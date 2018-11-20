Стадион: Под Горицом
0:1
Конец матча
10' Желтая карточкаКосович Небойша
28' Желтая карточкаКешерю Клаудиу
29' Желтая карточкаЙовович Владимир
34' Желтая карточкаЯнкович Марко
0:1
44' ГолЦукудян Георге
53' Желтая карточкаМаня Кристиан
61' Желтая карточкаИванич Мирко
67' Желтая карточкаСимич Марко
70' Желтая карточкаКипчу Александру
89' Желтая карточкаВешович Марко
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
88'
Румыния делает замену. Кешерю Клаудиу уходит с поля, а Балута Тудор выходит на его замену.
87'
Черногория делает замену. Марусич Адам уходит с поля, а Климента Эмрах выходит на его замену.
82'
Румыния делает замену. Кипчу Александру уходит с поля, а Дяк Чиприан выходит на его замену.
81'
Черногория делает замену. Янкович Марко уходит с поля, а Джорджевич Лука выходит на его замену.
74'
Румыния делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
70'
Кипчу Александру получил желтую карточку от судьи
67'
Симич Марко получил желтую карточку от судьи
64'
Черногория делает замену. Бечирай Фатос уходит с поля, а Болевич Александар выходит на его замену.
61'
Иванич Мирко получил желтую карточку от судьи
53'
Маня Кристиан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
34'
Янкович Марко получил желтую карточку от судьи
29'
Йовович Владимир получил желтую карточку от судьи
28'
Кешерю Клаудиу получил желтую карточку от судьи
10'
Косович Небойша получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Черногория 0:1 Румыния
Черногория
31.5% (52)
Ничья:
50.3% (83)
Румыния
18.2% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.8% (69)
2:1 Черногория:
18.2% (30)
1:0 Черногория:
12.1% (20)
1:2 Румыния:
10.3% (17)
0:1 Румыния:
6.1% (10)
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