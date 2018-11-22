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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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20' Желтая карточкаМатеус Энрике
36' Желтая карточкаВиллиан Арао
1:0
47' ГолУрибе Фернандо
72' Желтая карточкаAlisson II
|
20'
36'
47'
1:0
71'
72'
Состав команд
37
Cesar
II
21
Para
I
6
Rene
III
10
Диего
Рибас
12
Кортез
Бруно
17
Рамиро
31
Jean
Pyerre
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 14 Витиньо Виктор Полузащитник
- 20 Урибе Фернандо Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Rodinei Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 22 Matheus Savio Нападающий
- 18 Jean Lucas
- 16 Ronaldo VI
- 30 Thiago Xavier IV
- 26 Matheus Thuler
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 32 Матеус Энрике Полузащитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 31 Jean Pyerre Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Грасси Бруно Вратарь
- 33 Пепе Кеплер Защитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- 70 Marinho II
- 77 Cicero II
- 23 Alisson II
- 21 Madson II
- 27 Thonny Anderson
- 29 Juninho Capixaba
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 18.11.2018 Спорт Ресифи 0:1 Фламенго СA
- 15.11.2018 Фламенго 1:0 Сантос СA
- 11.11.2018 Ботафого 2:1 Фламенго СA
- 04.11.2018 Сан-Паулу 2:2 Фламенго СA
- 28.10.2018 Фламенго 1:1 Палмейрас СA
- 22.10.2018 Парана 0:4 Фламенго СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
Гремио (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 19.11.2018 Гремио 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.11.2018 Сан-Паулу 1:1 Гремио СA
- 11.11.2018 Гремио 2:1 Васко да Гама СA
- 03.11.2018 Атлетико Минейро 0:1 Гремио СA
- 31.10.2018 Гремио 1:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.10.2018 Гремио 3:4 Спорт Ресифи СA
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 20.10.2018 Америка Минейро 1:1 Гремио СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Гремио: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио Кубок
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго Серия A
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго Кубок
- 05.11.2017 Гремио 3:1 Фламенго Серия A
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио Серия A
- 09.02.2017 Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио
- 21.08.2016 Фламенго 2:1 Гремио Серия A
- 22.05.2016 Гремио 1:0 Фламенго Серия A
- 01.11.2015 Гремио 2:0 Фламенго Серия A
- 19.07.2015 Фламенго 1:0 Гремио Серия A
- 07.12.2014 Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А
- 07.09.2014 Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 18.11.2013 Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А
- 25.08.2013 Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 17.09.2012 Фламенго 1:1 Гремио Серия A
- 24.06.2012 Фламенго 0:2 Гремио Серия A
- 30.10.2011 Гремио 4:2 Фламенго Серия A
- 31.07.2011 Фламенго 2:0 Гремио Серия A
- 23.09.2010 Гремио 2:2 Фламенго Серия A
- 30.05.2010 Фламенго 1:1 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|4:0
|36
|21
|11
|4
|60 - 24
|74
|2.
|Фламенго
|1:0
|36
|20
|9
|7
|55 - 27
|69
|3.
|Интернасьональ
|36
|18
|11
|7
|48 - 28
|65
|4.
|Сан-Паулу
|35
|16
|14
|5
|46 - 31
|62
|5.
|Гремио
|0:1
|36
|17
|11
|8
|47 - 26
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|36
|16
|8
|12
|53 - 40
|56
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|36
|15
|8
|13
|50 - 34
|53
|8.
|Крузейро
|3:0
|36
|14
|10
|12
|34 - 32
|52
|9.
|Ботафого
|36
|12
|12
|12
|36 - 44
|48
|10.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|42 - 36
|47
|11.
|Байя
|35
|11
|11
|13
|37 - 40
|44
|12.
|Коринтианс
|0:1
|36
|11
|10
|15
|34 - 34
|43
|13.
|Флуминенсе
|35
|11
|9
|15
|31 - 42
|42
|14.
|Сеара
|35
|9
|12
|14
|29 - 36
|39
|15.
|Васко да Гама
|35
|9
|12
|14
|39 - 47
|39
|16.
|Спорт Ресифи
|35
|10
|8
|17
|32 - 54
|38
|17.
|Шапекоэнсе
|35
|9
|10
|16
|31 - 49
|37
|18.
|Америка Минейро
|0:4
|36
|9
|10
|17
|29 - 46
|37
|19.
|Витория
|0:3
|36
|9
|9
|18
|34 - 60
|36
|20.
|Парана
|35
|4
|10
|21
|16 - 53
|22
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Второй тайм
74'
Гремио делает замену. Жаэл Феррейра уходит с поля, а Андре Филипе выходит на его замену.
72'
Alisson получил желтую карточку от судьи
71'
Гремио делает замену. Jean Pyerre уходит с поля, а Thaciano выходит на его замену.
67'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Беррио Орландо выходит на его замену.
60'
Гремио делает замену. Матеус Энрике уходит с поля, а Alisson выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Урибе Фернандо бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Виллиан Арао получил желтую карточку от судьи
20'
Матеус Энрике получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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