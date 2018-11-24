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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пасиенки
0:0
Первый тайм: 40'
Состав команд
11
Дражич
Деян
66
Байрич
Кенан
33
Мацик
Матуш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
16
Michal
Jonec
Слован Братислава 4-4-2
- Основной состав
- 1 Грейф Доминик Вратарь
- 2 Апау Митч Защитник
- 6 Де Кампс Юри Защитник
- 7 Моха Хадфи Защитник
- 8 Любичич Марин Защитник
- 11 Дражич Деян Полузащитник
- 23 Сухоцкий Артём Полузащитник
- 27 Хольман Дэвид Полузащитник
- 29 Божиков Васил Полузащитник
- 45 Чаврич Александр Нападающий
- 66 Байрич Кенан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Шулла Михал Вратарь
- 19 Салата Корнел Защитник
- 13 Ноно Хосе Полузащитник
- 21 Голошко Филип Полузащитник
- 4 Савичевич Вукан Полузащитник
- 12 Boris Cmiljanic Полузащитник
- 24 David Strelec
- Главный тренер: Vladimir Radenkovic
Ружомберок 4-4-2
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 3 Масло Ян Защитник
- 6 Кесе Кристи Защитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Защитник
- 8 Такач Далибор Полузащитник
- 10 Твардзик Филип Полузащитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 15 Герец Штефан Полузащитник
- 16 Michal Jonec Нападающий
- 20 Костадинов Тихомир Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Кунца Доминик Защитник
- 32 Мустеданагич Зинедин Нападающий
- 13 Matej Madlenak
- 17 Rastislav Kruzliak
- 34 Jan Ctvrtecka
- 4 Matus Kmet
- 29 Adam Brenkus
- Главный тренер: Голубек Давид
Предыдущие игры
Слован Братислава (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 11.11.2018 Нитра 1:2 Слован Братислава С
- 03.11.2018 Слован Братислава 6:0 Земплин С
- 27.10.2018 Подбрезова 0:2 Слован Братислава С
- 20.10.2018 Слован Братислава 3:1 Злате Моравце С
- 06.10.2018 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 29.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 22.09.2018 Слован Братислава 2:1 Середь С
- 15.09.2018 Слован Братислава 3:2 ДАК С
- 01.09.2018 Жилина 0:1 Слован Братислава С
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 05.08.2018 Земплин 1:2 Слован Братислава С
- 02.08.2018 Слован Братислава 3:1 Бальцан ЛЕ
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 26.07.2018 Бальцан 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 22.07.2018 Злате Моравце 1:4 Слован Братислава С
- 19.07.2018 Слован Братислава 5:0 Милсами ЛЕ
Ружомберок (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 10.11.2018 Ружомберок 0:1 ДАК С
- 03.11.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 27.10.2018 Ружомберок 1:0 Тренчин С
- 20.10.2018 Середь 3:1 Ружомберок С
- 06.10.2018 Ружомберок 3:1 Нитра С
- 29.09.2018 Земплин 2:2 Ружомберок С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
Последние игры между собой
Слован Братислава: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок
- 31.03.2018 Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 16.04.2017 Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига
- 20.11.2016 Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 13.08.2016 Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига
- 09.04.2016 Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига
- 01.11.2015 Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 09.08.2015 Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 18.04.2015 Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига
- 26.10.2014 Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига
- 01.08.2014 Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 26.04.2014 Слован Братислава 1:2 Ружомберок Суперлига
- 10.11.2013 Ружомберок 2:3 Слован Братислава Суперлига
- 18.08.2013 Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига
- 11.05.2013 Слован Братислава 2:2 Ружомберок Суперлига
- 01.12.2012 Ружомберок 2:2 Слован Братислава Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|16
|12
|4
|0
|38 - 14
|40
|2.
|Жилина
|1:0
|16
|11
|2
|3
|29 - 13
|35
|3.
|ДАК
|15
|10
|3
|2
|35 - 20
|33
|4.
|Ружомберок
|0:0
|16
|6
|6
|4
|24 - 17
|24
|5.
|Середь
|0:1
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|6.
|Спартак Трнава
|0:1
|16
|5
|3
|8
|17 - 15
|18
|7.
|Нитра
|1:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|8.
|Тренчин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|9.
|Подбрезова
|0:1
|16
|5
|1
|10
|17 - 28
|16
|10.
|Земплин
|1:1
|16
|4
|4
|8
|17 - 30
|16
|11.
|Сеница
|1:1
|16
|3
|6
|7
|17 - 31
|15
|12.
|Злате Моравце
|1:0
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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