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Стадион: Вестпак
1:0
Первый тайм: 38'
1:0
14' ГолМанди Пенья
|
14'
1:0
Состав команд
19
Дойл
Томас
14
Руфер
Алекс
21
Кришна
Рой
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
10
Ken
Ilsoe
11
Гудвин
Крейг
26
Халлоран
Бен
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Курто Филип Вратарь
- 5 Ryan Lowry Защитник
- 27 Тэйлор Стивен Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 4 Манди Пенья Полузащитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 9 Бернс Натан Полузащитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 11 David Williams III Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 6 Dylan Fox Защитник
- 8 Николс Митч Полузащитник
- 23 Max Burgess Полузащитник
- 16 Фентон Луис Полузащитник
- Главный тренер: Des Buckingham
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 2 Michael Marrone Защитник
- 5 Taylor Regan Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 6 Vince Lia Полузащитник
- 7 Ryan Kitto Полузащитник
- 10 Ken Ilsoe Полузащитник
- 11 Гудвин Крейг Полузащитник
- 26 Халлоран Бен Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 33 Apostolos Stamatelopoulos
- 4 Ryan Strain
- 30 Isaac Richards
- Главный тренер: Guillermo Amor
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 09.11.2018 Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.11.2018 Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.10.2018 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.10.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 07.08.2018 Бентлей Гринз 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 11.11.2018 Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2018 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.10.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней КФ
- 26.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней ЭЛ
- 05.10.2018 Бентлей Гринз 0:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 26.09.2018 АПИА Лейхардт Тайгерз 0:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 29.08.2018 Лайонз 0:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 01.08.2018 Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 22.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 15.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 29.01.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.01.2017 Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 04.12.2016 Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.03.2016 Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 26.12.2015 Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 13.11.2015 Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 07.03.2015 Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 31.12.2014 Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 15.11.2014 Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 30.03.2014 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 27.02.2014 Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.02.2014 Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 24.02.2013 Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 16.12.2012 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 27.10.2012 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.02.2012 Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 30.12.2011 Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Сидней
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|5.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Брисбен Роар
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
Первый тайм
14'
Г О О О О Л - Манди Пенья бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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