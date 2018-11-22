Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - СКА-Хабаровск

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Тамбов (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 18.11.2018 Нижний Новгород 1:0 Тамбов ФПД
- 14.11.2018 Тамбов 0:1 Армавир ФПД
- 10.11.2018 Краснодар-2 2:0 Тамбов ФПД
- 04.11.2018 Тамбов 2:0 Балтика ФПД
- 28.10.2018 Ротор 1:2 Тамбов ФПД
- 24.10.2018 Тамбов 3:0 Химки ФПД
- 20.10.2018 Факел 0:0 Тамбов ФПД
- 13.10.2018 Тамбов 2:0 Спартак-2 ФПД
- 06.10.2018 Шинник 3:0 Тамбов ФПД
- 01.10.2018 Тамбов 3:1 Авангард Курск ФПД
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 23.09.2018 Сочи 0:0 Тамбов ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 18.11.2018 Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 14.11.2018 Мордовия 0:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 10.11.2018 СКА-Хабаровск 2:1 Тюмень ФПД
- 04.11.2018 СКА-Хабаровск 2:2 Краснодар-2 ФПД
- 28.10.2018 Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 24.10.2018 СКА-Хабаровск 1:1 Балтика ФПД
- 20.10.2018 Зенит-2 0:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 13.10.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Ротор ФПД
- 06.10.2018 Химки 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 30.09.2018 СКА-Хабаровск 2:1 Факел ФПД
- 26.09.2018 СКА-Хабаровск 3:3 Ахмат К
- 23.09.2018 Спартак-2 2:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 19.09.2018 Шинник 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 15.09.2018 Авангард Курск 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 08.09.2018 СКА-Хабаровск 2:2 Сочи ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Луч ФПД
- 22.08.2018 Луч 0:2 СКА-Хабаровск К
- 18.08.2018 Чертаново 2:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|30 - 13
|46
|2.
|Тамбов
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|36 - 21
|44
|3.
|Авангард Курск
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 24
|39
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|33 - 28
|36
|5.
|Чертаново
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|42 - 36
|35
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|31 - 28
|35
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|22 - 19
|35
|8.
|Сочи
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|39 - 27
|35
|9.
|Шинник
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 21
|34
|10.
|Луч
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|19 - 13
|34
|11.
|Мордовия
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|27 - 25
|33
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|28 - 25
|33
|13.
|Факел
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|28 - 26
|29
|14.
|Химки
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 38
|28
|15.
|Ротор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|20 - 24
|28
|16.
|Балтика
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|17.
|Армавир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|24 - 37
|24
|18.
|Тюмень
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|19 - 27
|23
|19.
|Сибирь
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 33
|17
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|23
|1
|5
|17
|12 - 36
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - СКА-ХабаровскДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Тамбов - СКА-Хабаровск
Тамбов
70.5% (55)
Ничья:
17.9% (14)
СКА-Хабаровск
11.5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тамбов:
34.6% (27)
2:1 Тамбов:
23.1% (18)
1:1 Ничья:
15.4% (12)
2:0 Тамбов:
9% (7)
1:2 СКА-Хабаровск:
6.4% (5)
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