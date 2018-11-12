Текстовая онлайн трансляция матча Италия - США

Стадион: Кристал-арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Италия - СШАДо начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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Прогнозы на матч Италия - США
Италия
85.3% (58)
Ничья:
8.8% (6)
США
5.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Италия:
39.7% (27)
2:0 Италия:
23.5% (16)
1:0 Италия:
17.6% (12)
1:1 Ничья:
7.4% (5)
3:1 Италия:
4.4% (3)
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