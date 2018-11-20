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  5. Лига C. Группа 4
2018-2019
Стадион:
Сербия
4:1
Конец матча
Литва
0'
1:0
51' Гол в свои ворота
Жулпа Артурас
54' Желтая карточка
Гирдвайнис Эдвинас
2:0
58' Гол
Митрович Александр
2:1
64' Гол
Петравичюс Деймантас
3:1
71' Гол
Прийович Александар
4:1
74' Гол
Ляич Адем
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Литва делает замену. Жулпа Артурас уходит с поля, а Янкаускас Альгис выходит на его замену.
82'
Сербия делает замену. Ляич Адем уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
77'
Сербия делает замену. Лукич Саша уходит с поля, а Фейса Любомир выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Ляич Адем бьет в цель!
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
69'
Литва делает замену. Воробьев Модест уходит с поля, а Матулявичюс Гедрюс выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Петравичюс Деймантас бьет в цель!
58'
Литва делает замену. Казлаускас Донатас уходит с поля, а Шярнас Дарвидас выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Митрович Александр бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Гирдвайнис Эдвинас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Жулпа Артурас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сербия делает замену. Гачинович Мийат уходит с поля, а Прийович Александар выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сербия 4:1 Литва
Сербия
98.8% (165)
Ничья:
1.2% (2)
Литва
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Сербия:
56.9% (95)
Сербия:
19.8% (33)
Сербия:
8.4% (14)
Сербия:
7.2% (12)
Сербия:
2.4% (4)
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