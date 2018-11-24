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Стадион:
Брисбен Роар
1:0
Перерыв
Мельбурн Сити
0'
5' Желтая карточка
Harrison Delbridge
1:0
27' Гол
Таггарт Адам
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Harrison Delbridge получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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