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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:2
Конец матча
0:1
43' ГолКасарес Хуан
70' Желтая карточкаВаркен Адилсон
81' Желтая карточкаIago Maidana
1:1
83' ПенальтиД'Алессандро Андрес
85' Желтая карточкаКуэста Виктор
1:2
90' ГолDavid Terans
|
43'
0:1
60'
70'
70'
71'
81'
83'
1:1
85'
90'
1:2
Состав команд
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
28
Iago
Maidana
29
Patric
II
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
11
Чара
Йимми
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 18 Фабиано Лейсманн Защитник
- 20 Эмерсон Рамос Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Фузато Даниэл Вратарь
- 2 Дуду Эдуардо Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 22 Росси Полузащитник
- 35 Charles Matos Полузащитник
- 47 Жуан Бланко Полузащитник
- 86 Jonatan Alvez Нападающий
- 21 Camilo III
- 29 Martin Sarrafiore
- 36 Рамон
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 28 Iago Maidana Защитник
- 29 Patric II Защитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 11 Чара Йимми Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 22 Carlos Gabriel Защитник
- 26 Jose Ferreira Защитник
- 31 Майкл Полузащитник
- 55 David Terans Полузащитник
- 23 Натан Аллан Полузащитник
- 8 Tomas Andrade Нападающий
- 94 Эдинью Арналду Нападающий
- 16 Lucas Candido
- 43 Bruno Roberto
- 44 Alerrandro
- 4 Gabriel Paulista XVI
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Интернасьональ (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 18.11.2018 Ботафого 1:0 Интернасьональ СA
- 16.11.2018 Интернасьональ 2:0 Америка Минейро СA
- 11.11.2018 Сеара 1:1 Интернасьональ СA
- 05.11.2018 Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 27.10.2018 Васко да Гама 1:1 Интернасьональ СA
- 23.10.2018 Интернасьональ 2:2 Сантос СA
- 14.10.2018 Интернасьональ 3:1 Сан-Паулу СA
- 06.10.2018 Спорт Ресифи 2:1 Интернасьональ СA
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Интернасьональ 1:0 Парана СA
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.11.2018 Атлетико Минейро 1:0 Байя СA
- 15.11.2018 Парана 0:1 Атлетико Минейро СA
- 11.11.2018 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.11.2018 Атлетико Минейро 0:1 Гремио СA
- 30.10.2018 Сеара 2:1 Атлетико Минейро СA
- 21.10.2018 Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 15.10.2018 Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 30.09.2018 Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи СA
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Атлетико Минейро 0:0 Васко да Гама СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ Серия A
- 31.08.2017 Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 03.11.2016 Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок
- 27.10.2016 Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок
- 26.09.2016 Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A
- 17.06.2016 Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 15.10.2015 Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A
- 06.07.2015 Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A
- 14.05.2015 Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес
- 07.05.2015 Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес
- 23.11.2014 Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 24.08.2014 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 15.11.2013 Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 19.08.2013 Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 11.10.2012 Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A
- 19.07.2012 Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A
- 25.09.2011 Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 01.07.2011 Атлетико Минейро 0:4 Интернасьональ Серия A
- 11.10.2010 Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 22.07.2010 Атлетико Минейро 1:2 Интернасьональ Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|4:0
|36
|21
|11
|4
|60 - 24
|74
|2.
|Фламенго
|1:0
|36
|20
|9
|7
|55 - 27
|69
|3.
|Интернасьональ
|36
|18
|11
|7
|48 - 28
|65
|4.
|Сан-Паулу
|35
|16
|14
|5
|46 - 31
|62
|5.
|Гремио
|0:1
|36
|17
|11
|8
|47 - 26
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|36
|16
|8
|12
|53 - 40
|56
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|36
|15
|8
|13
|50 - 34
|53
|8.
|Крузейро
|3:0
|36
|14
|10
|12
|34 - 32
|52
|9.
|Ботафого
|36
|12
|12
|12
|36 - 44
|48
|10.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|42 - 36
|47
|11.
|Байя
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|0:1
|36
|11
|10
|15
|34 - 34
|43
|13.
|Флуминенсе
|35
|11
|9
|15
|31 - 42
|42
|14.
|Сеара
|35
|9
|12
|14
|29 - 36
|39
|15.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|16.
|Спорт Ресифи
|35
|10
|8
|17
|32 - 54
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|35
|9
|10
|16
|31 - 49
|37
|18.
|Америка Минейро
|0:4
|36
|9
|10
|17
|29 - 46
|37
|19.
|Витория
|0:3
|36
|9
|9
|18
|34 - 60
|36
|20.
|Парана
|35
|4
|10
|21
|16 - 53
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - David Terans бьет в цель!
85'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
84'
Интернасьональ делает замену. Фабиано Лейсманн уходит с поля, а Жуан Бланко выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Д'Алессандро Андрес из команды Интернасьональ забивает с точки!
81'
Iago Maidana получил желтую карточку от судьи
76'
Атлетико Минейро делает замену. Matheus Galdezani уходит с поля, а Lucas Candido выходит на его замену.
71'
Интернасьональ делает замену. Лопес Нико уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
70'
Варкен Адилсон получил желтую карточку от судьи
70'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а David Terans выходит на его замену.
63'
Атлетико Минейро делает замену. Оливейра Рикардо II уходит с поля, а Alerrandro выходит на его замену.
60'
Интернасьональ делает замену. Patrick уходит с поля, а Фернандо Фариас Камило выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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