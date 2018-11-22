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Нижний Новгород
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Томь

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.
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:
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Томь
Нижний Новгород
46.3% (38)
Ничья:
36.6% (30)
Томь
17.1% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.3% (24)
Нижний Новгород:
23.2% (19)
Нижний Новгород:
18.3% (15)
Томь:
9.8% (8)
Томь:
4.9% (4)
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