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Стадион: Санкорп
1:0
Перерыв
5' Желтая карточкаHarrison Delbridge
1:0
27' ГолТаггарт Адам
|
27'
1:0
Состав команд
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
17
Маккей
Мэтт
11
Ботеак
Эрик
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 24 Connor O'Toole Защитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 14 Alejandro Lopez IV Полузащитник
- 22 Миккельсен Тобиас Нападающий
- 9 Таггарт Адам Нападающий
- 11 Ботеак Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Нигро Стефан Защитник
- 8 Jacob Pepper Защитник
- 23 Dylan Wenzel-Halls
- 33 Henrique VII
- 1 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Де Лат Ричи Защитник
- 4 Harrison Delbridge Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 13 Nathaniel Atkinson Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 3 Scott Jamieson Полузащитник
- 27 Беренге Флорен Нападающий
- 8 Макгри Райли Нападающий
- 19 Lachlan Wales Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Биригитти Марк Вратарь
- 25 Iacopo La Rocca Защитник
- 17 Anthony Caceres Полузащитник
- 10 Видошич Дарио Нападающий
- 35 Ramy Najjarine
- Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 10.11.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.11.2018 Перт Глори 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 28.10.2018 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.10.2018 Брисбен Роар 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.08.2018 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити КФ
- 20.04.2018 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 09.11.2018 Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.11.2018 Мельбурн Сити 0:3 Сидней ЭЛ
- 27.10.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 20.10.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 19.09.2018 Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2018 Мельбурн Сити 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 07.08.2018 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити КФ
- 27.04.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 20.04.2018 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 07.08.2018 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА
- 20.04.2018 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.02.2017 Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.12.2016 Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.11.2016 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 18.03.2016 Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 27.12.2015 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.11.2015 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2015 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 28.03.2015 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 08.11.2014 Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2014 Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 23.02.2014 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.11.2013 Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 24.03.2013 Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.01.2013 Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 09.11.2012 Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Сидней
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Мельбурн Сити
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|6.
|Брисбен Роар
|1:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
5'
Harrison Delbridge получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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