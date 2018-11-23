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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Конец матча
1:0
53' ГолZe Rafael
2:0
55' ГолEdigar Junio
64' Желтая карточкаElton I
76' Желтая карточкаEveraldo
78' Желтая карточкаTiago Pagnussat
|
39'
55'
2:0
64'
68'
76'
78'
Состав команд
22
Виейра
Бруно
16
Виктор
Пауло
17
Elton
I
26
Gregore
10
Ze
Rafael
11
Edigar
Junio
39
Rodolfo
II
3
Gum
14
Digao
II
33
Leo
III
16
Jadson
III
37
Everaldo
Байя 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 22 Виейра Бруно Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 16 Виктор Пауло Защитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 18 Рамирес Сантос Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 4 Жаксон Защитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 12 Claytinho Полузащитник
- 14 Luiz Henrique
- 43 Pelezinho
- 9 Gilberto IV
- 23 Junior Brumado
- 29 Vinicius X
- 5 Flavio IX
Флуминенсе 3-4-3
- Основной состав
- 39 Rodolfo II Вратарь
- 32 Рикардо Пауло Защитник
- 3 Gum Защитник
- 14 Digao II Защитник
- 33 Leo III Полузащитник
- 16 Jadson III Полузащитник
- 23 Fernando Neto Полузащитник
- 6 Ayrton III Полузащитник
- 37 Everaldo Нападающий
- 10 Сорноса Хуниор Нападающий
- 18 Лусиано Невес Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marlon Защитник
- 21 Igor Juliao Защитник
- 11 Дутра Жуниор Полузащитник
- 35 Жуниор Маркос Полузащитник
- 38 Ze Ricardo Полузащитник
- 1 Маркос Дос Сантос Нападающий
- 28 Matheus Alessandro
- 20 Daniel XII
- 30 Marcos Vinicius II
- 13 Frazan
Предыдущие игры
Байя (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 18.11.2018 Атлетико Минейро 1:0 Байя СA
- 15.11.2018 Байя 2:1 Сеара СA
- 11.11.2018 Витория 2:2 Байя СA
- 05.11.2018 Байя 1:0 Шапекоэнсе СA
- 01.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя КС
- 28.10.2018 Коринтианс 2:1 Байя СA
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 14.10.2018 Байя 2:0 Парана СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
Флуминенсе (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 20.11.2018 Флуминенсе 0:0 Сеара СA
- 15.11.2018 Палмейрас 3:0 Флуминенсе СA
- 12.11.2018 Флуминенсе 0:0 Спорт Ресифи СA
- 08.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе КС
- 03.11.2018 Флуминенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 01.11.2018 Насьональ Монтевидео 0:1 Флуминенсе КС
- 27.10.2018 Сантос 3:0 Флуминенсе СA
- 25.10.2018 Флуминенсе 1:1 Насьональ Монтевидео КС
- 21.10.2018 Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 09.10.2018 Флуминенсе 4:0 Парана СA
- 05.10.2018 Флуминенсе 2:0 Депортиво Куэнка КС
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 21.09.2018 Депортиво Куэнка 0:2 Флуминенсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 02.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|36
|21
|11
|4
|60 - 24
|74
|2.
|Фламенго
|36
|20
|9
|7
|56 - 27
|69
|3.
|Интернасьональ
|36
|18
|11
|7
|48 - 28
|65
|4.
|Гремио
|36
|17
|11
|8
|47 - 27
|62
|5.
|Сан-Паулу
|36
|16
|14
|6
|46 - 33
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|36
|16
|8
|12
|53 - 40
|56
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|15
|8
|13
|50 - 34
|53
|8.
|Крузейро
|36
|14
|10
|12
|34 - 32
|52
|9.
|Ботафого
|36
|12
|12
|12
|36 - 44
|48
|10.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|42 - 36
|47
|11.
|Байя
|36
|12
|11
|13
|39 - 40
|47
|12.
|Коринтианс
|36
|11
|10
|15
|34 - 34
|43
|13.
|Флуминенсе
|36
|11
|9
|16
|31 - 44
|42
|14.
|Васко да Гама
|36
|10
|12
|14
|41 - 47
|42
|15.
|Сеара
|36
|10
|12
|14
|30 - 36
|42
|16.
|Шапекоэнсе
|36
|10
|10
|16
|33 - 50
|40
|17.
|Спорт Ресифи
|36
|10
|8
|18
|33 - 56
|38
|18.
|Америка Минейро
|36
|9
|10
|17
|29 - 46
|37
|19.
|Витория
|36
|9
|9
|18
|34 - 60
|36
|20.
|Парана
|36
|4
|10
|22
|16 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Флуминенсе делает замену. Сорноса Хуниор уходит с поля, а Дутра Жуниор выходит на его замену.
81'
Флуминенсе делает замену. Fernando Neto уходит с поля, а Igor Juliao выходит на его замену.
78'
Tiago Pagnussat получил желтую карточку от судьи
76'
Everaldo получил желтую карточку от судьи
74'
Байя делает замену. Виейра Бруно уходит с поля, а Flavio выходит на его замену.
69'
Байя делает замену. Edigar Junio уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
68'
Флуминенсе делает замену. Веллингтон Перейра Родригес Гум уходит с поля, а Жуниор Маркос выходит на его замену.
64'
Elton получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Edigar Junio бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Ze Rafael бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Байя делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Clayton выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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