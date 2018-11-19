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  5. Лига C. Группа 3
2018-2019
Стадион:
Кипр
0:2
Конец матча
Норвегия
0'
0:1
36' Гол
Камара Ола
42' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
0:2
48' Гол
Камара Ола
66' Желтая карточка
Камара Ола
80' Красная карточка
Сиелис Валентинос
90' Вторая желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Иоанну Николас
Угловой
94'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
93'
Меркис Георге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Сорлот Александр из команды Норвегия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
93'
Кастанос Григорис нарушает правила. Берге Сандер пострадал
92'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Норвегия делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
92'
Тактическая замена. Камара Ола уходит с поля и его заменяет Берге Сандер
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Норвегия
91'
Лаифис Костас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
91'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
УДАЛЕНИЕ! - Эльюнусси Мохамед удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
90'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Кусулос Янис пострадал.
89'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Кипр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Иоанну Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
87'
Удар от ворот произведет Кипр
87'
Как он промахнулся? Сорлот Александр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Панайи Костас не дал случится голу! Эдегор Мартин должен был забивать, но Панайи Костас сделал отличный сейв
86'
ШАНС! Эдегор Мартин вышел один-на-один с голкипером...
86'
Хенриксен Маркус делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Артиматас Костакис
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Кипр делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
84'
Тактическая замена. Panayiotis Zachariou уходит с поля и его заменяет Макрис Андреас
84'
Кастанос Григорис не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
83'
Камара Ола нарушает правила. Меркис Георге пострадал
82'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Нордтвейт Ховард пробил со штрафного прямо в стенку
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Сиелис Валентинос получает красную карточку за не спортивное поведение
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Сиелис Валентинос из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
80'
Лаифис Костас ошибается в защите.
78'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Кириаку Хараламбос уходит с поля и его заменяет Филакту Герасимос
78'
Эфрем Георгиос пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
77'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Кастанос Григорис ошибается в защите.
77'
Удар от ворот произведет Кипр
77'
Мелинг Биргер нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
75'
Эльюнусси Мохамед наказан за толчок Панайи Костас
75'
Камара Ола из команды Норвегия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
75'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
75'
Должен был быть гол! Сорлот Александр имел отличный шанс, но Панайи Костас не дал голу состоятся!
74'
Камара Ола из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
74'
Сорлот Александр из команды Норвегия делает пас партнеру.
74'
Норвегия начинает контратаку
Фол, нарушение
73'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Panayiotis Zachariou
73'
Удар от ворот произведет Кипр
73'
Сельнес Оле не смог попасть в створ ударом издали
72'
Норвегия контролирует мяч.
71'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Элюнусси Тарик уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
69'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Panayiotis Zachariou нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
68'
Кириаку Хараламбос из команды Кипр отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Удар от ворот произведет Норвегия
68'
Кириаку Хараламбос из команды Кипр делает неудачный навес.
67'
Отличные скиллы показывает Кириаку Хараламбос, обводя своих соперников
Фол, нарушение
67'
Мелинг Биргер наказан за толчок Кусулос Янис
67'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
67'
Кириаку Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Камара Ола получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
66'
Камара Ола из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Меркис Георге пострадал.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Кастанос Григорис
65'
Кипр контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
64'
Лаифис Костас из команды Кипр в офсайде
64'
Кириаку Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Иоанну Николас пострадал.
62'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Норвегия контролирует мяч.
61'
Тактическая замена. Авраам Андреас уходит с поля и его заменяет Эфрем Георгиос
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Panayiotis Zachariou из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Рустед Сигурд
Фол, нарушение
60'
Элюнусси Тарик нарушает правила. Кириаку Хараламбос пострадал
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Иоанну Николас из команды Кипр отправил кросс в штрафную...
59'
Мелинг Биргер из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
59'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия исполняет угловой.
58'
Кипр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
58'
Сельнес Оле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
Угловой
57'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
57'
Мелинг Биргер из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Артиматас Костакис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сельнес Оле из команды Норвегия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Кусулос Янис из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Кипр контролирует мяч.
53'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Меркис Георге наказан за толчок Камара Ола
Фол, нарушение
51'
Элюнусси Тарик наказан за толчок Сиелис Валентинос
50'
Панайи Костас взял и забрал мяч на выходе
50'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Камара Ола из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
50'
Камара Ола из команды Норвегия идет с мячом вперед на обострение...
50'
Норвегия начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Артиматас Костакис
48'
Сельнес Оле сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Камара Ола классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
48'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой справа.
