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Крузейро
3:0
Второй тайм: 88'
Витория
0'
1:0
42' Гол в свои ворота
Сантос Адерлан
45' Желтая карточка
Сантос Адерлан
2:0
55' Пенальти
Fred II
3:0
72' Гол
Fred II
75' Желтая карточка
Esekel Kriado II
78' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
88'
Второй тайм
Желтая карточка
78'
Эдерсон Хонорато получил желтую карточку от судьи
76'
Крузейро делает замену. Робиньо Робсон уходит с поля, а Эдерсон Хонорато выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Ezequiel получил желтую карточку от судьи
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Фред бьет в цель!
71'
Крузейро делает замену. David уходит с поля, а Raniel выходит на его замену.
64'
Витория делает замену. Erick уходит с поля, а Андрэ Лима выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Фред из команды Крузейро забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Витория делает замену. Филлипе Соутто уходит с поля, а Неилтон Мейра выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Сантос Адерлан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Сантос Адерлан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
14'
Витория делает замену. Rodrigo Andrade уходит с поля, а Лукас Риос выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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