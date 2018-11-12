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Италия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Италия - США

До начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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Прогнозы на матч Италия - США
Италия
85.3% (58)
Ничья:
8.8% (6)
США
5.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Италия:
39.7% (27)
Италия:
23.5% (16)
Италия:
17.6% (12)
Ничья:
7.4% (5)
Италия:
4.4% (3)
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