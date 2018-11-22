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1:0
42' Гол в свои воротаСантос Адерлан
45' Желтая карточкаСантос Адерлан
2:0
55' ПенальтиFred II
3:0
72' ГолFred II
75' Желтая карточкаEsekel Kriado II
78' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
|
42'
1:0
45'
55'
2:0
64'
72'
3:0
75'
78'
Состав команд
12
Рафаэл
Пирес
15
Patrick
Brey
11
David
VI
18
Rafinha
XVII
9
Fred
II
77
Yago
I
90
Rhayner
11
Erick
18
Leo
VII
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рафаэл Пирес Вратарь
- 2 Esekel Kriado II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 15 Patrick Brey Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 16 Lucas Silva IV Полузащитник
- 11 David VI Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 18 Rafinha XVII Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Энрике Артур Защитник
- 36 Рафаэл Дос Сантос Защитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 40 Эдерсон Хонорато Полузащитник
- 17 Raniel Нападающий
- 39 Vitor Eudes
- 34 Gustavo Rissi
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 34 Joao Gabriel I Вратарь
- 97 Rodrigo Andrade Защитник
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 14 Lucas Ribeiro Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 11 Erick Полузащитник
- 18 Leo VII Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 2 Лукас Риос Защитник
- 20 Фабиано Медина Защитник
- 73 Мели Сесар Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 37 Bruno Anjos Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 95 Eronildo
- 31 Nickson
- 40 Ramon XII
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 19.11.2018 Сан-Паулу 1:0 Крузейро СA
- 15.11.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс СA
- 11.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Крузейро СA
- 04.11.2018 Америка Минейро 1:2 Крузейро СA
- 28.10.2018 Крузейро 3:1 Парана СA
- 25.10.2018 Крузейро 0:2 Сеара СA
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Васко да Гама 2:0 Крузейро СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
Витория (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 18.11.2018 Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.11.2018 Спорт Ресифи 0:0 Витория СA
- 11.11.2018 Витория 2:2 Байя СA
- 04.11.2018 Парана 1:1 Витория СA
- 27.10.2018 Витория 0:1 Сан-Паулу СA
- 21.10.2018 Витория 2:2 Коринтианс СA
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 10.09.2018 Витория 1:0 Васко да Гама СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Витория: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|4:0
|36
|21
|11
|4
|60 - 24
|74
|2.
|Фламенго
|1:0
|36
|20
|9
|7
|55 - 27
|69
|3.
|Интернасьональ
|36
|18
|11
|7
|48 - 28
|65
|4.
|Сан-Паулу
|35
|16
|14
|5
|46 - 31
|62
|5.
|Гремио
|0:1
|36
|17
|11
|8
|47 - 26
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|36
|16
|8
|12
|53 - 40
|56
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|36
|15
|8
|13
|50 - 34
|53
|8.
|Крузейро
|3:0
|36
|14
|10
|12
|34 - 32
|52
|9.
|Ботафого
|36
|12
|12
|12
|36 - 44
|48
|10.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|42 - 36
|47
|11.
|Байя
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|0:1
|36
|11
|10
|15
|34 - 34
|43
|13.
|Флуминенсе
|35
|11
|9
|15
|31 - 42
|42
|14.
|Сеара
|35
|9
|12
|14
|29 - 36
|39
|15.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|16.
|Спорт Ресифи
|35
|10
|8
|17
|32 - 54
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|35
|9
|10
|16
|31 - 49
|37
|18.
|Америка Минейро
|0:4
|36
|9
|10
|17
|29 - 46
|37
|19.
|Витория
|0:3
|36
|9
|9
|18
|34 - 60
|36
|20.
|Парана
|35
|4
|10
|21
|16 - 53
|22
Второй тайм
78'
Эдерсон Хонорато получил желтую карточку от судьи
76'
Крузейро делает замену. Робиньо Робсон уходит с поля, а Эдерсон Хонорато выходит на его замену.
75'
Ezequiel получил желтую карточку от судьи
72'
Г О О О О Л - Фред бьет в цель!
64'
Витория делает замену. Erick уходит с поля, а Андрэ Лима выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Витория делает замену. Филлипе Соутто уходит с поля, а Неилтон Мейра выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сантос Адерлан получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Сантос Адерлан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
14'
Витория делает замену. Rodrigo Andrade уходит с поля, а Лукас Риос выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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