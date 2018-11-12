Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Украина

Стадион: Анталья Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Турция - УкраинаДо начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 20 минут.
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Прогнозы на матч Турция - Украина
Турция
35.7% (25)
Ничья:
42.9% (30)
Украина
21.4% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.7% (25)
2:1 Турция:
21.4% (15)
1:2 Украина:
14.3% (10)
1:0 Турция:
8.6% (6)
0:1 Украина:
7.1% (5)
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