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Стадион:
Злате Моравце
1:0
Первый тайм: 43'
Подбрезова
0'
15' Желтая карточка
Michal Obrocnik
1:0
18' Гол
Алмейда Эвертон
26' Желтая карточка
Рихтарех Давид
36' Желтая карточка
Alexander Mojzis
43'
Первый тайм
Желтая карточка
36'
Alexander Mojzis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Алмейда Эвертон бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Michal Obrocnik получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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