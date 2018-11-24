  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Веллингтон Феникс
1:0
Первый тайм: 38'
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
14' Гол
Манди Пенья
38'
Первый тайм
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Манди Пенья бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация