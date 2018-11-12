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2018-2019
Стадион:
Шотландия
 
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Израиль
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Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Израиль

До начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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Прогнозы на матч Шотландия - Израиль
Шотландия
71.9% (46)
Ничья:
17.2% (11)
Израиль
10.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Шотландия:
37.5% (24)
Шотландия:
18.8% (12)
Ничья:
15.6% (10)
Шотландия:
14.1% (9)
Израиль:
4.7% (3)
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