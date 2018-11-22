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  5. Серия A
Интернасьональ
1:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
43' Гол
Касарес Хуан
70' Желтая карточка
Варкен Адилсон
81' Желтая карточка
Iago Maidana
1:1
83' Пенальти
Д'Алессандро Андрес
85' Желтая карточка
Куэста Виктор
1:2
90' Гол
David Terans
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - David Terans бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
84'
Интернасьональ делает замену. Фабиано Лейсманн уходит с поля, а Жуан Бланко выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Д'Алессандро Андрес из команды Интернасьональ забивает с точки!
Желтая карточка
81'
Iago Maidana получил желтую карточку от судьи
76'
Атлетико Минейро делает замену. Matheus Galdezani уходит с поля, а Lucas Candido выходит на его замену.
71'
Интернасьональ делает замену. Лопес Нико уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Варкен Адилсон получил желтую карточку от судьи
70'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а David Terans выходит на его замену.
63'
Атлетико Минейро делает замену. Оливейра Рикардо II уходит с поля, а Alerrandro выходит на его замену.
60'
Интернасьональ делает замену. Patrick уходит с поля, а Фернандо Фариас Камило выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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