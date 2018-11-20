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  5. Лига C. Группа 4
2018-2019
Стадион:
Черногория
0:1
Конец матча
Румыния
0'
10' Желтая карточка
Косович Небойша
28' Желтая карточка
Кешерю Клаудиу
29' Желтая карточка
Йовович Владимир
34' Желтая карточка
Янкович Марко
0:1
44' Гол
Цукудян Георге
53' Желтая карточка
Маня Кристиан
61' Желтая карточка
Иванич Мирко
67' Желтая карточка
Симич Марко
70' Желтая карточка
Кипчу Александру
89' Желтая карточка
Вешович Марко
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
88'
Румыния делает замену. Кешерю Клаудиу уходит с поля, а Балута Тудор выходит на его замену.
87'
Черногория делает замену. Марусич Адам уходит с поля, а Климента Эмрах выходит на его замену.
82'
Румыния делает замену. Кипчу Александру уходит с поля, а Дяк Чиприан выходит на его замену.
81'
Черногория делает замену. Янкович Марко уходит с поля, а Джорджевич Лука выходит на его замену.
74'
Румыния делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Кипчу Александру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Симич Марко получил желтую карточку от судьи
64'
Черногория делает замену. Бечирай Фатос уходит с поля, а Болевич Александар выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Иванич Мирко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Маня Кристиан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Янкович Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Йовович Владимир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Кешерю Клаудиу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Косович Небойша получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Черногория 0:1 Румыния
Черногория
31.5% (52)
Ничья:
50.3% (83)
Румыния
18.2% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.8% (69)
Черногория:
18.2% (30)
Черногория:
12.1% (20)
Румыния:
10.3% (17)
Румыния:
6.1% (10)
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