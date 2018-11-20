- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Партизан
1:0
51' Гол в свои воротаЖулпа Артурас
54' Желтая карточкаГирдвайнис Эдвинас
2:0
58' ГолМитрович Александр
2:1
64' ГолПетравичюс Деймантас
3:1
71' ГолПрийович Александар
4:1
74' ГолЛяич Адем
|
51'
1:0
58'
2:0
64'
2:1
71'
3:1
74'
4:1
Состав команд
16
Лукич
Саша
22
Ляич
Адем
Сербия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Райкович Предраг Вратарь
- 2 Рукавина Антонио Защитник
- 4 Миленкович Никола Защитник
- 13 Велькович Милош Защитник
- 3 Родич Милан Защитник
- 6 Максимович Неманья Полузащитник
- 16 Лукич Саша Полузащитник
- 7 Живкович Андрия Полузащитник
- 22 Ляич Адем Полузащитник
- 14 Гачинович Мийат Полузащитник
- 9 Митрович Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Йованович Александар II Вратарь
- 15 Вукович Ягош Защитник
- 21 Милетич Неманья II Защитник
- 12 Васильевич Никола Защитник
- 11 Коларов Александар Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 20 Фейса Любомир Полузащитник
- 10 Тадич Душан Полузащитник
- 18 Радоньич Неманья Полузащитник
- 17 Алексич Даниел Полузащитник
- 8 Прийович Александар Нападающий
- 19 Йович Лука Нападающий
- Главный тренер: Крстаич Младен
Литва 4-1-4-1
- Основной состав
- 16 Шеткус Эрнестас Вратарь
- 23 Баравикас Роландас Защитник
- 4 Гирдвайнис Эдвинас Защитник
- 3 Янушкевскис Юстинас Защитник
- 19 Славицкас Вайдас Защитник
- 7 Жулпа Артурас Полузащитник
- 15 Петравичюс Деймантас Полузащитник
- 20 Сиргедас Гратас Полузащитник
- 18 Воробьев Модест Полузащитник
- 9 Казлаускас Донатас Полузащитник
- 22 Черных Фёдор Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Барткус Джюгас Вратарь
- 1 Зубас Эмилиюс Вратарь
- 5 Янкаускас Альгис Защитник
- 6 Бенета Маркас Защитник
- 8 Вайткунас Эгидиюс Защитник
- 2 Климавичюс Линас Защитник
- 17 Матулявичюс Гедрюс Полузащитник
- 13 Шимкус Домантас Полузащитник
- 21 Романовский Даниэль Полузащитник
- 10 Шярнас Дарвидас Нападающий
- Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
Предыдущие игры
Сербия (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 17.11.2018 Сербия 2:1 Черногория ЛНУ
- 14.10.2018 Румыния 0:0 Сербия ЛНУ
- 11.10.2018 Черногория 0:2 Сербия ЛНУ
- 10.09.2018 Сербия 2:2 Румыния ЛНУ
- 07.09.2018 Литва 0:1 Сербия ЛНУ
- 27.06.2018 Сербия 0:2 Бразилия ЧМПФ2
- 22.06.2018 Сербия 1:2 Швейцария ЧМПФ2
- 17.06.2018 Коста-Рика 0:1 Сербия ЧМПФ2
- 09.06.2018 Сербия 5:1 Боливия ТМС
- 04.06.2018 Сербия 0:1 Чили ТМС
- 27.03.2018 Нигерия 0:2 Сербия ТМС
- 23.03.2018 Сербия 1:2 Марокко ТМС
- 14.11.2017 Южная Корея 1:1 Сербия ТМС
- 10.11.2017 Китай 0:2 Сербия ТМС
- 09.10.2017 Сербия 1:0 Грузия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Австрия 3:2 Сербия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Ирландия 0:1 Сербия ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Сербия 3:0 Молдова ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Сербия 1:1 Уэльс ОМЧ2Е
- 24.03.2017 Грузия 1:3 Сербия ОМЧ2Е
Литва (последние 20 матчей: +2 =3 -15)
- 17.11.2018 Румыния 3:0 Литва ЛНУ
- 14.10.2018 Литва 1:4 Черногория ЛНУ
- 11.10.2018 Литва 1:2 Румыния ЛНУ
- 10.09.2018 Черногория 2:0 Литва ЛНУ
- 07.09.2018 Литва 0:1 Сербия ЛНУ
- 11.07.2018 Шри-Ланка 0:2 Литва ТМС
- 08.07.2018 Шри-Ланка 0:0 Литва ТМС
- 12.06.2018 Польша 4:0 Литва ТМС
- 08.06.2018 Литва 0:1 Иран ТМС
- 05.06.2018 Литва 1:1 Латвия ТМС
- 30.05.2018 Эстония 2:0 Литва ТМС
- 27.03.2018 Армения 0:1 Литва ТМС
- 24.03.2018 Грузия 4:0 Литва ТМС
- 08.10.2017 Литва 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Мальта 1:1 Литва ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Словения 4:0 Литва ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Литва 0:3 Шотландия ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Литва 1:2 Словакия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Англия 2:0 Литва ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Чехия 3:0 Литва ТМС
Последние игры между собой
Сербия
Литва
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
71 Владение мячом, % 29
Лига C. Группа 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Румыния
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Черногория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|4.
|Литва
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 16
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Литва делает замену. Жулпа Артурас уходит с поля, а Янкаускас Альгис выходит на его замену.
82'
Сербия делает замену. Ляич Адем уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
77'
Сербия делает замену. Лукич Саша уходит с поля, а Фейса Любомир выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Ляич Адем бьет в цель!
71'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
69'
Литва делает замену. Воробьев Модест уходит с поля, а Матулявичюс Гедрюс выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Петравичюс Деймантас бьет в цель!
58'
Литва делает замену. Казлаускас Донатас уходит с поля, а Шярнас Дарвидас выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Митрович Александр бьет в цель!
54'
Гирдвайнис Эдвинас получил желтую карточку от судьи
51'
Г О О О О Л - Жулпа Артурас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Второй тайм начался
46'
Сербия делает замену. Гачинович Мийат уходит с поля, а Прийович Александар выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сербия 4:1 Литва
Сербия
98.8% (165)
Ничья:
1.2% (2)
Литва
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Сербия:
56.9% (95)
3:0 Сербия:
19.8% (33)
2:1 Сербия:
8.4% (14)
1:0 Сербия:
7.2% (12)
4:0 Сербия:
2.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация