Стадион: Джи Эс Пи
0:1
36' ГолКамара Ола
42' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
0:2
48' ГолКамара Ола
66' Желтая карточкаКамара Ола
80' Красная карточкаСиелис Валентинос
90' Вторая желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Иоанну Николас
94'
93'
Меркис Георге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Сорлот Александр из команды Норвегия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Кастанос Григорис нарушает правила. Берге Сандер пострадал
92'
92'
Норвегия делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
92'
Тактическая замена. Камара Ола уходит с поля и его заменяет Берге Сандер
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Норвегия
91'
Лаифис Костас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
91'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
УДАЛЕНИЕ! - Эльюнусси Мохамед удален из-за второго грубого нарушения
90'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Кусулос Янис пострадал.
89'
89'
88'
88'
Иоанну Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
87'
Как он промахнулся? Сорлот Александр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Панайи Костас не дал случится голу! Эдегор Мартин должен был забивать, но Панайи Костас сделал отличный сейв
86'
ШАНС! Эдегор Мартин вышел один-на-один с голкипером...
86'
Хенриксен Маркус делает длинную передачу вперед
86'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Артиматас Костакис
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Кипр делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
84'
Тактическая замена. Panayiotis Zachariou уходит с поля и его заменяет Макрис Андреас
84'
Кастанос Григорис не смог попасть в створ ударом издали
83'
Камара Ола нарушает правила. Меркис Георге пострадал
82'
81'
Нордтвейт Ховард пробил со штрафного прямо в стенку
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Сиелис Валентинос получает красную карточку за не спортивное поведение
80'
Судья сигнализирует, что Сиелис Валентинос из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
80'
Лаифис Костас ошибается в защите.
78'
78'
Тактическая замена. Кириаку Хараламбос уходит с поля и его заменяет Филакту Герасимос
78'
Эфрем Георгиос пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
77'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Кастанос Григорис ошибается в защите.
77'
77'
Мелинг Биргер нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Эльюнусси Мохамед наказан за толчок Панайи Костас
75'
Камара Ола из команды Норвегия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
75'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
75'
Должен был быть гол! Сорлот Александр имел отличный шанс, но Панайи Костас не дал голу состоятся!
74'
Камара Ола из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
74'
Сорлот Александр из команды Норвегия делает пас партнеру.
74'
Норвегия начинает контратаку
73'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Panayiotis Zachariou
73'
73'
Сельнес Оле не смог попасть в створ ударом издали
72'
71'
71'
71'
Тактическая замена. Элюнусси Тарик уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
69'
68'
Panayiotis Zachariou нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
68'
Кириаку Хараламбос из команды Кипр отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Удар от ворот произведет Норвегия
68'
Кириаку Хараламбос из команды Кипр делает неудачный навес.
67'
Отличные скиллы показывает Кириаку Хараламбос, обводя своих соперников
67'
Мелинг Биргер наказан за толчок Кусулос Янис
67'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
67'
Кириаку Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Камара Ола получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Камара Ола из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Меркис Георге пострадал.
66'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Кастанос Григорис
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
64'
Лаифис Костас из команды Кипр в офсайде
64'
Кириаку Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Иоанну Николас пострадал.
62'
62'
61'
Тактическая замена. Авраам Андреас уходит с поля и его заменяет Эфрем Георгиос
61'
Судья сигнализирует, что Panayiotis Zachariou из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Рустед Сигурд
60'
Элюнусси Тарик нарушает правила. Кириаку Хараламбос пострадал
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Мелинг Биргер из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
59'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия исполняет угловой.
58'
58'
58'
Сельнес Оле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
57'
57'
Мелинг Биргер из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Артиматас Костакис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сельнес Оле из команды Норвегия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Судья сигнализирует, что Кусулос Янис из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
54'
53'
52'
51'
Меркис Георге наказан за толчок Камара Ола
51'
Элюнусси Тарик наказан за толчок Сиелис Валентинос
50'
Панайи Костас взял и забрал мяч на выходе
50'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Камара Ола из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
50'
Камара Ола из команды Норвегия идет с мячом вперед на обострение...
