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Байя
2:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
53' Гол
Ze Rafael
2:0
55' Гол
Edigar Junio
64' Желтая карточка
Elton I
76' Желтая карточка
Everaldo
78' Желтая карточка
Tiago Pagnussat
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Флуминенсе делает замену. Сорноса Хуниор уходит с поля, а Дутра Жуниор выходит на его замену.
81'
Флуминенсе делает замену. Fernando Neto уходит с поля, а Igor Juliao выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Tiago Pagnussat получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Everaldo получил желтую карточку от судьи
74'
Байя делает замену. Виейра Бруно уходит с поля, а Flavio выходит на его замену.
69'
Байя делает замену. Edigar Junio уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
68'
Флуминенсе делает замену. Веллингтон Перейра Родригес Гум уходит с поля, а Жуниор Маркос выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Elton получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Edigar Junio бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Ze Rafael бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Байя делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Clayton выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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