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Стадион: Антон Малатинский
0:1
Первый тайм: 43'
0:1
6' Гол в свои воротаЯнсо Оливер
38' Желтая карточкаГорбани Али
|
6'
0:1
38'
Состав команд
24
Оравец
Матей
22
Тот
Мартин
33
Ирка
Эрик
31
Грошшо
Лукаш
22
Matus
Kunik
26
Фаркаш
Павол
11
Jan
Chovanec
10
Andrej
Fabry
Спартак Трнава 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Чуды Мартин Вратарь
- 24 Оравец Матей Защитник
- 22 Тот Мартин Защитник
- 34 Грессак Лукас Защитник
- 3 Янсо Оливер Защитник
- 16 Схиртладзе Давит Полузащитник
- 6 Куланек Иржи Полузащитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 8 Грендель Эрик Полузащитник
- 7 Чантуришвили Вахтанг Полузащитник
- 11 Йылмаз Кубилай Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 5 Горник Денис Защитник
- 28 Луптак Лукас Защитник
- 17 Мизенбёк Фабиан Полузащитник
- 10 Горбани Али Нападающий
- 26 Малецки Патрик Нападающий
- 12 Дангубич Филип Нападающий
- Главный тренер: Латал Радослав
Нитра 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 22 Matus Kunik Защитник
- 5 Richard Krizan Защитник
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 11 Jan Chovanec Защитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 66 Marius Charizopoulos Полузащитник
- 18 Abdulrahman Taiwo Полузащитник
- 10 Andrej Fabry Полузащитник
- 44 Ilya Cherednitchenko Полузащитник
- 24 Вестеницки Томаш Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Маховец Ярослав Защитник
- 1 David Sipos
- 28 Ondrej Vrabel
- 19 Martin Macho
- 20 Marek Fabry
- 12 Dominik Gulas
- 16 Marian Chobot
- Главный тренер: Ivan Galad
Предыдущие игры
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 16.11.2018 Подбрезова 0:2 Спартак Трнава К
- 11.11.2018 Земплин 1:0 Спартак Трнава С
- 08.11.2018 Динамо Загреб 3:1 Спартак Трнава ЛЕ
- 03.11.2018 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 28.10.2018 Злате Моравце 1:1 Спартак Трнава С
- 25.10.2018 Спартак Трнава 1:2 Динамо Загреб ЛЕ
- 20.10.2018 Спартак Трнава 4:1 Сеница С
- 07.10.2018 Спартак Трнава 2:1 Середь С
- 04.10.2018 Фенербахче 2:0 Спартак Трнава ЛЕ
- 29.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 23.09.2018 ДАК 3:2 Спартак Трнава С
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 Спартак Трнава 1:1 Олимпия Любляна ЛЕ
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 23.08.2018 Олимпия Любляна 0:2 Спартак Трнава ЛЕ
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава С
- 14.08.2018 Спартак Трнава 1:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Трнава 3:0 Земплин С
Нитра (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 11.11.2018 Нитра 1:2 Слован Братислава С
- 03.11.2018 ДАК 1:0 Нитра С
- 27.10.2018 Нитра 0:2 Жилина С
- 23.10.2018 Нитра 2:2 Липтовски-Микулаш К
- 20.10.2018 Тренчин 0:1 Нитра С
- 06.10.2018 Ружомберок 3:1 Нитра С
- 29.09.2018 Середь 2:1 Нитра С
- 25.09.2018 Нитра 2:1 Тренчин С
- 22.09.2018 Нитра 2:1 Земплин С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Нитра 4:1 Злате Моравце С
- 25.08.2018 Сеница 1:1 Нитра С
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава С
- 12.08.2018 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 05.08.2018 Нитра 2:3 ДАК С
- 28.07.2018 Жилина 2:1 Нитра С
- 19.05.2018 Нитра 5:2 Сеница С
- 12.05.2018 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
Последние игры между собой
Спартак Трнава: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Нитра: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава Суперлига
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава Суперлига
- 10.09.2017 Спартак Трнава 2:1 Нитра Суперлига
- 16.05.2014 Нитра 3:0 Спартак Трнава Суперлига
- 01.03.2014 Спартак Трнава 0:0 Нитра Суперлига
- 13.09.2013 Нитра 0:1 Спартак Трнава Суперлига
- 18.05.2013 Нитра 3:3 Спартак Трнава Суперлига
- 02.03.2013 Спартак Трнава 2:0 Нитра Суперлига
- 14.09.2012 Нитра 1:3 Спартак Трнава Суперлига
- 20.05.2012 Нитра 0:2 Спартак Трнава Суперлига
- 30.09.2011 Нитра 1:3 Спартак Трнава Corgon Liga
- 21.05.2011 Нитра 3:2 Спартак Трнава Corgon Liga
- 12.03.2011 Спартак Трнава 4:1 Нитра Corgon Liga
- 24.09.2010 Нитра 1:0 Спартак Трнава Corgon Liga
- 24.03.2010 Нитра 2:2 Спартак Трнава Corgon Liga
- 17.10.2009 Спартак Трнава 1:2 Нитра Corgon Liga
- 19.07.2009 Нитра 1:0 Спартак Трнава Corgon Liga
- 20.05.2009 Нитра 1:1 Спартак Трнава Corgon Liga
- 22.11.2008 Спартак Трнава 3:1 Нитра Corgon Liga
- 12.04.2008 Нитра 0:0 Спартак Трнава Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|16
|12
|4
|0
|38 - 14
|40
|2.
|Жилина
|1:0
|16
|11
|2
|3
|29 - 13
|35
|3.
|ДАК
|15
|10
|3
|2
|35 - 20
|33
|4.
|Ружомберок
|0:0
|16
|6
|6
|4
|24 - 17
|24
|5.
|Середь
|0:1
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|6.
|Спартак Трнава
|0:1
|16
|5
|3
|8
|17 - 15
|18
|7.
|Нитра
|1:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|8.
|Тренчин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|9.
|Подбрезова
|0:1
|16
|5
|1
|10
|17 - 28
|16
|10.
|Земплин
|1:1
|16
|4
|4
|8
|17 - 30
|16
|11.
|Сеница
|1:1
|16
|3
|6
|7
|17 - 31
|15
|12.
|Злате Моравце
|1:0
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
Первый тайм
38'
[player1] получил желтую карточку от судьи
35'
Спартак Трнава делает замену. Янсо Оливер уходит с поля, а Горбани Али выходит на его замену.
6'
Г О О О О Л - Янсо Оливер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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