50'
Норвегия начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Артиматас Костакис
48'
Сельнес Оле сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Камара Ола классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
48'
Сиелис Валентинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Эдегор Мартин из команды Норвегия отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Эдегор Мартин из команды Норвегия идет с мячом вперед на обострение...
47'
46'
Камара Ола из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Сиелис Валентинос пострадал.
46'
46'
Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Эдегор Мартин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
44'
44'
44'
Кусулос Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Кастанос Григорис из команды Кипр подал угловой справа.
43'
Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
42'
Эльюнусси Мохамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
42'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия играет слишком грубо. Кусулос Янис оказался на газоне.
42'
Кириаку Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
Судья сигнализирует, что Кириаку Хараламбос из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Камара Ола
39'
39'
38'
38'
38'
Panayiotis Zachariou из команды Кипр отправил кросс в штрафную...
38'
Panayiotis Zachariou из команды Кипр идет с мячом вперед на обострение...
38'
37'
36'
Элабделлауи Омар сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Камара Ола из команды Норвегия забил гол! Легко это для такого игрока, как Камара Ола
36'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает передачу одноклубнику.
36'
36'
Нордтвейт Ховард делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Игра в одни ворота сейчас. Норвегия доминирует и владеет мячом
35'
Мелинг Биргер из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Сельнес Оле делает длинную передачу вперед
35'
Эльюнусси Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Камара Ола из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
34'
33'
33'
Кусулос Янис из команды Кипр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Эльюнусси Мохамед нанес удар чуть мимо. Близко!
32'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кусулос Янис из команды Кипр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Panayiotis Zachariou мяча так и не получил
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
30'
Судья сигнализирует, что Кусулос Янис из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Рустед Сигурд
29'
Нордтвейт Ховард делает длинную передачу вперед
29'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
29'
Кириаку Хараламбос не смог попасть в створ ударом издали
28'
Судья сигнализирует, что Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Артиматас Костакис
28'
28'
Хенриксен Маркус не смог попасть в створ ударом издали
28'
27'
27'
Судья сигнализирует, что Хенриксен Маркус из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Иоанну Николас
26'
26'
Элюнусси Тарик не смог попасть в створ ударом издали
26'
Лаифис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мелинг Биргер из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
25'
24'
23'
Хенриксен Маркус наказан за толчок Кастанос Григорис
22'
Судья сигнализирует, что Камара Ола из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Лаифис Костас
22'
22'
ШАНС! Хенриксен Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
20'
Лаифис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
20'
Опасность предотвращена - Иоанну Николас из команды Кипр вступил в отбор удачно
20'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
19'
19'
18'
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Panayiotis Zachariou из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Элабделлауи Омар
16'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия в офсайде
16'
Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Панайи Костас держит все под контролем
16'
Лаифис Костас ошибается в защите.
15'
Панайи Костас взял и забрал мяч на выходе
15'
Сельнес Оле делает длинную передачу вперед
15'
Фоссум Ивер из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
14'
Кириаку Хараламбос из команды Кипр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Кипр начинает контратаку
14'
Судья свистит. Лаифис Костас атаковал сзади соперника. Это Камара Ола заработал своей команде штрафной
13'
12'
12'
Рустед Сигурд наказан за толчок Panayiotis Zachariou
11'
Рустед Сигурд из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия в офсайде
10'
Кастанос Григорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Кипр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Panayiotis Zachariou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Камара Ола из команды Норвегия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
Мелинг Биргер из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Иоанну Николас
6'
6'
6'
Эльюнусси Мохамед решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Судья сигнализирует, что Кириаку Хараламбос из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Эльюнусси Мохамед
4'
3'
Сельнес Оле наказан за толчок Артиматас Костакис
3'
2'
Panayiotis Zachariou из команды Кипр в офсайде
2'
Авраам Андреас из команды Кипр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Элабделлауи Омар наказан за толчок Авраам Андреас
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Норвегия начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кипр 0:2 Норвегия
Кипр
10.6% (17)
Ничья:
23.1% (37)
Норвегия
66.3% (106)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Норвегия:
30% (48)
1:2 Норвегия:
25% (40)
1:1 Ничья:
19.4% (31)
0:2 Норвегия:
8.1% (13)
2:1 Кипр:
5% (8)
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