Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Израиль

Стадион: Хэмпден Парк
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Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - ИзраильДо начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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Прогнозы на матч Шотландия - Израиль
Шотландия
71.9% (46)
Ничья:
17.2% (11)
Израиль
10.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шотландия:
37.5% (24)
1:0 Шотландия:
18.8% (12)
1:1 Ничья:
15.6% (10)
2:0 Шотландия:
14.1% (9)
1:2 Израиль:
4.7% (3)
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