48'
Сиелис Валентинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Эдегор Мартин из команды Норвегия отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Эдегор Мартин из команды Норвегия идет с мячом вперед на обострение...
47'
Норвегия контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Камара Ола из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Сиелис Валентинос пострадал.
46'
Норвегия контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Эдегор Мартин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Кусулос Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
44'
Кастанос Григорис из команды Кипр подал угловой справа.
43'
Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Иоанну Николас из команды Кипр отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
42'
Эльюнусси Мохамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
42'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия играет слишком грубо. Кусулос Янис оказался на газоне.
42'
Кириаку Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
40'
Норвегия контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Кириаку Хараламбос из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Камара Ола
39'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Кипр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Panayiotis Zachariou из команды Кипр отправил кросс в штрафную...
38'
Panayiotis Zachariou из команды Кипр идет с мячом вперед на обострение...
38'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Элабделлауи Омар сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Камара Ола из команды Норвегия забил гол! Легко это для такого игрока, как Камара Ола
36'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает передачу одноклубнику.
36'
Норвегия контролирует мяч.
36'
Нордтвейт Ховард делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Игра в одни ворота сейчас. Норвегия доминирует и владеет мячом
35'
Мелинг Биргер из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Сельнес Оле делает длинную передачу вперед
35'
Эльюнусси Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Камара Ола из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
34'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Кипр контролирует мяч.
33'
Кусулос Янис из команды Кипр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Удар от ворот произведет Кипр
32'
Эльюнусси Мохамед нанес удар чуть мимо. Близко!
32'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
32'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кусулос Янис из команды Кипр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Panayiotis Zachariou мяча так и не получил
31'
Кипр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Норвегия контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кусулос Янис из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Рустед Сигурд
29'
Нордтвейт Ховард делает длинную передачу вперед
29'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
29'
Кириаку Хараламбос не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Артиматас Костакис
28'
Удар от ворот произведет Кипр
28'
Хенриксен Маркус не смог попасть в створ ударом издали
28'
Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Иоанну Николас из команды Кипр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Хенриксен Маркус из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Иоанну Николас
26'
Удар от ворот произведет Кипр
26'
Элюнусси Тарик не смог попасть в створ ударом издали
26'
Лаифис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мелинг Биргер из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
25'
Норвегия контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
25'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Кипр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Камара Ола из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Лаифис Костас
22'
Удар от ворот произведет Кипр
22'
ШАНС! Хенриксен Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Лаифис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сельнес Оле из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
20'
Опасность предотвращена - Иоанну Николас из команды Кипр вступил в отбор удачно
20'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
19'
Норвегия контролирует мяч.
19'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Норвегия контролирует мяч.
18'
Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Иоанну Николас из команды Кипр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Panayiotis Zachariou из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Элабделлауи Омар
Офсайд
16'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия в офсайде
16'
Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Панайи Костас держит все под контролем
16'
Лаифис Костас ошибается в защите.
15'
Панайи Костас взял и забрал мяч на выходе
15'
Сельнес Оле делает длинную передачу вперед
15'
Фоссум Ивер из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
14'
Кириаку Хараламбос из команды Кипр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Кипр начинает контратаку
Фол, нарушение
14'
Судья свистит. Лаифис Костас атаковал сзади соперника. Это Камара Ола заработал своей команде штрафной
13'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Рустед Сигурд наказан за толчок Panayiotis Zachariou
11'
Рустед Сигурд из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Норвегия контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Офсайд
10'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия в офсайде
10'
Кастанос Григорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Кипр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Panayiotis Zachariou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Сельнес Оле из команды Норвегия подал угловой слева.
9'
Камара Ола из команды Норвегия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
Мелинг Биргер из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Иоанну Николас
6'
Норвегия контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Кипр
6'
Эльюнусси Мохамед решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Кириаку Хараламбос из команды Кипр поставил подножку. Пострадал Эльюнусси Мохамед
4'
Кипр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Сельнес Оле наказан за толчок Артиматас Костакис
3'
Кипр контролирует мяч.
Офсайд
2'
Panayiotis Zachariou из команды Кипр в офсайде
2'
Авраам Андреас из команды Кипр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
2'
Элабделлауи Омар наказан за толчок Авраам Андреас
1'
Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Норвегия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кипр 0:2 Норвегия
Кипр
10.6% (17)
Ничья:
23.1% (37)
Норвегия
66.3% (106)

Вы не участвовали в прогнозе

Норвегия:
30% (48)
Норвегия:
25% (40)
Ничья:
19.4% (31)
Норвегия:
8.1% (13)
Кипр:
5% (8)
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