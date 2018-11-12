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Турция
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Украина

До начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 20 минут.
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:
Прогнозы на матч Турция - Украина
Турция
35.7% (25)
Ничья:
42.9% (30)
Украина
21.4% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.7% (25)
Турция:
21.4% (15)
Украина:
14.3% (10)
Турция:
8.6% (6)
Украина:
7.1% (5)
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