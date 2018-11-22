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Фламенго
1:0
Второй тайм: 87'
Гремио
0'
20' Желтая карточка
Матеус Энрике
36' Желтая карточка
Виллиан Арао
1:0
47' Гол
Урибе Фернандо
72' Желтая карточка
Alisson II
87'
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Второй тайм
74'
Гремио делает замену. Жаэл Феррейра уходит с поля, а Андре Филипе выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Alisson получил желтую карточку от судьи
71'
Гремио делает замену. Jean Pyerre уходит с поля, а Thaciano выходит на его замену.
67'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Беррио Орландо выходит на его замену.
60'
Гремио делает замену. Матеус Энрике уходит с поля, а Alisson выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Урибе Фернандо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Виллиан Арао получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Матеус Энрике получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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