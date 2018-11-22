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Сантос
1:1
Конец матча
Ботафого
0'
25' Желтая карточка
Silva Marsinio III
1:0
36' Гол
Rodrygo
1:1
59' Гол
Brenner
67' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
88' Желтая карточка
Luiz Felipe III
89' Желтая карточка
Matheus Fernandes
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Luiz Felipe получил желтую карточку от судьи
80'
Ботафого делает замену. Erik Lima уходит с поля, а Виана Пимпао выходит на его замену.
79'
Сантос делает замену. Вандерсон ду Карму уходит с поля, а Саша Эдуардо выходит на его замену.
76'
Сантос делает замену. Rodrygo уходит с поля, а Francisco Anderson выходит на его замену.
75'
Ботафого делает замену. Brenner уходит с поля, а Велкер Марсел Алмейда Киеза выходит на его замену.
72'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Ренато Сантос выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
64'
Сантос делает замену. Arthur уходит с поля, а Копете Джонатан выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Brenner бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Rodrygo бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Marcinho получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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