржей из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Стох Мирослав
52'
Судья сигнализирует, что Соучек Томаш из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
52'
Отличный пас сделал Шик Патрик из команды Чехия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
51'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дочкал Борек из команды Чехия подал угловой справа.
51'
Стох Мирослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Кадержабек Павел из команды Чехия идет с мячом вперед на обострение...
50'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Выдра Матей из команды Чехия делает навес прямо в штрафную.
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
49'
Шик Патрик из команды Чехия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Отличные скиллы показывает Шик Патрик, обводя своих соперников
48'
48'
Дочкал Борек нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Янкто Якуб из команды Чехия отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
Грегуш Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Шик Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Выдра Матей из команды Чехия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
45'
Шкртел Мартин из команды Словакия опасно и грубо сыграл. Шик Патрик пострадал.
44'
44'
Ганцко Давид из команды Словакия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
43'
43'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Дочкал Борек нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
42'
Шик Патрик из команды Чехия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
42'
Соучек Томаш из команды Чехия наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Калаш Томаш из команды Чехия делает передачу одноклубнику.
41'
Дочкал Борек из команды Чехия подал угловой справа.
41'
Шкриньяр Милан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
40'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Отличные скиллы показывает Шик Патрик, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
39'
Янкто Якуб из команды Чехия в офсайде
39'
Опасность! Новак Филип из команды Чехия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
Дочкал Борек из команды Чехия опасно и грубо сыграл. Грегуш Ян пострадал.
38'
37'
Павелка Давид из команды Чехия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
37'
Плохо сыграл Шкриньяр Милан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Выдра Матей из команды Чехия делает навес прямо в штрафную.
37'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
34'
33'
32'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
32'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Шик Патрик из команды команды Чехия.
32'
Шик Патрик из команды Чехия идет с мячом вперед на обострение...
32'
Янкто Якуб разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
32'
Беро Матуш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Павелка Давид из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Руснак Альберт
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Кадержабек Павел взял и забрал мяч на выходе
29'
28'
27'
27'
Зреляк Адам из команды Словакия толкнул локтем оппонента. Это Калаш Томаш заработал фол
26'
26'
26'
26'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Выдра Матей из команды Чехия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
25'
Беро Матуш из команды Словакия играет слишком грубо. Дочкал Борек оказался на газоне.
24'
24'
23'
23'
22'
22'
Соучек Томаш из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Шик Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Кадержабек Павел из команды Чехия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Кадержабек Павел из команды Чехия идет с мячом вперед на обострение...
21'
Матч возобновлен
21'
Новак Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Судья сигнализирует, что Руснак Альберт из команды Словакия поставил подножку. Пострадал Новак Филип
20'
Соучек Томаш бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
20'
Дочкал Борек из команды Чехия делает отличный кросс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
19'
19'
Зреляк Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
19'
Опасность! Стох Мирослав из команды Словакия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
19'
18'
18'
18'
Гамшик Марек из команды Словакия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Зреляк Адам из команды Словакия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Плохо сыграл Новак Филип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
17'
Челюстка Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
17'
Кадержабек Павел из команды Чехия отправил кросс в штрафную...
16'
Грегуш Ян из команды Словакия опасно и грубо сыграл. Янкто Якуб пострадал.
16'
Руснак Альберт из команды Словакия подал угловой справа.
16'
Пекарик Петер из команды Словакия навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
15'
Стох Мирослав из команды Словакия отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
Гамшик Марек бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
Пекарик Петер из команды Словакия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Павелка Давид получил желтую карточку от судьи
13'
Павелка Давид из команды Чехия опасно и грубо сыграл. Беро Матуш пострадал.
12'
Зреляк Адам из команды Словакия в офсайде
12'
После дальнего удара, который нанес Гамшик Марек мяч отбит вратарем
11'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Павелка Давид из команды Чехия опасно и грубо сыграл. Грегуш Ян пострадал.
9'
9'
8'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
8'
8'
8'
Ганцко Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Калаш Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гамшик Марек из команды Словакия разыграл угловой с правого угла.
6'
Пекарик Петер из команды Словакия навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
5'
4'
Судья сигнализирует, что Шик Патрик из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Шкртел Мартин
4'
3'
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Чехия начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Чехия 1:0 Словакия
Чехия
71.6% (116)
Ничья:
21% (34)
Словакия
7.4% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Чехия:
45.1% (73)
1:1 Ничья:
17.3% (28)
1:0 Чехия:
16.7% (27)
2:0 Чехия:
6.2% (10)
1:2 Словакия:
5.6% (9)
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