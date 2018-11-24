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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Вион
1:0
Первый тайм: 43'
15' Желтая карточкаMichal Obrocnik
1:0
18' ГолАлмейда Эвертон
26' Желтая карточкаРихтарех Давид
36' Желтая карточкаAlexander Mojzis
|
15'
18'
1:0
26'
36'
Состав команд
12
Martin
Chren
24
Jakub
Brasen
23
Карол
Карлин
11
Jakub
Svec
13
Daniel
Magda
17
David
Lesko
21
Peter
Vosko
Злате Моравце 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Крнач Мартин Вратарь
- 7 Чоглей Петер Защитник
- 3 Patrik Banovic Защитник
- 21 Пражновски Оливер Защитник
- 12 Martin Chren Защитник
- 24 Jakub Brasen Полузащитник
- 17 Рихтарех Давид Полузащитник
- 23 Карол Карлин Полузащитник
- 20 Nikola Dimitrijevic Полузащитник
- 8 Алмейда Эвертон Полузащитник
- 11 Jakub Svec Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Хован Адриан Вратарь
- 14 Дуга Денис Полузащитник
- 5 Уде Кристофер Нападающий
- 16 Lubomir Urgela Нападающий
- 6 Wisdom Kanu
- 33 Aleksandar Milicevic
- Главный тренер: Juraj Jarabek
Подбрезова 4-4-2
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 13 Daniel Magda Защитник
- 12 Matej Podstavek Защитник
- 29 Marek Kristian Bartos Защитник
- 19 Alexander Mojzis Защитник
- 2 Вязанко Мирослав Полузащитник
- 26 Michal Obrocnik Полузащитник
- 33 Jakub Sedlacek Полузащитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Нападающий
- 21 Peter Vosko Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Matus Turna Защитник
- 32 Баран Мартин Полузащитник
- 23 Копичар Адриан Полузащитник
- 16 Эдж Джесси Полузащитник
- 9 Matus Mikus Нападающий
- 1 Marko Drobnjak
- 11 Filip Lepies
- Главный тренер: Marek Fabula
Предыдущие игры
Злате Моравце (последние 20 матчей: +2 =3 -15)
- 11.11.2018 Злате Моравце 0:1 Середь С
- 03.11.2018 Сеница 3:0 Злате Моравце С
- 28.10.2018 Злате Моравце 1:1 Спартак Трнава С
- 24.10.2018 Кошице 3:1 Злате Моравце К
- 20.10.2018 Слован Братислава 3:1 Злате Моравце С
- 06.10.2018 ДАК 3:1 Злате Моравце С
- 29.09.2018 Злате Моравце 1:2 Жилина С
- 22.09.2018 Тренчин 1:0 Злате Моравце С
- 15.09.2018 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 01.09.2018 Нитра 4:1 Злате Моравце С
- 25.08.2018 Злате Моравце 2:0 Земплин С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце С
- 04.08.2018 Злате Моравце 4:0 Сеница С
- 28.07.2018 Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце С
- 22.07.2018 Злате Моравце 1:4 Слован Братислава С
- 29.06.2018 Маттерсбург 3:1 Злате Моравце ТМК
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 05.05.2018 Сеница 3:1 Злате Моравце С
Подбрезова (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 16.11.2018 Подбрезова 0:2 Спартак Трнава К
- 10.11.2018 Подбрезова 2:4 Сеница С
- 03.11.2018 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 27.10.2018 Подбрезова 0:2 Слован Братислава С
- 20.10.2018 ДАК 3:2 Подбрезова С
- 06.10.2018 Жилина 2:0 Подбрезова С
- 29.09.2018 Подбрезова 2:0 Тренчин С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Подбрезова: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце Суперлига
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце Суперлига
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова Суперлига
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце Суперлига
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова Суперлига
- 26.04.2017 Подбрезова 2:0 Злате Моравце Суперлига
- 03.12.2016 Злате Моравце 2:0 Подбрезова Суперлига
- 27.08.2016 Подбрезова 1:1 Злате Моравце Суперлига
- 15.04.2016 Злате Моравце 0:0 Подбрезова Суперлига
- 07.11.2015 Подбрезова 2:2 Злате Моравце Суперлига
- 15.08.2015 Злате Моравце 2:2 Подбрезова Суперлига
- 16.05.2015 Подбрезова 0:2 Злате Моравце Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|16
|12
|4
|0
|38 - 14
|40
|2.
|Жилина
|1:0
|16
|11
|2
|3
|29 - 13
|35
|3.
|ДАК
|15
|10
|3
|2
|35 - 20
|33
|4.
|Ружомберок
|0:0
|16
|6
|6
|4
|24 - 17
|24
|5.
|Середь
|0:1
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|6.
|Спартак Трнава
|0:1
|16
|5
|3
|8
|17 - 15
|18
|7.
|Нитра
|1:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|8.
|Тренчин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|9.
|Подбрезова
|0:1
|16
|5
|1
|10
|17 - 28
|16
|10.
|Земплин
|1:1
|16
|4
|4
|8
|17 - 30
|16
|11.
|Сеница
|1:1
|16
|3
|6
|7
|17 - 31
|15
|12.
|Злате Моравце
|1:0
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
Первый тайм
36'
Alexander Mojzis получил желтую карточку от судьи
26'
Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Алмейда Эвертон бьет в цель!
15'
Michal Obrocnik получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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