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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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25' Желтая карточкаSilva Marsinio III
1:0
36' ГолRodrygo
1:1
59' ГолBrenner
67' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
88' Желтая карточкаLuiz Felipe III
89' Желтая карточкаMatheus Fernandes
|
36'
1:0
67'
88'
Состав команд
12
Владимир
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
23
Arthur
VIII
9
Rodrygo
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Владимир Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 2 Luiz Felipe III Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 23 Arthur VIII Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Полузащитник
- 9 Rodrygo Полузащитник
- 20 Вандерсон ду Карму Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 26 Андерсон Франциско Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Нападающий
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 13 Kaique
- 33 John Victor
- 32 Gabriel Calabres
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Ботафого 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Роберто Фернандес Вратарь
- 4 Silva Marsinio III Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 6 Moises VII Защитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 8 Matheus Fernandes Полузащитник
- 7 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 10 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 11 Erik IV Полузащитник
- 9 Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Yuri VI Защитник
- 13 Luis Richardo Защитник
- 17 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 19 Ренато Сантос Полузащитник
- 21 Gustavo Costa Полузащитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 18 Kieza Нападающий
- 12 Jefferson de Oliveira II
- 15 Yago IV
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 18.11.2018 Америка Минейро 2:1 Сантос СA
- 15.11.2018 Фламенго 1:0 Сантос СA
- 13.11.2018 Сантос 0:1 Шапекоэнсе СA
- 04.11.2018 Палмейрас 3:2 Сантос СA
- 27.10.2018 Сантос 3:0 Флуминенсе СA
- 23.10.2018 Интернасьональ 2:2 Сантос СA
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
Ботафого (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 18.11.2018 Ботафого 1:0 Интернасьональ СA
- 15.11.2018 Шапекоэнсе 0:1 Ботафого СA
- 11.11.2018 Ботафого 2:1 Фламенго СA
- 04.11.2018 Ботафого 1:0 Коринтианс СA
- 28.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого СA
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 16.10.2018 Сеара 0:0 Ботафого СA
- 10.10.2018 Ботафого 1:1 Васко да Гама СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|4:0
|36
|21
|11
|4
|60 - 24
|74
|2.
|Фламенго
|1:0
|36
|20
|9
|7
|55 - 27
|69
|3.
|Интернасьональ
|36
|18
|11
|7
|48 - 28
|65
|4.
|Сан-Паулу
|35
|16
|14
|5
|46 - 31
|62
|5.
|Гремио
|0:1
|36
|17
|11
|8
|47 - 26
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|36
|16
|8
|12
|53 - 40
|56
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|36
|15
|8
|13
|50 - 34
|53
|8.
|Крузейро
|3:0
|36
|14
|10
|12
|34 - 32
|52
|9.
|Ботафого
|36
|12
|12
|12
|36 - 44
|48
|10.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|42 - 36
|47
|11.
|Байя
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|0:1
|36
|11
|10
|15
|34 - 34
|43
|13.
|Флуминенсе
|35
|11
|9
|15
|31 - 42
|42
|14.
|Сеара
|35
|9
|12
|14
|29 - 36
|39
|15.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|16.
|Спорт Ресифи
|35
|10
|8
|17
|32 - 54
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|35
|9
|10
|16
|31 - 49
|37
|18.
|Америка Минейро
|0:4
|36
|9
|10
|17
|29 - 46
|37
|19.
|Витория
|0:3
|36
|9
|9
|18
|34 - 60
|36
|20.
|Парана
|35
|4
|10
|21
|16 - 53
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
88'
Luiz Felipe получил желтую карточку от судьи
80'
Ботафого делает замену. Erik Lima уходит с поля, а Виана Пимпао выходит на его замену.
79'
Сантос делает замену. Вандерсон ду Карму уходит с поля, а Саша Эдуардо выходит на его замену.
75'
Ботафого делает замену. Brenner уходит с поля, а Велкер Марсел Алмейда Киеза выходит на его замену.
72'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Ренато Сантос выходит на его замену.
67'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
64'
Сантос делает замену. Arthur уходит с поля, а Копете Джонатан выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Brenner бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
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