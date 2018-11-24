  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Спартак Трнава
0:1
Первый тайм: 43'
Нитра
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Янсо Оливер
38' Желтая карточка
Горбани Али
43'
Первый тайм
Желтая карточка
38'
[player1] получил желтую карточку от судьи
35'
Спартак Трнава делает замену. Янсо Оливер уходит с поля, а Горбани Али выходит на его замену.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Янсо Оливер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация